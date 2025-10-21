PUP 当前实时价格为 0.004571 USD。跟踪 PUP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PUP 价格趋势。PUP 当前实时价格为 0.004571 USD。跟踪 PUP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PUP 价格趋势。

PUP 图标

PUP实时价格 (PUP)

1 PUP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.004571
$0.004571
-7.84%1D
USD
PUP (PUP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:17:37 (UTC+8)

PUP（PUP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.004088
$ 0.004088
24H最低价
$ 0.005902
$ 0.005902
24H最高价

$ 0.004088
$ 0.004088

$ 0.005902
$ 0.005902

$ 0.031040685718077
$ 0.031040685718077

$ 0.000095540290490576
$ 0.000095540290490576

-3.83%

-7.84%

-20.89%

-20.89%

PUP（PUP）当前实时价格为 $ 0.004571。过去 24 小时内，PUP 的交易价格在 $ 0.004088$ 0.005902 之间波动，市场活跃度显著。PUP 的历史最高价为 $ 0.031040685718077，历史最低价为 $ 0.000095540290490576

从短期表现来看，PUP 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.83%，过去 24 小时内变动为 -7.84%，过去 7 天内累计变动为 -20.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PUP（PUP）市场信息

No.1484

$ 4.57M
$ 4.57M

$ 151.93K
$ 151.93K

$ 4.57M
$ 4.57M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BSC

PUP 的当前市值为 $ 4.57M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 151.93K。PUP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.57M

PUP（PUP）价格历史 USD

跟踪 PUP 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00038885-7.84%
30天$ +0.002571+128.55%
60天$ +0.002571+128.55%
90天$ +0.002571+128.55%
PUP 今日价格变化

今天，PUP 记录了 $ -0.00038885 (-7.84%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

PUP 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.002571 (+128.55%)，显示了该代币在短期内的表现。

PUP 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PUP 的变化为 $ +0.002571 (+128.55%)，从而更广泛地了解其表现。

PUP 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.002571 (+128.55%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 PUP（PUP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 PUP 价格历史页面

什么是PUP (PUP)

PUP 是一枚以狗与币安视觉联想为核心的 Meme 币，将 BNB 倒过来变 PUP。

PUP在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 PUP 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PUP 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 PUP 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 PUP 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

PUP 价格预测 (USD)

PUP（PUP）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 PUP（PUP）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 PUP 的长期和短期价格预测。

现在就查看 PUP 价格预测

PUP（PUP）代币经济

了解 PUP（PUP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PUP 代币的完整经济学

如何购买PUP (PUP)

正在寻找如何购买 PUP？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买PUP。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PUP 兑换为当地货币

