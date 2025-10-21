Palantir（PLTRON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 185.97 $ 185.97 $ 185.97 24H最低价 $ 189.92 $ 189.92 $ 189.92 24H最高价 24H最低价 $ 185.97$ 185.97 $ 185.97 24H最高价 $ 189.92$ 189.92 $ 189.92 历史最高 $ 187.72816947820942$ 187.72816947820942 $ 187.72816947820942 最低价 $ 148.01003259450354$ 148.01003259450354 $ 148.01003259450354 涨跌幅（1H） +1.47% 涨跌幅（1D） +1.74% 漲跌幅（7D） +8.26% 漲跌幅（7D） +8.26%

Palantir（PLTRON）当前实时价格为 $ 189.6。过去 24 小时内，PLTRON 的交易价格在 $ 185.97 至 $ 189.92 之间波动，市场活跃度显著。PLTRON 的历史最高价为 $ 187.72816947820942，历史最低价为 $ 148.01003259450354。

从短期表现来看，PLTRON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.47%，过去 24 小时内变动为 +1.74%，过去 7 天内累计变动为 +8.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Palantir（PLTRON）市场信息

排名 No.2443 市值 $ 624.95K$ 624.95K $ 624.95K 成交量（24H） $ 55.62K$ 55.62K $ 55.62K 完全稀释市值 $ 624.95K$ 624.95K $ 624.95K 流通量 3.30K 3.30K 3.30K 总供应量 3,296.14981949 3,296.14981949 3,296.14981949 所属公链 ETH

Palantir 的当前市值为 $ 624.95K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.62K。PLTRON 的流通量为 3.30K，总供应量是 3296.14981949，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 624.95K。