Rhea Finance 是 Near DeFi 的骨干，也是比特币、NEAR 和其他主流资产的链上抽象流动性平台。Rhea 由 Ref Finance（NEAR 最大的去中心化交易所）和 Burrow Finance（NEAR 领先的货币市场）合并而成，是一个统一的 DeFi 协议，保障超过 2.5 亿美元的总锁定价值 (TVL)，用户可以在一个平台上进行兑换、借贷和收益。作为 NEAR DeFi 的骨干，Rhea 在 NEAR 的链上抽象战略中也扮演着关键角色。