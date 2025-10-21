Qualcomm 当前实时价格为 168.74 USD。跟踪 QCOMON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 QCOMON 价格趋势。Qualcomm 当前实时价格为 168.74 USD。跟踪 QCOMON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 QCOMON 价格趋势。

Qualcomm实时价格 (QCOMON)

1 QCOMON 兑换为 USD 的实时价格：

$168.74
$168.74
-0.84%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:18:06 (UTC+8)

Qualcomm（QCOMON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 168.45
$ 168.45
24H最低价
$ 170.47
$ 170.47
24H最高价

$ 168.45
$ 168.45

$ 170.47
$ 170.47

$ 174.8274837779142
$ 174.8274837779142

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269

-0.86%

-0.84%

+3.41%

+3.41%

Qualcomm（QCOMON）当前实时价格为 $ 168.74。过去 24 小时内，QCOMON 的交易价格在 $ 168.45$ 170.47 之间波动，市场活跃度显著。QCOMON 的历史最高价为 $ 174.8274837779142，历史最低价为 $ 153.0239195419269

从短期表现来看，QCOMON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.86%，过去 24 小时内变动为 -0.84%，过去 7 天内累计变动为 +3.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Qualcomm（QCOMON）市场信息

No.2284

$ 815.48K
$ 815.48K

$ 54.62K
$ 54.62K

$ 815.48K
$ 815.48K

4.83K
4.83K

4,832.78330973
4,832.78330973

ETH

Qualcomm 的当前市值为 $ 815.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.62K。QCOMON 的流通量为 4.83K，总供应量是 4832.78330973，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 815.48K

Qualcomm（QCOMON）价格历史 USD

跟踪 Qualcomm 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.4294-0.84%
30天$ -1.32-0.78%
60天$ +68.74+68.74%
90天$ +68.74+68.74%
Qualcomm 今日价格变化

今天，QCOMON 记录了 $ -1.4294 (-0.84%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Qualcomm 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -1.32 (-0.78%)，显示了该代币在短期内的表现。

Qualcomm 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，QCOMON 的变化为 $ +68.74 (+68.74%)，从而更广泛地了解其表现。

Qualcomm 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +68.74 (+68.74%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Qualcomm（QCOMON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Qualcomm 价格历史页面

什么是Qualcomm (QCOMON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Qualcomm在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Qualcomm 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 QCOMON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Qualcomm 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Qualcomm 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Qualcomm 价格预测 (USD)

Qualcomm（QCOMON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Qualcomm（QCOMON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Qualcomm 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Qualcomm 价格预测

Qualcomm（QCOMON）代币经济

了解 Qualcomm（QCOMON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 QCOMON 代币的完整经济学

如何购买Qualcomm (QCOMON)

正在寻找如何购买 Qualcomm？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Qualcomm。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

