Shopify 当前实时价格为 173.76 USD。跟踪 SHOPON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SHOPON 价格趋势。Shopify 当前实时价格为 173.76 USD。跟踪 SHOPON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SHOPON 价格趋势。

更多关于 SHOPON

SHOPON 价格信息

SHOPON 币种官网

SHOPON 代币经济

SHOPON 价格预测

SHOPON 价格历史

SHOPON 购买指南

SHOPON 兑换法币计算

SHOPON 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Shopify 图标

Shopify实时价格 (SHOPON)

1 SHOPON 兑换为 USD 的实时价格：

$173.76
$173.76$173.76
-2.16%1D
USD
Shopify (SHOPON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:44:50 (UTC+8)

Shopify（SHOPON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 170.5
$ 170.5$ 170.5
24H最低价
$ 180.39
$ 180.39$ 180.39
24H最高价

$ 170.5
$ 170.5$ 170.5

$ 180.39
$ 180.39$ 180.39

$ 174.93010790880606
$ 174.93010790880606$ 174.93010790880606

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

-0.71%

-2.16%

+10.97%

+10.97%

Shopify（SHOPON）当前实时价格为 $ 173.76。过去 24 小时内，SHOPON 的交易价格在 $ 170.5$ 180.39 之间波动，市场活跃度显著。SHOPON 的历史最高价为 $ 174.93010790880606，历史最低价为 $ 138.6031384583193

从短期表现来看，SHOPON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.71%，过去 24 小时内变动为 -2.16%，过去 7 天内累计变动为 +10.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Shopify（SHOPON）市场信息

No.2436

$ 614.17K
$ 614.17K$ 614.17K

$ 57.89K
$ 57.89K$ 57.89K

$ 614.17K
$ 614.17K$ 614.17K

3.53K
3.53K 3.53K

3,534.59276035
3,534.59276035 3,534.59276035

ETH

Shopify 的当前市值为 $ 614.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.89K。SHOPON 的流通量为 3.53K，总供应量是 3534.59276035，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 614.17K

Shopify（SHOPON）价格历史 USD

跟踪 Shopify 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -3.8361-2.16%
30天$ +33.42+23.81%
60天$ +73.76+73.76%
90天$ +73.76+73.76%
Shopify 今日价格变化

今天，SHOPON 记录了 $ -3.8361 (-2.16%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Shopify 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +33.42 (+23.81%)，显示了该代币在短期内的表现。

Shopify 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SHOPON 的变化为 $ +73.76 (+73.76%)，从而更广泛地了解其表现。

Shopify 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +73.76 (+73.76%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Shopify（SHOPON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Shopify 价格历史页面

什么是Shopify (SHOPON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Shopify在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Shopify 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SHOPON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Shopify 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Shopify 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Shopify 价格预测 (USD)

Shopify（SHOPON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Shopify（SHOPON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Shopify 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Shopify 价格预测

Shopify（SHOPON）代币经济

了解 Shopify（SHOPON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SHOPON 代币的完整经济学

如何购买Shopify (SHOPON)

正在寻找如何购买 Shopify？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Shopify。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SHOPON 兑换为当地货币

