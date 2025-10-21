PepsiCo（PEPON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 151.99 24H最高价 $ 156.28 历史最高 $ 156.71583734346297 最低价 $ 139.61853462367836 涨跌幅（1H） +0.59% 涨跌幅（1D） +2.45% 漲跌幅（7D） -0.57%

PepsiCo（PEPON）当前实时价格为 $ 156.06。过去 24 小时内，PEPON 的交易价格在 $ 151.99 至 $ 156.28 之间波动，市场活跃度显著。PEPON 的历史最高价为 $ 156.71583734346297，历史最低价为 $ 139.61853462367836。

从短期表现来看，PEPON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.59%，过去 24 小时内变动为 +2.45%，过去 7 天内累计变动为 -0.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PepsiCo（PEPON）市场信息

排名 No.1766 市值 $ 2.39M 成交量（24H） $ 55.86K 完全稀释市值 $ 2.39M 流通量 15.34K 总供应量 15,342.01997298 所属公链 ETH

PepsiCo 的当前市值为 $ 2.39M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.86K。PEPON 的流通量为 15.34K，总供应量是 15342.01997298，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.39M。