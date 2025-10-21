Palantir 当前实时价格为 189.6 USD。跟踪 PLTRON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PLTRON 价格趋势。Palantir 当前实时价格为 189.6 USD。跟踪 PLTRON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PLTRON 价格趋势。

更多关于 PLTRON

PLTRON 价格信息

PLTRON 币种官网

PLTRON 代币经济

PLTRON 价格预测

PLTRON 价格历史

PLTRON 购买指南

PLTRON 兑换法币计算

PLTRON 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Palantir 图标

Palantir实时价格 (PLTRON)

1 PLTRON 兑换为 USD 的实时价格：

$189.67
$189.67$189.67
+1.74%1D
USD
Palantir (PLTRON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:10 (UTC+8)

Palantir（PLTRON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 185.97
$ 185.97$ 185.97
24H最低价
$ 189.92
$ 189.92$ 189.92
24H最高价

$ 185.97
$ 185.97$ 185.97

$ 189.92
$ 189.92$ 189.92

$ 187.72816947820942
$ 187.72816947820942$ 187.72816947820942

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354$ 148.01003259450354

+1.47%

+1.74%

+8.26%

+8.26%

Palantir（PLTRON）当前实时价格为 $ 189.6。过去 24 小时内，PLTRON 的交易价格在 $ 185.97$ 189.92 之间波动，市场活跃度显著。PLTRON 的历史最高价为 $ 187.72816947820942，历史最低价为 $ 148.01003259450354

从短期表现来看，PLTRON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.47%，过去 24 小时内变动为 +1.74%，过去 7 天内累计变动为 +8.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Palantir（PLTRON）市场信息

No.2443

$ 624.95K
$ 624.95K$ 624.95K

$ 55.62K
$ 55.62K$ 55.62K

$ 624.95K
$ 624.95K$ 624.95K

3.30K
3.30K 3.30K

3,296.14981949
3,296.14981949 3,296.14981949

ETH

Palantir 的当前市值为 $ 624.95K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.62K。PLTRON 的流通量为 3.30K，总供应量是 3296.14981949，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 624.95K

Palantir（PLTRON）价格历史 USD

跟踪 Palantir 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +3.2438+1.74%
30天$ +12.26+6.91%
60天$ +89.6+89.60%
90天$ +89.6+89.60%
Palantir 今日价格变化

今天，PLTRON 记录了 $ +3.2438 (+1.74%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Palantir 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +12.26 (+6.91%)，显示了该代币在短期内的表现。

Palantir 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PLTRON 的变化为 $ +89.6 (+89.60%)，从而更广泛地了解其表现。

Palantir 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +89.6 (+89.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Palantir（PLTRON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Palantir 价格历史页面

什么是Palantir (PLTRON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Palantir在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Palantir 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PLTRON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Palantir 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Palantir 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Palantir 价格预测 (USD)

Palantir（PLTRON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Palantir（PLTRON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Palantir 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Palantir 价格预测

Palantir（PLTRON）代币经济

了解 Palantir（PLTRON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PLTRON 代币的完整经济学

如何购买Palantir (PLTRON)

正在寻找如何购买 Palantir？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Palantir。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PLTRON 兑换为当地货币

