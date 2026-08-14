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Theoriq 当前实时价格为 0.009327 USD。THQ 市值为 1,438,500.281322 USD。追踪Malaysia的 THQ 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Theoriq 当前实时价格为 0.009327 USD。THQ 市值为 1,438,500.281322 USD。追踪Malaysia的 THQ 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Theoriq实时价格 (THQ)

1 THQ 兑换为 USD 的实时价格：

$0.009321
$0.009321$0.009321
-1.21%1D
USD
Theoriq (THQ) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:07:46 (UTC+8)

Theoriq 今日价格

Theoriq (THQ) 今日实时价格为 $ 0.009327，过去 24 小时内变化了 1.21%。当前 THQ 兑 USD 的汇率为 $ 0.009327 每 THQ。

Theoriq 目前市值在 $ 1.44M 排名第 #1541，流通供应量为 154.23M THQ。过去 24 小时内，THQ 的交易价格在 $ 0.0093（低点）和 $ 0.0096（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.17998769788545976，而历史最低价为 $ 0.01342338688414541

短期表现方面，THQ 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -5.89%。过去一天，总交易量达到 $ 52.73K

Theoriq（THQ）市场信息

No.1541

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 52.73K
$ 52.73K$ 52.73K

$ 9.33M
$ 9.33M$ 9.33M

154.23M
154.23M 154.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.42%

BASE

Theoriq 的当前市值为 $ 1.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.73K。THQ 的流通量为 154.23M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.33M

Theoriq 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0093
$ 0.0093$ 0.0093
24H最低价
$ 0.0096
$ 0.0096$ 0.0096
24H最高价

$ 0.0093
$ 0.0093$ 0.0093

$ 0.0096
$ 0.0096$ 0.0096

$ 0.17998769788545976
$ 0.17998769788545976$ 0.17998769788545976

$ 0.01342338688414541
$ 0.01342338688414541$ 0.01342338688414541

-0.08%

-1.21%

-5.89%

-5.89%

Theoriq（THQ）价格历史 USD

跟踪 Theoriq 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00011417-1.21%
30天$ -0.002803-23.11%
60天$ -0.004933-34.60%
90天$ -0.013463-59.08%
Theoriq 今日价格变化

今天，THQ 记录了 $ -0.00011417 (-1.21%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Theoriq 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.002803 (-23.11%)，显示了该代币在短期内的表现。

Theoriq 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，THQ 的变化为 $ -0.004933 (-34.60%)，从而更广泛地了解其表现。

Theoriq 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.013463 (-59.08%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Theoriq（THQ）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Theoriq 价格历史页面

Theoriq 分析

本分析利用人工智能模型评估 Theoriq 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Theoriq 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 THQ 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 25% | 看跌 75%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

【市场结构】THQ_USDT在4h周期内录得现价0.02214，位于枢纽中枢0.02231下方17个基点。价格运行于S1支撑0.02194上方，距离该位置仅20个基点，整体处于枢纽体系下半区间。均线组呈现完全买入信号配置，MA与EMA指标维持7买0中立0卖的一致性状态。 【动能状态】多空动能呈现分化格局，快线指标MACD录得死叉信号。RSI处于中性区域运行，短期动能未形成明确方向性集中。快慢指标出现背离，均线系统与震荡指标显示不同动能分布特征。 【关键价位】上方阻力位于枢纽中枢0.02231，距现价17个基点为近端压力。下方支撑S1位于0.02194，距现价20个基点构成近端支撑，S2支撑0.02133位于现价下方81个基点作为远端参考位置。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Theoriq 的价格？

以下是一些影响Theoriq（THQ）价格的关键因素：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. Theoriq生态系统的代币实用性与采用程度
4. 合作伙伴公告与平台发展动态
5. 代币供应动态，包括代币销毁或释放
6. 影响DeFi/人工智能项目的监管消息
7. 类似基于区块链的人工智能平台的竞争态势
8. 技术分析走势与大户资金动向
9. 社区增长与社交媒体热度
10. 与其他DeFi协议和服务的整合情况

为什么人们想知道 Theoriq 今天的价格？

人们希望了解Theoriq（THQ）今天的股价，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合的表现、把握入市或离市的时机、评估投资收益与亏损，以及及时掌握市场波动情况，从而有效管理风险。

Theoriq 的价格预测

Theoriq（THQ）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，THQ 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Theoriq (THQ) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Theoriq 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Theoriq 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Theoriq 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 THQ 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Theoriq

准备好开始使用 Theoriq 了吗？在 MEXC 购买 THQ 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Theoriq 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Theoriq (THQ) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Theoriq 将立即存入您的钱包。
Theoriq (THQ) 购买教程

Theoriq 能做什么？

拥有 Theoriq 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Theoriq (THQ) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Theoriq (THQ)

Theoriq 正在构建基础设施，使自主智能体和集群能够执行复杂的链上操作，为 DeFi 带来 AI 驱动的优势和可访问性。

Theoriq资源

要更深入地了解 Theoriq，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Theoriq网站
区块查询

类别 :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

人们还问：关于Theoriq的其他问题

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Theoriq（THQ）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Theoriq 的更多信息

THQUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 THQ。在 MEXC 上探索 THQUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Theoriq (THQ) 市场

探索现货和合约市场，查看 Theoriq 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
THQ/USDT
$0.009346
$0.009346$0.009346
-1.01%
5.59M (USDT)

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AI Router Protocol

AIR

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Thinking Cat

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DAPPOS

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$0.28040$0.28040

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TOFU Story

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EPIC

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$0.3666$0.3666

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