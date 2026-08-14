Panther Protocol 今日价格

Panther Protocol (PANTHER) 今日实时价格为 $ 0.001564，过去 24 小时内变化了 0.31%。当前 PANTHER 兑 USD 的汇率为 $ 0.001564 每 PANTHER。

Panther Protocol 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3690，流通供应量为 0.00 PANTHER。过去 24 小时内，PANTHER 的交易价格在 $ 0.001533（低点）和 $ 0.001748（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.43908466599544116，而历史最低价为 $ 0.00348375154905262。

短期表现方面，PANTHER 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -46.37%。过去一天，总交易量达到 $ 51.95K。

Panther Protocol（PANTHER）市场信息

排名 No.3690 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 51.95K$ 51.95K $ 51.95K 完全稀释市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 361,989,711 361,989,711 361,989,711 流通率 0.00% 所属公链 MATIC

Panther Protocol 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.95K。PANTHER 的流通量为 0.00，总供应量是 361989711，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.56M。