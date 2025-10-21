Oracle（ORCLON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 273.87 $ 273.87 $ 273.87 24H最低价 $ 294.07 $ 294.07 $ 294.07 24H最高价 24H最低价 $ 273.87$ 273.87 $ 273.87 24H最高价 $ 294.07$ 294.07 $ 294.07 历史最高 $ 344.869728008825$ 344.869728008825 $ 344.869728008825 最低价 $ 223.2148184410282$ 223.2148184410282 $ 223.2148184410282 涨跌幅（1H） +0.17% 涨跌幅（1D） +0.37% 漲跌幅（7D） -2.54% 漲跌幅（7D） -2.54%

Oracle（ORCLON）当前实时价格为 $ 288.29。过去 24 小时内，ORCLON 的交易价格在 $ 273.87 至 $ 294.07 之间波动，市场活跃度显著。ORCLON 的历史最高价为 $ 344.869728008825，历史最低价为 $ 223.2148184410282。

从短期表现来看，ORCLON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.17%，过去 24 小时内变动为 +0.37%，过去 7 天内累计变动为 -2.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Oracle（ORCLON）市场信息

排名 No.2323 市值 $ 768.34K$ 768.34K $ 768.34K 成交量（24H） $ 83.44K$ 83.44K $ 83.44K 完全稀释市值 $ 768.34K$ 768.34K $ 768.34K 流通量 2.67K 2.67K 2.67K 总供应量 2,665.16137299 2,665.16137299 2,665.16137299 所属公链 ETH

Oracle 的当前市值为 $ 768.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 83.44K。ORCLON 的流通量为 2.67K，总供应量是 2665.16137299，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 768.34K。