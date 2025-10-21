NTHChain 当前实时价格为 0.081 USD。跟踪 NTH 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NTH 价格趋势。NTHChain 当前实时价格为 0.081 USD。跟踪 NTH 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NTH 价格趋势。

NTHChain实时价格 (NTH)

$0.081
$0.081
+2.01%1D
NTHChain (NTH) 实时价格图表
NTHChain（NTH）价格信息 (USD)

$ 0.0761
$ 0.0761
$ 0.0814
$ 0.0814
$ 0.0761
$ 0.0761

$ 0.0814
$ 0.0814

--
--

--
--

+0.74%

+2.01%

+25.19%

+25.19%

NTHChain（NTH）当前实时价格为 $ 0.081。过去 24 小时内，NTH 的交易价格在 $ 0.0761$ 0.0814 之间波动，市场活跃度显著。NTH 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，NTH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.74%，过去 24 小时内变动为 +2.01%，过去 7 天内累计变动为 +25.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NTHChain（NTH）市场信息

--
--

$ 70.48K
$ 70.48K

$ 81.00M
$ 81.00M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

NTHChain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 70.48K。NTH 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 81.00M

NTHChain（NTH）价格历史 USD

跟踪 NTHChain 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.001596+2.01%
30天$ +0.0468+136.84%
60天$ +0.021+35.00%
90天$ +0.021+35.00%
NTHChain 今日价格变化

今天，NTH 记录了 $ +0.001596 (+2.01%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

NTHChain 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0468 (+136.84%)，显示了该代币在短期内的表现。

NTHChain 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，NTH 的变化为 $ +0.021 (+35.00%)，从而更广泛地了解其表现。

NTHChain 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.021 (+35.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 NTHChain（NTH）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 NTHChain 价格历史页面

什么是NTHChain (NTH)

NTH 是一个 Web3 平台，允许用户控制和货币化他们的数据，通过数据共享赚取 NTH 代币，这些代币可用于现实生活中的支付，例如与 Verywords 合作租用电动自行车。

NTHChain在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 NTHChain 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 NTH 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 NTHChain 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 NTHChain 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

NTHChain 价格预测 (USD)

NTHChain（NTH）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 NTHChain（NTH）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 NTHChain 的长期和短期价格预测。

现在就查看 NTHChain 价格预测

NTHChain（NTH）代币经济

了解 NTHChain（NTH）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NTH 代币的完整经济学

如何购买NTHChain (NTH)

正在寻找如何购买 NTHChain？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买NTHChain。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

