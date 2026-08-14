SPACEX(PRE) 今日价格

SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) 今日实时价格为 $ 140.27，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 SPACEX(PRE) 兑 USD 的汇率为 $ 140.27 每 SPACEX(PRE)。

SPACEX(PRE) 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SPACEX(PRE)。过去 24 小时内，SPACEX(PRE) 的交易价格在 $ 138.2（低点）和 $ 147.48（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SPACEX(PRE) 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 +23.95%。过去一天，总交易量达到 $ 62.53K。

SPACEX(PRE)（SPACEX(PRE)）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 62.53K$ 62.53K $ 62.53K 完全稀释市值 $ 1.83T$ 1.83T $ 1.83T 流通量 ---- -- 最大供应量 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 总供应量 ---- -- 所属公链 NONE

SPACEX(PRE) 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.53K。SPACEX(PRE) 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.83T。