$0.003729
+0.29%1D
USD
Shping (SHPING) 实时价格图表
Shping（SHPING）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00369
24H最低价
$ 0.003729
24H最高价

$ 0.00369
$ 0.003729
$ 0.09883818226512335
$ 0
0.00%

+0.29%

-4.76%

-4.76%

Shping（SHPING）当前实时价格为 $ 0.003729。过去 24 小时内，SHPING 的交易价格在 $ 0.00369$ 0.003729 之间波动，市场活跃度显著。SHPING 的历史最高价为 $ 0.09883818226512335，历史最低价为 $ 0

从短期表现来看，SHPING 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.29%，过去 7 天内累计变动为 -4.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Shping（SHPING）市场信息

No.1225

$ 8.53M
$ 4.68K
$ 37.29M
2.29B
10,000,000,000
10,000,000,000
22.86%

ETH

Shping 的当前市值为 $ 8.53M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.68K。SHPING 的流通量为 2.29B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.29M

Shping（SHPING）价格历史 USD

跟踪 Shping 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00001078+0.29%
30天$ -0.000133-3.45%
60天$ +0.001729+86.45%
90天$ +0.001729+86.45%
Shping 今日价格变化

今天，SHPING 记录了 $ +0.00001078 (+0.29%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Shping 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000133 (-3.45%)，显示了该代币在短期内的表现。

Shping 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SHPING 的变化为 $ +0.001729 (+86.45%)，从而更广泛地了解其表现。

Shping 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.001729 (+86.45%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Shping（SHPING）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Shping 价格历史页面

什么是Shping (SHPING)

Shping 是一款 Web3 通用奖励应用，通过奖励代币化颠覆了零售行业。它是 DeFi 区块链技术赋能日常活动的少数真实案例之一，它奖励购物者上传收据、发现产品、撰写评论以及与品牌互动。以澳大利亚作为概念验证市场，该应用已发展到近 30 万用户，这清晰地展现了区块链在非加密货币社区的大规模应用。大多数用户每天都与 Shping 互动，甚至没有意识到它是由区块链驱动的。SHPING 代币为这个生态系统注入了活力，奖励消费者，并在所有零售环境中实现品牌与购物者的直接联系。Shping 集成了便捷的兑换功能，确保奖励可以轻松兑换成现金或加密货币。Shping 证明了区块链可以无缝融入消费者行为，并为未来的零售互动铺平道路。

Shping在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Shping 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SHPING 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Shping 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Shping 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Shping 价格预测 (USD)

Shping（SHPING）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Shping（SHPING）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Shping 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Shping 价格预测

Shping（SHPING）代币经济

了解 Shping（SHPING）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SHPING 代币的完整经济学

如何购买Shping (SHPING)

正在寻找如何购买 Shping？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Shping。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SHPING 兑换为当地货币

