ShredN 是什么？

ShredN 是一种旨在解决 NFT 市场流动性不足问题的协议。与其他 NFT 分割或 AMM 协议不同，ShredN 为多种类型的 NFT 提供量身定制的流动性解决方案，包括 ERC-721 和 ERC-1155。该协议对 ERC-721 ID 进行区分，使具有独特属性的 NFT 能够根据其稀有度获得公平估值。

ShredN 的独特之处是什么？

1. 针对性解决方案：ShredN 提供一系列流动性解决方案，如碎片化、NFT AMM 和基于 NFT 特性的交易策略，让用户能够根据自身需求选择最合适的方案。 2. 多链支持：该协议支持所有存在 NFT 的主流公链，旨在提升整个 NFT 生态系统的流动性获取能力。 3. 社区共同治理：SHRED 代币持有者可参与投票，管理 NFT 项目并决定协议的发展方向。 4. 聚合功能：ShredN 汇聚现有的 NFT 流动性平台，以促进更顺畅的价格发现和更高的流动性。

ShredN 可用于哪些场景？

社区治理：SHRED 代币持有者可对 ShredN 的发展进行投票，并管理平台上架的 NFT 项目。 手续费减免：持有 SHRED 代币的用户在平台上交易 NFT 时可享受更低的手续费。 流动性提供奖励：平台的佣金费用将以 SHRED 代币的形式分配给 NFT 流动性提供者。

ShredN 的当前价格是多少？

ShredN (SHRED) 的实时价格为 ¥0.0079549718152986279000 CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

ShredN 在市场中的定位如何？

ShredN 目前的市场排名为第 9858 位，市值为 ¥79549.718152986279000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

SHRED 的流通供应量是多少？

SHRED 的流通供应量为 10000000.0 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

ShredN 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，ShredN 的交易价格在 ¥0.0079510789814532822000（24 小时最低价）和 ¥0.0087154403217534414000（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

ShredN 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

ShredN 的历史最高价为 ¥97.7306181173631000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥0.0071674583579182548000。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

SHRED 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 ShredN 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 -4.54%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 BNB Chain Ecosystem 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。