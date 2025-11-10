OVERTAKE 是一个基于 Sui 的点对点市场，让玩家能够轻松交易游戏道具、帐号与游戏币。针对数十亿美元规模的 Web2 游戏资产市场所设计，它采用了多重签名智能合约托管机制，以确保交易的安全性与低手续费，并实现即时结算。