交易和支付代币 (TPT) — TPT 是 Ultima Chain 网络的交易和支付代币。它允许您激活自动交易、参与产品生态系统，并因使用区块链而获得能源代币。TPT 代币允许用户冻结，冻结后将收到 UENERGY 代币的返还交易。在 ULTIMA 区块链中，UENERGY 代币可用于支付网络费用，而非能源资源。