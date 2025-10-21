Refacta AI（REFACTA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02934 $ 0.02934 $ 0.02934 24H最低价 $ 0.04025 $ 0.04025 $ 0.04025 24H最高价 24H最低价 $ 0.02934$ 0.02934 $ 0.02934 24H最高价 $ 0.04025$ 0.04025 $ 0.04025 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +3.08% 涨跌幅（1D） -0.42% 漲跌幅（7D） +77.53% 漲跌幅（7D） +77.53%

Refacta AI（REFACTA）当前实时价格为 $ 0.03982。过去 24 小时内，REFACTA 的交易价格在 $ 0.02934 至 $ 0.04025 之间波动，市场活跃度显著。REFACTA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，REFACTA 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.08%，过去 24 小时内变动为 -0.42%，过去 7 天内累计变动为 +77.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Refacta AI（REFACTA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 474.14K$ 474.14K $ 474.14K 完全稀释市值 $ 39.82M$ 39.82M $ 39.82M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

Refacta AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 474.14K。REFACTA 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.82M。