1 Shopify（SHOPON） to VND
4,572,494.4
1 Shopify（SHOPON） to AUD
A$264.1152
1 Shopify（SHOPON） to GBP
130.32
1 Shopify（SHOPON） to EUR
147.696
1 Shopify（SHOPON） to USD
$173.76
1 Shopify（SHOPON） to MYR
RM733.2672
1 Shopify（SHOPON） to TRY
7,299.6576
1 Shopify（SHOPON） to JPY
¥26,585.28
1 Shopify（SHOPON） to ARS
ARS$258,570.5184
1 Shopify（SHOPON） to RUB
13,829.5584
1 Shopify（SHOPON） to INR
15,261.3408
1 Shopify（SHOPON） to IDR
Rp2,895,998.8416
1 Shopify（SHOPON） to PHP
10,203.1872
1 Shopify（SHOPON） to EGP
￡E.8,251.8624
1 Shopify（SHOPON） to BRL
R$934.8288
1 Shopify（SHOPON） to CAD
C$241.5264
1 Shopify（SHOPON） to BDT
21,259.536
1 Shopify（SHOPON） to NGN
253,663.536
1 Shopify（SHOPON） to COP
$673,486.8096
1 Shopify（SHOPON） to ZAR
R.2,988.672
1 Shopify（SHOPON） to UAH
7,296.1824
1 Shopify（SHOPON） to TZS
T.Sh.430,097.7024
1 Shopify（SHOPON） to VES
Bs36,837.12
1 Shopify（SHOPON） to CLP
$163,681.92
1 Shopify（SHOPON） to PKR
Rs49,097.6256
1 Shopify（SHOPON） to KZT
93,418.5888
1 Shopify（SHOPON） to THB
฿5,671.5264
1 Shopify（SHOPON） to TWD
NT$5,358.7584
1 Shopify（SHOPON） to AED
د.إ637.6992
1 Shopify（SHOPON） to CHF
Fr137.2704
1 Shopify（SHOPON） to HKD
HK$1,348.3776
1 Shopify（SHOPON） to AMD
֏66,421.4976
1 Shopify（SHOPON） to MAD
.د.م1,600.3296
1 Shopify（SHOPON） to MXN
$3,197.184
1 Shopify（SHOPON） to SAR
ريال651.6
1 Shopify（SHOPON） to ETB
Br26,540.1024
1 Shopify（SHOPON） to KES
KSh22,399.4016
1 Shopify（SHOPON） to JOD
د.أ123.19584
1 Shopify（SHOPON） to PLN
632.4864
1 Shopify（SHOPON） to RON
лв759.3312
1 Shopify（SHOPON） to SEK
kr1,629.8688
1 Shopify（SHOPON） to BGN
лв291.9168
1 Shopify（SHOPON） to HUF
Ft58,249.5648
1 Shopify（SHOPON） to CZK
3,629.8464
1 Shopify（SHOPON） to KWD
د.ك53.17056
1 Shopify（SHOPON） to ILS
569.9328
1 Shopify（SHOPON） to BOB
Bs1,198.944
1 Shopify（SHOPON） to AZN
295.392
1 Shopify（SHOPON） to TJS
SM1,617.7056
1 Shopify（SHOPON） to GEL
470.8896
1 Shopify（SHOPON） to AOA
Kz158,974.7616
1 Shopify（SHOPON） to BHD
.د.ب65.33376
1 Shopify（SHOPON） to BMD
$173.76
1 Shopify（SHOPON） to DKK
kr1,115.5392
1 Shopify（SHOPON） to HNL
L4,555.9872
1 Shopify（SHOPON） to MUR
7,909.5552
1 Shopify（SHOPON） to NAD
$3,007.7856
1 Shopify（SHOPON） to NOK
kr1,737.6
1 Shopify（SHOPON） to NZD
$300.6048
1 Shopify（SHOPON） to PAB
B/.173.76
1 Shopify（SHOPON） to PGK
K738.48
1 Shopify（SHOPON） to QAR
ر.ق632.4864
1 Shopify（SHOPON） to RSD
дин.17,527.1712
1 Shopify（SHOPON） to UZS
soʻm2,093,493.4944
1 Shopify（SHOPON） to ALL
L14,437.7184
1 Shopify（SHOPON） to ANG
ƒ311.0304
1 Shopify（SHOPON） to AWG
ƒ311.0304
1 Shopify（SHOPON） to BBD
$347.52
1 Shopify（SHOPON） to BAM
KM291.9168
1 Shopify（SHOPON） to BIF
Fr512,418.24
1 Shopify（SHOPON） to BND
$224.1504
1 Shopify（SHOPON） to BSD
$173.76
1 Shopify（SHOPON） to JMD
$27,831.1392
1 Shopify（SHOPON） to KHR
700,643.76
1 Shopify（SHOPON） to KMF
Fr73,674.24
1 Shopify（SHOPON） to LAK
3,777,391.2288
1 Shopify（SHOPON） to LKR
රු52,701.408
1 Shopify（SHOPON） to MDL
L2,966.0832
1 Shopify（SHOPON） to MGA
Ar786,243.1488
1 Shopify（SHOPON） to MOP
P1,388.3424
1 Shopify（SHOPON） to MVR
2,658.528
1 Shopify（SHOPON） to MWK
MK301,143.456
1 Shopify（SHOPON） to MZN
MT11,103.264
1 Shopify（SHOPON） to NPR
रु24,366.3648
1 Shopify（SHOPON） to PYG
1,232,305.92
1 Shopify（SHOPON） to RWF
Fr251,778.24
1 Shopify（SHOPON） to SBD
$1,431.7824
1 Shopify（SHOPON） to SCR
2,415.264
1 Shopify（SHOPON） to SRD
$6,903.4848
1 Shopify（SHOPON） to SVC
$1,516.9248
1 Shopify（SHOPON） to SZL
L3,007.7856
1 Shopify（SHOPON） to TMT
m609.8976
1 Shopify（SHOPON） to TND
د.ت509.63808
1 Shopify（SHOPON） to TTD
$1,178.0928
1 Shopify（SHOPON） to UGX
Sh603,294.72
1 Shopify（SHOPON） to XAF
Fr98,000.64
1 Shopify（SHOPON） to XCD
$469.152
1 Shopify（SHOPON） to XOF
Fr98,000.64
1 Shopify（SHOPON） to XPF
Fr17,723.52
1 Shopify（SHOPON） to BWP
P2,477.8176
1 Shopify（SHOPON） to BZD
$347.52
1 Shopify（SHOPON） to CVE
$16,493.2992
1 Shopify（SHOPON） to DJF
Fr30,755.52
1 Shopify（SHOPON） to DOP
$11,120.64
1 Shopify（SHOPON） to DZD
د.ج22,614.864
1 Shopify（SHOPON） to FJD
$394.4352
1 Shopify（SHOPON） to GNF
Fr1,510,843.2
1 Shopify（SHOPON） to GTQ
Q1,329.264
1 Shopify（SHOPON） to GYD
$36,312.3648
1 Shopify（SHOPON） to ISK
kr21,198.72