QCOMON 兑换为当地货币

1 Qualcomm（QCOMON） to VND
4,440,393.1
1 Qualcomm（QCOMON） to AUD
A$258.1722
1 Qualcomm（QCOMON） to GBP
126.555
1 Qualcomm（QCOMON） to EUR
145.1164
1 Qualcomm（QCOMON） to USD
$168.74
1 Qualcomm（QCOMON） to MYR
RM712.0828
1 Qualcomm（QCOMON） to TRY
7,088.7674
1 Qualcomm（QCOMON） to JPY
¥25,817.22
1 Qualcomm（QCOMON） to ARS
ARS$249,984.9352
1 Qualcomm（QCOMON） to RUB
13,619.0054
1 Qualcomm（QCOMON） to INR
14,820.4342
1 Qualcomm（QCOMON） to IDR
Rp2,812,332.2084
1 Qualcomm（QCOMON） to PHP
9,908.4128
1 Qualcomm（QCOMON） to EGP
￡E.8,016.8374
1 Qualcomm（QCOMON） to BRL
R$907.8212
1 Qualcomm（QCOMON） to CAD
C$234.5486
1 Qualcomm（QCOMON） to BDT
20,645.339
1 Qualcomm（QCOMON） to NGN
245,975.6728
1 Qualcomm（QCOMON） to COP
$654,029.4904
1 Qualcomm（QCOMON） to ZAR
R.2,902.328
1 Qualcomm（QCOMON） to UAH
7,085.3926
1 Qualcomm（QCOMON） to TZS
T.Sh.416,640.9962
1 Qualcomm（QCOMON） to VES
Bs35,772.88
1 Qualcomm（QCOMON） to CLP
$159,121.82
1 Qualcomm（QCOMON） to PKR
Rs47,733.1712
1 Qualcomm（QCOMON） to KZT
90,719.6862
1 Qualcomm（QCOMON） to THB
฿5,507.6736
1 Qualcomm（QCOMON） to TWD
NT$5,203.9416
1 Qualcomm（QCOMON） to AED
د.إ619.2758
1 Qualcomm（QCOMON） to CHF
Fr133.3046
1 Qualcomm（QCOMON） to HKD
HK$1,309.4224
1 Qualcomm（QCOMON） to AMD
֏64,453.6178
1 Qualcomm（QCOMON） to MAD
.د.م1,554.0954
1 Qualcomm（QCOMON） to MXN
$3,104.816
1 Qualcomm（QCOMON） to SAR
ريال631.0876
1 Qualcomm（QCOMON） to ETB
Br25,791.909
1 Qualcomm（QCOMON） to KES
KSh21,732.0246
1 Qualcomm（QCOMON） to JOD
د.أ119.63666
1 Qualcomm（QCOMON） to PLN
614.2136
1 Qualcomm（QCOMON） to RON
лв737.3938
1 Qualcomm（QCOMON） to SEK
kr1,584.4686
1 Qualcomm（QCOMON） to BGN
лв283.4832
1 Qualcomm（QCOMON） to HUF
Ft56,603.833
1 Qualcomm（QCOMON） to CZK
3,526.666
1 Qualcomm（QCOMON） to KWD
د.ك51.63444
1 Qualcomm（QCOMON） to ILS
553.4672
1 Qualcomm（QCOMON） to BOB
Bs1,162.6186
1 Qualcomm（QCOMON） to AZN
286.858
1 Qualcomm（QCOMON） to TJS
SM1,570.9694
1 Qualcomm（QCOMON） to GEL
457.2854
1 Qualcomm（QCOMON） to AOA
Kz154,381.9134
1 Qualcomm（QCOMON） to BHD
.د.ب63.44624
1 Qualcomm（QCOMON） to BMD
$168.74
1 Qualcomm（QCOMON） to DKK
kr1,083.3108
1 Qualcomm（QCOMON） to HNL
L4,426.0502
1 Qualcomm（QCOMON） to MUR
7,681.0448
1 Qualcomm（QCOMON） to NAD
$2,922.5768
1 Qualcomm（QCOMON） to NOK
kr1,687.4
1 Qualcomm（QCOMON） to NZD
$291.9202
1 Qualcomm（QCOMON） to PAB
B/.168.74
1 Qualcomm（QCOMON） to PGK
K718.8324
1 Qualcomm（QCOMON） to QAR
ر.ق614.2136
1 Qualcomm（QCOMON） to RSD
дин.17,010.6794
1 Qualcomm（QCOMON） to UZS
soʻm2,033,011.5806
1 Qualcomm（QCOMON） to ALL
L14,020.6066
1 Qualcomm（QCOMON） to ANG
ƒ302.0446
1 Qualcomm（QCOMON） to AWG
ƒ302.0446
1 Qualcomm（QCOMON） to BBD
$337.48
1 Qualcomm（QCOMON） to BAM
KM283.4832
1 Qualcomm（QCOMON） to BIF
Fr496,264.34
1 Qualcomm（QCOMON） to BND
$217.6746
1 Qualcomm（QCOMON） to BSD
$168.74
1 Qualcomm（QCOMON） to JMD
$27,018.6488
1 Qualcomm（QCOMON） to KHR
677,669.9644
1 Qualcomm（QCOMON） to KMF
Fr71,545.76
1 Qualcomm（QCOMON） to LAK
3,668,260.7962
1 Qualcomm（QCOMON） to LKR
රු51,163.6554
1 Qualcomm（QCOMON） to MDL
L2,883.7666
1 Qualcomm（QCOMON） to MGA
Ar760,089.33
1 Qualcomm（QCOMON） to MOP
P1,348.2326
1 Qualcomm（QCOMON） to MVR
2,581.722
1 Qualcomm（QCOMON） to MWK
MK291,937.074
1 Qualcomm（QCOMON） to MZN
MT10,782.486
1 Qualcomm（QCOMON） to NPR
रु23,655.6606
1 Qualcomm（QCOMON） to PYG
1,188,267.08
1 Qualcomm（QCOMON） to RWF
Fr244,504.26
1 Qualcomm（QCOMON） to SBD
$1,390.4176
1 Qualcomm（QCOMON） to SCR
2,338.7364
1 Qualcomm（QCOMON） to SRD
$6,704.0402
1 Qualcomm（QCOMON） to SVC
$1,473.1002
1 Qualcomm（QCOMON） to SZL
L2,922.5768
1 Qualcomm（QCOMON） to TMT
m592.2774
1 Qualcomm（QCOMON） to TND
د.ت495.08316
1 Qualcomm（QCOMON） to TTD
$1,142.3698
1 Qualcomm（QCOMON） to UGX
Sh585,865.28
1 Qualcomm（QCOMON） to XAF
Fr95,169.36
1 Qualcomm（QCOMON） to XCD
$455.598
1 Qualcomm（QCOMON） to XOF
Fr95,169.36
1 Qualcomm（QCOMON） to XPF
Fr17,211.48
1 Qualcomm（QCOMON） to BWP
P2,404.545
1 Qualcomm（QCOMON） to BZD
$337.48
1 Qualcomm（QCOMON） to CVE
$15,998.2394
1 Qualcomm（QCOMON） to DJF
Fr29,866.98
1 Qualcomm（QCOMON） to DOP
$10,794.2978
1 Qualcomm（QCOMON） to DZD
د.ج21,959.8236
1 Qualcomm（QCOMON） to FJD
$383.0398
1 Qualcomm（QCOMON） to GNF
Fr1,467,194.3
1 Qualcomm（QCOMON） to GTQ
Q1,289.1736
1 Qualcomm（QCOMON） to GYD
$35,248.0986
1 Qualcomm（QCOMON） to ISK
kr20,586.28

要更深入地了解 Qualcomm，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Qualcomm网站
区块查询

人们还问：关于Qualcomm的其他问题

Qualcomm（QCOMON）今日价格是多少？
QCOMON 实时价格为 168.74 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 QCOMON 兑 USD 的价格是多少？
当前 QCOMON 兑 USD 的价格为 $ 168.74。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Qualcomm 的市值是多少？
QCOMON 的市值为 $ 815.48K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
QCOMON 的流通供应量是多少？
QCOMON 的流通供应量为 4.83K USD
QCOMON 的历史最高价（ATH）是多少？
QCOMON 的历史最高价是 174.8274837779142 USD
QCOMON 的历史最低价（ATL）是多少？
QCOMON 的历史最低价是 153.0239195419269 USD
QCOMON 的交易量是多少？
QCOMON 的 24 小时实时交易量为 $ 54.62K USD
QCOMON 今年会涨吗？
QCOMON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 QCOMON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:18:06 (UTC+8)

Qualcomm（QCOMON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

