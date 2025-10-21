XYZ.Trades（TRADER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000051 $ 0.0000051 $ 0.0000051 24H最低价 $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000051$ 0.0000051 $ 0.0000051 24H最高价 $ 0.00001$ 0.00001 $ 0.00001 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -10.12% 漲跌幅（7D） -83.49% 漲跌幅（7D） -83.49%

XYZ.Trades（TRADER）当前实时价格为 $ 0.0000071。过去 24 小时内，TRADER 的交易价格在 $ 0.0000051 至 $ 0.00001 之间波动，市场活跃度显著。TRADER 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TRADER 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -10.12%，过去 7 天内累计变动为 -83.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XYZ.Trades（TRADER）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 561.29$ 561.29 $ 561.29 完全稀释市值 $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 AVAX_CCHAIN

XYZ.Trades 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 561.29。TRADER 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.10K。