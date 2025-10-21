PrompTale AI（TALE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002916 $ 0.002916 $ 0.002916 24H最低价 $ 0.0035 $ 0.0035 $ 0.0035 24H最高价 24H最低价 $ 0.002916$ 0.002916 $ 0.002916 24H最高价 $ 0.0035$ 0.0035 $ 0.0035 历史最高 $ 0.3090272322133998$ 0.3090272322133998 $ 0.3090272322133998 最低价 $ 0.002415032785401871$ 0.002415032785401871 $ 0.002415032785401871 涨跌幅（1H） +0.66% 涨跌幅（1D） +0.23% 漲跌幅（7D） +11.72% 漲跌幅（7D） +11.72%

PrompTale AI（TALE）当前实时价格为 $ 0.00302。过去 24 小时内，TALE 的交易价格在 $ 0.002916 至 $ 0.0035 之间波动，市场活跃度显著。TALE 的历史最高价为 $ 0.3090272322133998，历史最低价为 $ 0.002415032785401871。

从短期表现来看，TALE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.66%，过去 24 小时内变动为 +0.23%，过去 7 天内累计变动为 +11.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PrompTale AI（TALE）市场信息

排名 No.2731 市值 $ 306.21K$ 306.21K $ 306.21K 成交量（24H） $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K 完全稀释市值 $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M 流通量 101.39M 101.39M 101.39M 最大供应量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 总供应量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 流通率 20.27% 所属公链 BSC

PrompTale AI 的当前市值为 $ 306.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.13K。TALE 的流通量为 101.39M，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.51M。