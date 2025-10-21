什么是Shping (SHPING)

Shping 是一款 Web3 通用奖励应用，通过奖励代币化颠覆了零售行业。它是 DeFi 区块链技术赋能日常活动的少数真实案例之一，它奖励购物者上传收据、发现产品、撰写评论以及与品牌互动。以澳大利亚作为概念验证市场，该应用已发展到近 30 万用户，这清晰地展现了区块链在非加密货币社区的大规模应用。大多数用户每天都与 Shping 互动，甚至没有意识到它是由区块链驱动的。SHPING 代币为这个生态系统注入了活力，奖励消费者，并在所有零售环境中实现品牌与购物者的直接联系。Shping 集成了便捷的兑换功能，确保奖励可以轻松兑换成现金或加密货币。Shping 证明了区块链可以无缝融入消费者行为，并为未来的零售互动铺平道路。

人们还问：关于Shping的其他问题 Shping（SHPING）今日价格是多少？ SHPING 实时价格为 0.003729 USD （以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。 当前 SHPING 兑 USD 的价格是多少？ $ 0.003729 。查看 当前 SHPING 兑 USD 的价格为。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。 Shping 的市值是多少？ SHPING 的市值为 $ 8.53M USD 。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。 SHPING 的流通供应量是多少？ SHPING 的流通供应量为 2.29B USD 。 SHPING 的历史最高价（ATH）是多少？ SHPING 的历史最高价是 0.09883818226512335 USD 。 SHPING 的历史最低价（ATL）是多少？ SHPING 的历史最低价是 0 USD 。 SHPING 的交易量是多少？ SHPING 的 24 小时实时交易量为 $ 4.68K USD 。 SHPING 今年会涨吗？ SHPING 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SHPING 价格预测 获取更深入的分析。

Shping（SHPING）重要行业更新

时间 (UTC+8) 类型 资讯 10-26 23:17:37 行业动态 比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元 10-26 19:10:22 行业动态 受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍 10-25 15:47:08 行业动态 数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH 10-25 13:34:16 行业动态 x402协议周交易笔数环比增涨492.63% 10-25 06:10:28 行业动态 数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高 10-24 21:49:00 行业动态 Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

