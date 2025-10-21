Qualcomm（QCOMON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 168.45 $ 168.45 $ 168.45 24H最低价 $ 170.47 $ 170.47 $ 170.47 24H最高价 24H最低价 $ 168.45$ 168.45 $ 168.45 24H最高价 $ 170.47$ 170.47 $ 170.47 历史最高 $ 174.8274837779142$ 174.8274837779142 $ 174.8274837779142 最低价 $ 153.0239195419269$ 153.0239195419269 $ 153.0239195419269 涨跌幅（1H） -0.86% 涨跌幅（1D） -0.84% 漲跌幅（7D） +3.41% 漲跌幅（7D） +3.41%

Qualcomm（QCOMON）当前实时价格为 $ 168.74。过去 24 小时内，QCOMON 的交易价格在 $ 168.45 至 $ 170.47 之间波动，市场活跃度显著。QCOMON 的历史最高价为 $ 174.8274837779142，历史最低价为 $ 153.0239195419269。

从短期表现来看，QCOMON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.86%，过去 24 小时内变动为 -0.84%，过去 7 天内累计变动为 +3.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Qualcomm（QCOMON）市场信息

排名 No.2284 市值 $ 815.48K$ 815.48K $ 815.48K 成交量（24H） $ 54.62K$ 54.62K $ 54.62K 完全稀释市值 $ 815.48K$ 815.48K $ 815.48K 流通量 4.83K 4.83K 4.83K 总供应量 4,832.78330973 4,832.78330973 4,832.78330973 所属公链 ETH

Qualcomm 的当前市值为 $ 815.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.62K。QCOMON 的流通量为 4.83K，总供应量是 4832.78330973，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 815.48K。