1 Palantir（PLTRON） to VND
4,989,324
1 Palantir（PLTRON） to AUD
A$288.192
1 Palantir（PLTRON） to GBP
142.2
1 Palantir（PLTRON） to EUR
161.16
1 Palantir（PLTRON） to USD
$189.6
1 Palantir（PLTRON） to MYR
RM800.112
1 Palantir（PLTRON） to TRY
7,965.096
1 Palantir（PLTRON） to JPY
¥29,008.8
1 Palantir（PLTRON） to ARS
ARS$282,141.864
1 Palantir（PLTRON） to RUB
15,086.472
1 Palantir（PLTRON） to INR
16,652.568
1 Palantir（PLTRON） to IDR
Rp3,159,998.736
1 Palantir（PLTRON） to PHP
11,133.312
1 Palantir（PLTRON） to EGP
￡E.9,004.104
1 Palantir（PLTRON） to BRL
R$1,020.048
1 Palantir（PLTRON） to CAD
C$263.544
1 Palantir（PLTRON） to BDT
23,203.248
1 Palantir（PLTRON） to NGN
276,787.56
1 Palantir（PLTRON） to COP
$734,882.016
1 Palantir（PLTRON） to ZAR
R.3,261.12
1 Palantir（PLTRON） to UAH
7,963.2
1 Palantir（PLTRON） to TZS
T.Sh.469,305.504
1 Palantir（PLTRON） to VES
Bs40,195.2
1 Palantir（PLTRON） to CLP
$178,603.2
1 Palantir（PLTRON） to PKR
Rs53,573.376
1 Palantir（PLTRON） to KZT
101,989.632
1 Palantir（PLTRON） to THB
฿6,188.544
1 Palantir（PLTRON） to TWD
NT$5,847.264
1 Palantir（PLTRON） to AED
د.إ695.832
1 Palantir（PLTRON） to CHF
Fr149.784
1 Palantir（PLTRON） to HKD
HK$1,471.296
1 Palantir（PLTRON） to AMD
֏72,476.496
1 Palantir（PLTRON） to MAD
.د.م1,746.216
1 Palantir（PLTRON） to MXN
$3,488.64
1 Palantir（PLTRON） to SAR
ريال711
1 Palantir（PLTRON） to ETB
Br28,959.504
1 Palantir（PLTRON） to KES
KSh24,441.336
1 Palantir（PLTRON） to JOD
د.أ134.4264
1 Palantir（PLTRON） to PLN
690.144
1 Palantir（PLTRON） to RON
лв828.552
1 Palantir（PLTRON） to SEK
kr1,778.448
1 Palantir（PLTRON） to BGN
лв318.528
1 Palantir（PLTRON） to HUF
Ft63,559.608
1 Palantir（PLTRON） to CZK
3,960.744
1 Palantir（PLTRON） to KWD
د.ك58.0176
1 Palantir（PLTRON） to ILS
621.888
1 Palantir（PLTRON） to BOB
Bs1,308.24
1 Palantir（PLTRON） to AZN
322.32
1 Palantir（PLTRON） to TJS
SM1,765.176
1 Palantir（PLTRON） to GEL
513.816
1 Palantir（PLTRON） to AOA
Kz173,466.936
1 Palantir（PLTRON） to BHD
.د.ب71.2896
1 Palantir（PLTRON） to BMD
$189.6
1 Palantir（PLTRON） to DKK
kr1,217.232
1 Palantir（PLTRON） to HNL
L4,971.312
1 Palantir（PLTRON） to MUR
8,630.592
1 Palantir（PLTRON） to NAD
$3,281.976
1 Palantir（PLTRON） to NOK
kr1,896
1 Palantir（PLTRON） to NZD
$328.008
1 Palantir（PLTRON） to PAB
B/.189.6
1 Palantir（PLTRON） to PGK
K805.8
1 Palantir（PLTRON） to QAR
ر.ق690.144
1 Palantir（PLTRON） to RSD
дин.19,124.952
1 Palantir（PLTRON） to UZS
soʻm2,284,336.824
1 Palantir（PLTRON） to ALL
L15,753.864
1 Palantir（PLTRON） to ANG
ƒ339.384
1 Palantir（PLTRON） to AWG
ƒ339.384
1 Palantir（PLTRON） to BBD
$379.2
1 Palantir（PLTRON） to BAM
KM318.528
1 Palantir（PLTRON） to BIF
Fr559,130.4
1 Palantir（PLTRON） to BND
$244.584
1 Palantir（PLTRON） to BSD
$189.6
1 Palantir（PLTRON） to JMD
$30,368.232
1 Palantir（PLTRON） to KHR
764,514.6
1 Palantir（PLTRON） to KMF
Fr80,390.4
1 Palantir（PLTRON） to LAK
4,121,739.048
1 Palantir（PLTRON） to LKR
රු57,505.68
1 Palantir（PLTRON） to MDL
L3,236.472
1 Palantir（PLTRON） to MGA
Ar857,917.248
1 Palantir（PLTRON） to MOP
P1,514.904
1 Palantir（PLTRON） to MVR
2,900.88
1 Palantir（PLTRON） to MWK
MK328,595.76
1 Palantir（PLTRON） to MZN
MT12,115.44
1 Palantir（PLTRON） to NPR
रु26,587.608
1 Palantir（PLTRON） to PYG
1,344,643.2
1 Palantir（PLTRON） to RWF
Fr274,730.4
1 Palantir（PLTRON） to SBD
$1,562.304
1 Palantir（PLTRON） to SCR
2,635.44
1 Palantir（PLTRON） to SRD
$7,532.808
1 Palantir（PLTRON） to SVC
$1,655.208
1 Palantir（PLTRON） to SZL
L3,281.976
1 Palantir（PLTRON） to TMT
m665.496
1 Palantir（PLTRON） to TND
د.ت556.0968
1 Palantir（PLTRON） to TTD
$1,285.488
1 Palantir（PLTRON） to UGX
Sh658,291.2
1 Palantir（PLTRON） to XAF
Fr106,934.4
1 Palantir（PLTRON） to XCD
$511.92
1 Palantir（PLTRON） to XOF
Fr106,934.4
1 Palantir（PLTRON） to XPF
Fr19,339.2
1 Palantir（PLTRON） to BWP
P2,703.696
1 Palantir（PLTRON） to BZD
$379.2
1 Palantir（PLTRON） to CVE
$17,996.832
1 Palantir（PLTRON） to DJF
Fr33,559.2
1 Palantir（PLTRON） to DOP
$12,134.4
1 Palantir（PLTRON） to DZD
د.ج24,676.44
1 Palantir（PLTRON） to FJD
$430.392
1 Palantir（PLTRON） to GNF
Fr1,648,572
1 Palantir（PLTRON） to GTQ
Q1,450.44
1 Palantir（PLTRON） to GYD
$39,622.608
1 Palantir（PLTRON） to ISK
kr23,131.2