1 PUP（PUP） to VND
120.285865
1 PUP（PUP） to AUD
A$0.00699363
1 PUP（PUP） to GBP
0.00342825
1 PUP（PUP） to EUR
0.00393106
1 PUP（PUP） to USD
$0.004571
1 PUP（PUP） to MYR
RM0.01928962
1 PUP（PUP） to TRY
0.19202771
1 PUP（PUP） to JPY
¥0.699363
1 PUP（PUP） to ARS
ARS$6.77184508
1 PUP（PUP） to RUB
0.36892541
1 PUP（PUP） to INR
0.40147093
1 PUP（PUP） to IDR
Rp76.18330286
1 PUP（PUP） to PHP
0.26840912
1 PUP（PUP） to EGP
￡E.0.21716821
1 PUP（PUP） to BRL
R$0.02459198
1 PUP（PUP） to CAD
C$0.00635369
1 PUP（PUP） to BDT
0.55926185
1 PUP（PUP） to NGN
6.66323812
1 PUP（PUP） to COP
$17.71701316
1 PUP（PUP） to ZAR
R.0.0786212
1 PUP（PUP） to UAH
0.19193629
1 PUP（PUP） to TZS
T.Sh.11.28639323
1 PUP（PUP） to VES
Bs0.969052
1 PUP（PUP） to CLP
$4.310453
1 PUP（PUP） to PKR
Rs1.29304448
1 PUP（PUP） to KZT
2.45750673
1 PUP（PUP） to THB
฿0.14919744
1 PUP（PUP） to TWD
NT$0.14096964
1 PUP（PUP） to AED
د.إ0.01677557
1 PUP（PUP） to CHF
Fr0.00361109
1 PUP（PUP） to HKD
HK$0.03547096
1 PUP（PUP） to AMD
֏1.74598487
1 PUP（PUP） to MAD
.د.م0.04209891
1 PUP（PUP） to MXN
$0.0841064
1 PUP（PUP） to SAR
ريال0.01709554
1 PUP（PUP） to ETB
Br0.69867735
1 PUP（PUP） to KES
KSh0.58869909
1 PUP（PUP） to JOD
د.أ0.003240839
1 PUP（PUP） to PLN
0.01663844
1 PUP（PUP） to RON
лв0.01997527
1 PUP（PUP） to SEK
kr0.04292169
1 PUP（PUP） to BGN
лв0.00767928
1 PUP（PUP） to HUF
Ft1.53334195
1 PUP（PUP） to CZK
0.0955339
1 PUP（PUP） to KWD
د.ك0.001398726
1 PUP（PUP） to ILS
0.01499288
1 PUP（PUP） to BOB
Bs0.03149419
1 PUP（PUP） to AZN
0.0077707
1 PUP（PUP） to TJS
SM0.04255601
1 PUP（PUP） to GEL
0.01238741
1 PUP（PUP） to AOA
Kz4.18205361
1 PUP（PUP） to BHD
.د.ب0.001718696
1 PUP（PUP） to BMD
$0.004571
1 PUP（PUP） to DKK
kr0.02934582
1 PUP（PUP） to HNL
L0.11989733
1 PUP（PUP） to MUR
0.20807192
1 PUP（PUP） to NAD
$0.07916972
1 PUP（PUP） to NOK
kr0.04571
1 PUP（PUP） to NZD
$0.00790783
1 PUP（PUP） to PAB
B/.0.004571
1 PUP（PUP） to PGK
K0.01947246
1 PUP（PUP） to QAR
ر.ق0.01663844
1 PUP（PUP） to RSD
дин.0.46080251
1 PUP（PUP） to UZS
soʻm55.07227649
1 PUP（PUP） to ALL
L0.37980439
1 PUP（PUP） to ANG
ƒ0.00818209
1 PUP（PUP） to AWG
ƒ0.00818209
1 PUP（PUP） to BBD
$0.009142
1 PUP（PUP） to BAM
KM0.00767928
1 PUP（PUP） to BIF
Fr13.443311
1 PUP（PUP） to BND
$0.00589659
1 PUP（PUP） to BSD
$0.004571
1 PUP（PUP） to JMD
$0.73190852
1 PUP（PUP） to KHR
18.35741026
1 PUP（PUP） to KMF
Fr1.938104
1 PUP（PUP） to LAK
99.36956323
1 PUP（PUP） to LKR
රු1.38597291
1 PUP（PUP） to MDL
L0.07811839
1 PUP（PUP） to MGA
Ar20.5900695
1 PUP（PUP） to MOP
P0.03652229
1 PUP（PUP） to MVR
0.0699363
1 PUP（PUP） to MWK
MK7.9082871
1 PUP（PUP） to MZN
MT0.2920869
1 PUP（PUP） to NPR
रु0.64080849
1 PUP（PUP） to PYG
32.188982
1 PUP（PUP） to RWF
Fr6.623379
1 PUP（PUP） to SBD
$0.03766504
1 PUP（PUP） to SCR
0.06335406
1 PUP（PUP） to SRD
$0.18160583
1 PUP（PUP） to SVC
$0.03990483
1 PUP（PUP） to SZL
L0.07916972
1 PUP（PUP） to TMT
m0.01604421
1 PUP（PUP） to TND
د.ت0.013411314
1 PUP（PUP） to TTD
$0.03094567
1 PUP（PUP） to UGX
Sh15.870512
1 PUP（PUP） to XAF
Fr2.578044
1 PUP（PUP） to XCD
$0.0123417
1 PUP（PUP） to XOF
Fr2.578044
1 PUP（PUP） to XPF
Fr0.466242
1 PUP（PUP） to BWP
P0.06513675
1 PUP（PUP） to BZD
$0.009142
1 PUP（PUP） to CVE
$0.43337651
1 PUP（PUP） to DJF
Fr0.809067
1 PUP（PUP） to DOP
$0.29240687
1 PUP（PUP） to DZD
د.ج0.59486994
1 PUP（PUP） to FJD
$0.01037617
1 PUP（PUP） to GNF
Fr39.744845
1 PUP（PUP） to GTQ
Q0.03492244
1 PUP（PUP） to GYD
$0.95483619
1 PUP（PUP） to ISK
kr0.557662

PUP资源

要更深入地了解 PUP，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方PUP网站
区块查询

人们还问：关于PUP的其他问题

PUP（PUP）今日价格是多少？
PUP 实时价格为 0.004571 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PUP 兑 USD 的价格是多少？
当前 PUP 兑 USD 的价格为 $ 0.004571。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
PUP 的市值是多少？
PUP 的市值为 $ 4.57M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PUP 的流通供应量是多少？
PUP 的流通供应量为 1.00B USD
PUP 的历史最高价（ATH）是多少？
PUP 的历史最高价是 0.031040685718077 USD
PUP 的历史最低价（ATL）是多少？
PUP 的历史最低价是 0.000095540290490576 USD
PUP 的交易量是多少？
PUP 的 24 小时实时交易量为 $ 151.93K USD
PUP 今年会涨吗？
PUP 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PUP 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:17:37 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PUP 兑 USD 计算器

数量

PUP
PUP
USD
USD

1 PUP = 0.004571 USD

交易 PUP

PUP/USDT
$0.004571
$0.004571
-8.02%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

$114,453.75

$4,161.35

$0.03999

$5.3030

$199.99

$4,161.35

$114,453.75

$199.99

$2.6530

$0.20554

