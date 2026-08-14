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Panther Protocol 当前实时价格为 0.001564 USD。PANTHER 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 PANTHER 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Panther Protocol 当前实时价格为 0.001564 USD。PANTHER 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 PANTHER 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Panther Protocol实时价格 (PANTHER)

1 PANTHER 兑换为 USD 的实时价格：

$0.001565
$0.001565$0.001565
-0.31%1D
USD
Panther Protocol (PANTHER) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:23:14 (UTC+8)

Panther Protocol 今日价格

Panther Protocol (PANTHER) 今日实时价格为 $ 0.001564，过去 24 小时内变化了 0.31%。当前 PANTHER 兑 USD 的汇率为 $ 0.001564 每 PANTHER。

Panther Protocol 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3690，流通供应量为 0.00 PANTHER。过去 24 小时内，PANTHER 的交易价格在 $ 0.001533（低点）和 $ 0.001748（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.43908466599544116，而历史最低价为 $ 0.00348375154905262

短期表现方面，PANTHER 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -46.37%。过去一天，总交易量达到 $ 51.95K

Panther Protocol（PANTHER）市场信息

No.3690

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.95K
$ 51.95K$ 51.95K

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

361,989,711
361,989,711 361,989,711

0.00%

MATIC

Panther Protocol 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.95K。PANTHER 的流通量为 0.00，总供应量是 361989711，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.56M

Panther Protocol 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.001533
$ 0.001533$ 0.001533
24H最低价
$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748
24H最高价

$ 0.001533
$ 0.001533$ 0.001533

$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748

$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116$ 0.43908466599544116

$ 0.00348375154905262
$ 0.00348375154905262$ 0.00348375154905262

0.00%

-0.31%

-46.37%

-46.37%

Panther Protocol（PANTHER）价格历史 USD

跟踪 Panther Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00000487-0.31%
30天$ -0.002183-58.26%
60天$ -0.002923-65.15%
90天$ -0.005976-79.26%
Panther Protocol 今日价格变化

今天，PANTHER 记录了 $ -0.00000487 (-0.31%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Panther Protocol 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.002183 (-58.26%)，显示了该代币在短期内的表现。

Panther Protocol 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PANTHER 的变化为 $ -0.002923 (-65.15%)，从而更广泛地了解其表现。

Panther Protocol 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.005976 (-79.26%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Panther Protocol（PANTHER）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Panther Protocol 价格历史页面

Panther Protocol 分析

本分析利用人工智能模型评估 Panther Protocol 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Panther Protocol 的价格？

以下为根据要求翻译成简体中文（马来西亚）的内容：

---

以下是影响 Panther Protocol（PANTHER）代币价格的几个关键因素：

1. 隐私需求：作为一款以隐私为核心的 DeFi 协议，对金融隐私的需求增加会推动代币价值上涨。

2. DeFi 采用率：去中心化金融应用的持续增长，将提升代币的实用性和市场需求。

3. 协议使用量：交易量和总锁仓价值（TVL）的提升，将带动代币销毁量的增加，并提高质押奖励。

4. 监管环境：隐私币相关的监管政策会对价格波动产生重大影响。

5. 市场情绪：整体加密货币市场的走势，将与其它山寨币一道，共同影响 PANTHER 的价格表现。

6. 竞争态势：与其他隐私协议相比的表现，将直接影响投资者的选择偏好。

7. 技术进展：协议的升级迭代以及新功能的推出，将进一步推动协议的普及与应用。

8. 合作伙伴公告：战略性合作的达成，将有效拓展生态系统的价值与影响力。

---

希望以上翻译符合您的需求！如果有任何调整或补充，请随时告知。

为什么人们想知道 Panther Protocol 今天的价格？

人们希望了解 Panther Protocol（PANTHER）今日的价格，主要有以下几个关键原因：做出明智的交易决策、进行投资组合管理、把握买卖时机、追踪投资表现，以及及时掌握市场趋势。通过价格监控，投资者可以评估市场波动性，规划入场与离场策略，并根据其以隐私为核心的 DeFi 功能，评估该项目在市场中的估值水平。

Panther Protocol 的价格预测

Panther Protocol（PANTHER）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，PANTHER 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Panther Protocol (PANTHER) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Panther Protocol 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Panther Protocol 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Panther Protocol 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 PANTHER 2026–2027 年价格的预测。

关于 Panther Protocol

ZKP，或零知识证明，是一种加密协议，允许一方向另一方证明他们知道特定的信息，而无需透露任何关于该信息的细节。它在增强区块链交易的隐私和安全性中起着至关重要的作用，特别是在公开区块链中，交易细节对所有网络参与者都是可见的。ZKP通常用于注重隐私的加密货币中，以隐藏交易的细节，如发送者、接收者和交易金额，同时仍允许网络验证交易。它也用于各种其他应用，如安全登录系统、匿名投票系统和私有智能合约。

如何在Malaysia购买和投资 Panther Protocol

准备好开始使用 Panther Protocol 了吗？在 MEXC 购买 PANTHER 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Panther Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Panther Protocol (PANTHER) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Panther Protocol 将立即存入您的钱包。
Panther Protocol (PANTHER) 购买教程

Panther Protocol 能做什么？

拥有 Panther Protocol 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Panther Protocol (PANTHER) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Panther Protocol (PANTHER)

Panther Protocol 是一种端到端解决方案，可恢复 Web3 和 DeFi 中的隐私，同时在金融机构参与去中心化金融时为其数据提供完全所有权。

Panther Protocol资源

要更深入地了解 Panther Protocol，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Panther Protocol网站
区块查询

人们还问：关于Panther Protocol的其他问题

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Panther Protocol（PANTHER）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
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探索有关 Panther Protocol 的更多信息

PANTHERUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 PANTHER。在 MEXC 上探索 PANTHERUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Panther Protocol (PANTHER) 市场

探索现货和合约市场，查看 Panther Protocol 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
PANTHER/USDT
$0.001565
$0.001565$0.001565
-0.25%
32.95M (USDT)

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$0.0072862$0.0072862

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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