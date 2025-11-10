TOWER 生态系统由 $TOWER 驱动，$TOWER 是 Animoca Brands 的首个实用型代币，该代币未进行过私募，并于 2021 年 2 月在 DEX 上线。我们近期的重点是深入了解 Base 上的社区和工具，Base 是基于 OP Stack 超级链构建的 L2 层。随着 TOWER 的发展，TOWER Builder Hub 项目在支持建造者经济方面发挥着至关重要的作用，使创作者能够在生态系统中贡献力量并蓬勃发展。我们致力于拓展多元化业务，并引入新的实用型代币形式，从而推动长期增长和创新。