Palantir资源

要更深入地了解 Palantir，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Palantir网站
区块查询

人们还问：关于Palantir的其他问题

Palantir（PLTRON）今日价格是多少？
PLTRON 实时价格为 189.6 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PLTRON 兑 USD 的价格是多少？
当前 PLTRON 兑 USD 的价格为 $ 189.6。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Palantir 的市值是多少？
PLTRON 的市值为 $ 624.95K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PLTRON 的流通供应量是多少？
PLTRON 的流通供应量为 3.30K USD
PLTRON 的历史最高价（ATH）是多少？
PLTRON 的历史最高价是 187.72816947820942 USD
PLTRON 的历史最低价（ATL）是多少？
PLTRON 的历史最低价是 148.01003259450354 USD
PLTRON 的交易量是多少？
PLTRON 的 24 小时实时交易量为 $ 55.62K USD
PLTRON 今年会涨吗？
PLTRON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PLTRON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:10 (UTC+8)

Palantir（PLTRON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PLTRON 兑 USD 计算器

数量

PLTRON
PLTRON
USD
USD

1 PLTRON = 189.6 USD

交易 PLTRON

PLTRON/USDT
$189.67
$189.67$189.67
+1.75%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,515.18
$114,515.18$114,515.18

+0.72%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,152.39
$4,152.39$4,152.39

+1.89%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03847
$0.03847$0.03847

-3.58%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4559
$5.4559$5.4559

-12.57%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.57
$199.57$199.57

0.00%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,152.39
$4,152.39$4,152.39

+1.89%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,515.18
$114,515.18$114,515.18

+0.72%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.57
$199.57$199.57

0.00%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6446
$2.6446$2.6446

+0.15%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20447
$0.20447$0.20447

+0.69%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0166
$0.0166$0.0166

-72.33%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000099
$0.000000000000099$0.000000000000099

+35.61%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015733
$0.000000000000000000015733$0.000000000000000000015733

+1,994.94%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000013
$0.000000000000013$0.000000000000013

+160.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003191
$0.0003191$0.0003191

+60.11%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000088
$0.0000000000000000000088$0.0000000000000000000088

+54.38%