Shopify资源

要更深入地了解 Shopify，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Shopify网站
区块查询

人们还问：关于Shopify的其他问题

Shopify（SHOPON）今日价格是多少？
SHOPON 实时价格为 173.76 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SHOPON 兑 USD 的价格是多少？
当前 SHOPON 兑 USD 的价格为 $ 173.76。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Shopify 的市值是多少？
SHOPON 的市值为 $ 614.17K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SHOPON 的流通供应量是多少？
SHOPON 的流通供应量为 3.53K USD
SHOPON 的历史最高价（ATH）是多少？
SHOPON 的历史最高价是 174.93010790880606 USD
SHOPON 的历史最低价（ATL）是多少？
SHOPON 的历史最低价是 138.6031384583193 USD
SHOPON 的交易量是多少？
SHOPON 的 24 小时实时交易量为 $ 57.89K USD
SHOPON 今年会涨吗？
SHOPON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SHOPON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:44:50 (UTC+8)

Shopify（SHOPON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SHOPON 兑 USD 计算器

数量

SHOPON
SHOPON
USD
USD

1 SHOPON = 173.76 USD

交易 SHOPON

SHOPON/USDT
$173.76
$173.76$173.76
-2.19%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,506.26
$114,506.26$114,506.26

+0.71%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,153.74
$4,153.74$4,153.74

+1.92%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03854
$0.03854$0.03854

-3.40%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4644
$5.4644$5.4644

-12.43%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.69
$199.69$199.69

+0.06%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,153.74
$4,153.74$4,153.74

+1.92%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,506.26
$114,506.26$114,506.26

+0.71%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.69
$199.69$199.69

+0.06%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6432
$2.6432$2.6432

+0.09%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20469
$0.20469$0.20469

+0.80%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0168
$0.0168$0.0168

-72.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000098
$0.000000000000098$0.000000000000098

+34.24%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015733
$0.000000000000000000015733$0.000000000000000000015733

+1,994.94%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000014
$0.000000000000014$0.000000000000014

+180.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003186
$0.0003186$0.0003186

+59.85%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000088
$0.0000000000000000000088$0.0000000000000000000088

+54.38%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0551
$0.0551$0.0551

+53.05%