Theoriq 今日价格

Theoriq (THQ) 今日实时价格为 $ 0.009327，过去 24 小时内变化了 1.21%。当前 THQ 兑 USD 的汇率为 $ 0.009327 每 THQ。

Theoriq 目前市值在 $ 1.44M 排名第 #1541，流通供应量为 154.23M THQ。过去 24 小时内，THQ 的交易价格在 $ 0.0093（低点）和 $ 0.0096（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.17998769788545976，而历史最低价为 $ 0.01342338688414541。

短期表现方面，THQ 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -5.89%。过去一天，总交易量达到 $ 52.73K。

Theoriq（THQ）市场信息

排名 No.1541 市值 $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M 成交量（24H） $ 52.73K$ 52.73K $ 52.73K 完全稀释市值 $ 9.33M$ 9.33M $ 9.33M 流通量 154.23M 154.23M 154.23M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 15.42% 所属公链 BASE

Theoriq 的当前市值为 $ 1.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.73K。THQ 的流通量为 154.23M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.33M。