1 Shping（SHPING） to VND
98.128635
1 Shping（SHPING） to AUD
A$0.00570537
1 Shping（SHPING） to GBP
0.00279675
1 Shping（SHPING） to EUR
0.00320694
1 Shping（SHPING） to USD
$0.003729
1 Shping（SHPING） to MYR
RM0.01573638
1 Shping（SHPING） to TRY
0.15665529
1 Shping（SHPING） to JPY
¥0.570537
1 Shping（SHPING） to ARS
ARS$5.52443892
1 Shping（SHPING） to RUB
0.30096759
1 Shping（SHPING） to INR
0.32751807
1 Shping（SHPING） to IDR
Rp62.14997514
1 Shping（SHPING） to PHP
0.21896688
1 Shping（SHPING） to EGP
￡E.0.17716479
1 Shping（SHPING） to BRL
R$0.02006202
1 Shping（SHPING） to CAD
C$0.00518331
1 Shping（SHPING） to BDT
0.45624315
1 Shping（SHPING） to NGN
5.43583788
1 Shping（SHPING） to COP
$14.45345484
1 Shping（SHPING） to ZAR
R.0.0641388
1 Shping（SHPING） to UAH
0.15658071
1 Shping（SHPING） to TZS
T.Sh.9.20738577
1 Shping（SHPING） to VES
Bs0.790548
1 Shping（SHPING） to CLP
$3.516447
1 Shping（SHPING） to PKR
Rs1.05485952
1 Shping（SHPING） to KZT
2.00482227
1 Shping（SHPING） to THB
฿0.12171456
1 Shping（SHPING） to TWD
NT$0.11500236
1 Shping（SHPING） to AED
د.إ0.01368543
1 Shping（SHPING） to CHF
Fr0.00294591
1 Shping（SHPING） to HKD
HK$0.02893704
1 Shping（SHPING） to AMD
֏1.42436613
1 Shping（SHPING） to MAD
.د.م0.03434409
1 Shping（SHPING） to MXN
$0.0686136
1 Shping（SHPING） to SAR
ريال0.01394646
1 Shping（SHPING） to ETB
Br0.56997765
1 Shping（SHPING） to KES
KSh0.48025791
1 Shping（SHPING） to JOD
د.أ0.002643861
1 Shping（SHPING） to PLN
0.01357356
1 Shping（SHPING） to RON
лв0.01629573
1 Shping（SHPING） to SEK
kr0.03501531
1 Shping（SHPING） to BGN
лв0.00626472
1 Shping（SHPING） to HUF
Ft1.25089305
1 Shping（SHPING） to CZK
0.0779361
1 Shping（SHPING） to KWD
د.ك0.001141074
1 Shping（SHPING） to ILS
0.01223112
1 Shping（SHPING） to BOB
Bs0.02569281
1 Shping（SHPING） to AZN
0.0063393
1 Shping（SHPING） to TJS
SM0.03471699
1 Shping（SHPING） to GEL
0.01010559
1 Shping（SHPING） to AOA
Kz3.41169939
1 Shping（SHPING） to BHD
.د.ب0.001402104
1 Shping（SHPING） to BMD
$0.003729
1 Shping（SHPING） to DKK
kr0.02394018
1 Shping（SHPING） to HNL
L0.09781167
1 Shping（SHPING） to MUR
0.16974408
1 Shping（SHPING） to NAD
$0.06458628
1 Shping（SHPING） to NOK
kr0.03729
1 Shping（SHPING） to NZD
$0.00645117
1 Shping（SHPING） to PAB
B/.0.003729
1 Shping（SHPING） to PGK
K0.01588554
1 Shping（SHPING） to QAR
ر.ق0.01357356
1 Shping（SHPING） to RSD
дин.0.37592049
1 Shping（SHPING） to UZS
soʻm44.92770051
1 Shping（SHPING） to ALL
L0.30984261
1 Shping（SHPING） to ANG
ƒ0.00667491
1 Shping（SHPING） to AWG
ƒ0.00667491
1 Shping（SHPING） to BBD
$0.007458
1 Shping（SHPING） to BAM
KM0.00626472
1 Shping（SHPING） to BIF
Fr10.966989
1 Shping（SHPING） to BND
$0.00481041
1 Shping（SHPING） to BSD
$0.003729
1 Shping（SHPING） to JMD
$0.59708748
1 Shping（SHPING） to KHR
14.97588774
1 Shping（SHPING） to KMF
Fr1.581096
1 Shping（SHPING） to LAK
81.06521577
1 Shping（SHPING） to LKR
රු1.13067009
1 Shping（SHPING） to MDL
L0.06372861
1 Shping（SHPING） to MGA
Ar16.7972805
1 Shping（SHPING） to MOP
P0.02979471
1 Shping（SHPING） to MVR
0.0570537
1 Shping（SHPING） to MWK
MK6.4515429
1 Shping（SHPING） to MZN
MT0.2382831
1 Shping（SHPING） to NPR
रु0.52276851
1 Shping（SHPING） to PYG
26.259618
1 Shping（SHPING） to RWF
Fr5.403321
1 Shping（SHPING） to SBD
$0.03072696
1 Shping（SHPING） to SCR
0.05168394
1 Shping（SHPING） to SRD
$0.14815317
1 Shping（SHPING） to SVC
$0.03255417
1 Shping（SHPING） to SZL
L0.06458628
1 Shping（SHPING） to TMT
m0.01308879
1 Shping（SHPING） to TND
د.ت0.010940886
1 Shping（SHPING） to TTD
$0.02524533
1 Shping（SHPING） to UGX
Sh12.947088
1 Shping（SHPING） to XAF
Fr2.103156
1 Shping（SHPING） to XCD
$0.0100683
1 Shping（SHPING） to XOF
Fr2.103156
1 Shping（SHPING） to XPF
Fr0.380358
1 Shping（SHPING） to BWP
P0.05313825
1 Shping（SHPING） to BZD
$0.007458
1 Shping（SHPING） to CVE
$0.35354649
1 Shping（SHPING） to DJF
Fr0.660033
1 Shping（SHPING） to DOP
$0.23854413
1 Shping（SHPING） to DZD
د.ج0.48529206
1 Shping（SHPING） to FJD
$0.00846483
1 Shping（SHPING） to GNF
Fr32.423655
1 Shping（SHPING） to GTQ
Q0.02848956
1 Shping（SHPING） to GYD
$0.77895081
1 Shping（SHPING） to ISK
kr0.454938

Shping资源

要更深入地了解 Shping，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Shping网站
区块查询

人们还问：关于Shping的其他问题

Shping（SHPING）今日价格是多少？
SHPING 实时价格为 0.003729 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SHPING 兑 USD 的价格是多少？
当前 SHPING 兑 USD 的价格为 $ 0.003729。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Shping 的市值是多少？
SHPING 的市值为 $ 8.53M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SHPING 的流通供应量是多少？
SHPING 的流通供应量为 2.29B USD
SHPING 的历史最高价（ATH）是多少？
SHPING 的历史最高价是 0.09883818226512335 USD
SHPING 的历史最低价（ATL）是多少？
SHPING 的历史最低价是 0 USD
SHPING 的交易量是多少？
SHPING 的 24 小时实时交易量为 $ 4.68K USD
SHPING 今年会涨吗？
SHPING 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SHPING 价格预测 获取更深入的分析。
Shping（SHPING）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SHPING 兑 USD 计算器

数量

SHPING
SHPING
USD
USD

1 SHPING = 0.003729 USD

交易 SHPING

SHPING/USDT
$0.003729
$0.003729$0.003729
+0.29%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

