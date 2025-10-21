Shopify（SHOPON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 170.5 $ 170.5 $ 170.5 24H最低价 $ 180.39 $ 180.39 $ 180.39 24H最高价 24H最低价 $ 170.5$ 170.5 $ 170.5 24H最高价 $ 180.39$ 180.39 $ 180.39 历史最高 $ 174.93010790880606$ 174.93010790880606 $ 174.93010790880606 最低价 $ 138.6031384583193$ 138.6031384583193 $ 138.6031384583193 涨跌幅（1H） -0.71% 涨跌幅（1D） -2.16% 漲跌幅（7D） +10.97% 漲跌幅（7D） +10.97%

Shopify（SHOPON）当前实时价格为 $ 173.76。过去 24 小时内，SHOPON 的交易价格在 $ 170.5 至 $ 180.39 之间波动，市场活跃度显著。SHOPON 的历史最高价为 $ 174.93010790880606，历史最低价为 $ 138.6031384583193。

从短期表现来看，SHOPON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.71%，过去 24 小时内变动为 -2.16%，过去 7 天内累计变动为 +10.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Shopify（SHOPON）市场信息

排名 No.2436 市值 $ 614.17K$ 614.17K $ 614.17K 成交量（24H） $ 57.89K$ 57.89K $ 57.89K 完全稀释市值 $ 614.17K$ 614.17K $ 614.17K 流通量 3.53K 3.53K 3.53K 总供应量 3,534.59276035 3,534.59276035 3,534.59276035 所属公链 ETH

Shopify 的当前市值为 $ 614.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.89K。SHOPON 的流通量为 3.53K，总供应量是 3534.59276035，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 614.17K。