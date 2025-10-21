Switchboard（SWTCH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.09458 24H最高价 $ 0.10587 历史最高 $ 0.20357481128794683 最低价 $ 0.051817999385382896 涨跌幅（1H） +1.91% 涨跌幅（1D） +2.73% 漲跌幅（7D） -3.97%

Switchboard（SWTCH）当前实时价格为 $ 0.10071。过去 24 小时内，SWTCH 的交易价格在 $ 0.09458 至 $ 0.10587 之间波动，市场活跃度显著。SWTCH 的历史最高价为 $ 0.20357481128794683，历史最低价为 $ 0.051817999385382896。

从短期表现来看，SWTCH 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.91%，过去 24 小时内变动为 +2.73%，过去 7 天内累计变动为 -3.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Switchboard（SWTCH）市场信息

排名 No.945 市值 $ 17.28M 成交量（24H） $ 94.79K 完全稀释市值 $ 100.71M 流通量 171.61M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 流通率 17.16% 所属公链 SOL

Switchboard 的当前市值为 $ 17.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 94.79K。SWTCH 的流通量为 171.61M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.71M。