NTH 兑换为当地货币

1 NTHChain（NTH） to VND
2,131.515
1 NTHChain（NTH） to AUD
A$0.12393
1 NTHChain（NTH） to GBP
0.06075
1 NTHChain（NTH） to EUR
0.06966
1 NTHChain（NTH） to USD
$0.081
1 NTHChain（NTH） to MYR
RM0.34182
1 NTHChain（NTH） to TRY
3.40281
1 NTHChain（NTH） to JPY
¥12.393
1 NTHChain（NTH） to ARS
ARS$119.99988
1 NTHChain（NTH） to RUB
6.53751
1 NTHChain（NTH） to INR
7.11423
1 NTHChain（NTH） to IDR
Rp1,349.99946
1 NTHChain（NTH） to PHP
4.75632
1 NTHChain（NTH） to EGP
￡E.3.84831
1 NTHChain（NTH） to BRL
R$0.43578
1 NTHChain（NTH） to CAD
C$0.11259
1 NTHChain（NTH） to BDT
9.91035
1 NTHChain（NTH） to NGN
118.07532
1 NTHChain（NTH） to COP
$313.95276
1 NTHChain（NTH） to ZAR
R.1.3932
1 NTHChain（NTH） to UAH
3.40119
1 NTHChain（NTH） to TZS
T.Sh.199.99953
1 NTHChain（NTH） to VES
Bs17.172
1 NTHChain（NTH） to CLP
$76.383
1 NTHChain（NTH） to PKR
Rs22.91328
1 NTHChain（NTH） to KZT
43.54803
1 NTHChain（NTH） to THB
฿2.64384
1 NTHChain（NTH） to TWD
NT$2.49804
1 NTHChain（NTH） to AED
د.إ0.29727
1 NTHChain（NTH） to CHF
Fr0.06399
1 NTHChain（NTH） to HKD
HK$0.62856
1 NTHChain（NTH） to AMD
֏30.93957
1 NTHChain（NTH） to MAD
.د.م0.74601
1 NTHChain（NTH） to MXN
$1.4904
1 NTHChain（NTH） to SAR
ريال0.30294
1 NTHChain（NTH） to ETB
Br12.38085
1 NTHChain（NTH） to KES
KSh10.43199
1 NTHChain（NTH） to JOD
د.أ0.057429
1 NTHChain（NTH） to PLN
0.29484
1 NTHChain（NTH） to RON
лв0.35397
1 NTHChain（NTH） to SEK
kr0.76059
1 NTHChain（NTH） to BGN
лв0.13608
1 NTHChain（NTH） to HUF
Ft27.17145
1 NTHChain（NTH） to CZK
1.6929
1 NTHChain（NTH） to KWD
د.ك0.024786
1 NTHChain（NTH） to ILS
0.26568
1 NTHChain（NTH） to BOB
Bs0.55809
1 NTHChain（NTH） to AZN
0.1377
1 NTHChain（NTH） to TJS
SM0.75411
1 NTHChain（NTH） to GEL
0.21951
1 NTHChain（NTH） to AOA
Kz74.10771
1 NTHChain（NTH） to BHD
.د.ب0.030456
1 NTHChain（NTH） to BMD
$0.081
1 NTHChain（NTH） to DKK
kr0.52002
1 NTHChain（NTH） to HNL
L2.12463
1 NTHChain（NTH） to MUR
3.68712
1 NTHChain（NTH） to NAD
$1.40292
1 NTHChain（NTH） to NOK
kr0.81
1 NTHChain（NTH） to NZD
$0.14013
1 NTHChain（NTH） to PAB
B/.0.081
1 NTHChain（NTH） to PGK
K0.34506
1 NTHChain（NTH） to QAR
ر.ق0.29484
1 NTHChain（NTH） to RSD
дин.8.16561
1 NTHChain（NTH） to UZS
soʻm975.90339
1 NTHChain（NTH） to ALL
L6.73029
1 NTHChain（NTH） to ANG
ƒ0.14499
1 NTHChain（NTH） to AWG
ƒ0.14499
1 NTHChain（NTH） to BBD
$0.162
1 NTHChain（NTH） to BAM
KM0.13608
1 NTHChain（NTH） to BIF
Fr238.221
1 NTHChain（NTH） to BND
$0.10449
1 NTHChain（NTH） to BSD
$0.081
1 NTHChain（NTH） to JMD
$12.96972
1 NTHChain（NTH） to KHR
325.30086
1 NTHChain（NTH） to KMF
Fr34.344
1 NTHChain（NTH） to LAK
1,760.86953
1 NTHChain（NTH） to LKR
රු24.56001
1 NTHChain（NTH） to MDL
L1.38429
1 NTHChain（NTH） to MGA
Ar364.8645
1 NTHChain（NTH） to MOP
P0.64719
1 NTHChain（NTH） to MVR
1.2393
1 NTHChain（NTH） to MWK
MK140.1381
1 NTHChain（NTH） to MZN
MT5.1759
1 NTHChain（NTH） to NPR
रु11.35539
1 NTHChain（NTH） to PYG
570.402
1 NTHChain（NTH） to RWF
Fr117.369
1 NTHChain（NTH） to SBD
$0.66744
1 NTHChain（NTH） to SCR
1.12266
1 NTHChain（NTH） to SRD
$3.21813
1 NTHChain（NTH） to SVC
$0.70713
1 NTHChain（NTH） to SZL
L1.40292
1 NTHChain（NTH） to TMT
m0.28431
1 NTHChain（NTH） to TND
د.ت0.237654
1 NTHChain（NTH） to TTD
$0.54837
1 NTHChain（NTH） to UGX
Sh281.232
1 NTHChain（NTH） to XAF
Fr45.684
1 NTHChain（NTH） to XCD
$0.2187
1 NTHChain（NTH） to XOF
Fr45.684
1 NTHChain（NTH） to XPF
Fr8.262
1 NTHChain（NTH） to BWP
P1.15425
1 NTHChain（NTH） to BZD
$0.162
1 NTHChain（NTH） to CVE
$7.67961
1 NTHChain（NTH） to DJF
Fr14.337
1 NTHChain（NTH） to DOP
$5.18157
1 NTHChain（NTH） to DZD
د.ج10.54134
1 NTHChain（NTH） to FJD
$0.18387
1 NTHChain（NTH） to GNF
Fr704.295
1 NTHChain（NTH） to GTQ
Q0.61884
1 NTHChain（NTH） to GYD
$16.92009
1 NTHChain（NTH） to ISK
kr9.882

NTHChain资源

要更深入地了解 NTHChain，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方NTHChain网站
区块查询

人们还问：关于NTHChain的其他问题

NTHChain（NTH）今日价格是多少？
NTH 实时价格为 0.081 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 NTH 兑 USD 的价格是多少？
当前 NTH 兑 USD 的价格为 $ 0.081。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
NTHChain 的市值是多少？
NTH 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
NTH 的流通供应量是多少？
NTH 的流通供应量为 -- USD
NTH 的历史最高价（ATH）是多少？
NTH 的历史最高价是 -- USD
NTH 的历史最低价（ATL）是多少？
NTH 的历史最低价是 -- USD
NTH 的交易量是多少？
NTH 的 24 小时实时交易量为 $ 70.48K USD
NTH 今年会涨吗？
NTH 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 NTH 价格预测 获取更深入的分析。
NTHChain（NTH）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

