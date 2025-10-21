iShares 20 Year ETF（TLTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 92 $ 92 $ 92 24H最低价 $ 94.12 $ 94.12 $ 94.12 24H最高价 24H最低价 $ 92$ 92 $ 92 24H最高价 $ 94.12$ 94.12 $ 94.12 历史最高 $ 93.8736367529691$ 93.8736367529691 $ 93.8736367529691 最低价 $ 86.39533703543214$ 86.39533703543214 $ 86.39533703543214 涨跌幅（1H） +0.32% 涨跌幅（1D） -1.59% 漲跌幅（7D） +0.51% 漲跌幅（7D） +0.51%

iShares 20 Year ETF（TLTON）当前实时价格为 $ 92.54。过去 24 小时内，TLTON 的交易价格在 $ 92 至 $ 94.12 之间波动，市场活跃度显著。TLTON 的历史最高价为 $ 93.8736367529691，历史最低价为 $ 86.39533703543214。

从短期表现来看，TLTON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.32%，过去 24 小时内变动为 -1.59%，过去 7 天内累计变动为 +0.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

iShares 20 Year ETF（TLTON）市场信息

排名 No.848 市值 $ 20.89M$ 20.89M $ 20.89M 成交量（24H） $ 54.36K$ 54.36K $ 54.36K 完全稀释市值 $ 20.89M$ 20.89M $ 20.89M 流通量 225.77K 225.77K 225.77K 总供应量 225,766.90963724 225,766.90963724 225,766.90963724 所属公链 ETH

iShares 20 Year ETF 的当前市值为 $ 20.89M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.36K。TLTON 的流通量为 225.77K，总供应量是 225766.90963724，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.89M。