PUP（PUP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.004088 $ 0.004088 $ 0.004088 24H最低价 $ 0.005902 $ 0.005902 $ 0.005902 24H最高价 24H最低价 $ 0.004088$ 0.004088 $ 0.004088 24H最高价 $ 0.005902$ 0.005902 $ 0.005902 历史最高 $ 0.031040685718077$ 0.031040685718077 $ 0.031040685718077 最低价 $ 0.000095540290490576$ 0.000095540290490576 $ 0.000095540290490576 涨跌幅（1H） -3.83% 涨跌幅（1D） -7.84% 漲跌幅（7D） -20.89% 漲跌幅（7D） -20.89%

PUP（PUP）当前实时价格为 $ 0.004571。过去 24 小时内，PUP 的交易价格在 $ 0.004088 至 $ 0.005902 之间波动，市场活跃度显著。PUP 的历史最高价为 $ 0.031040685718077，历史最低价为 $ 0.000095540290490576。

从短期表现来看，PUP 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.83%，过去 24 小时内变动为 -7.84%，过去 7 天内累计变动为 -20.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PUP（PUP）市场信息

排名 No.1484 市值 $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M 成交量（24H） $ 151.93K$ 151.93K $ 151.93K 完全稀释市值 $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所属公链 BSC

PUP 的当前市值为 $ 4.57M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 151.93K。PUP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.57M。