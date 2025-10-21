NTHChain（NTH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0761 24H最低价 $ 0.0814 24H最高价 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +0.74% 涨跌幅（1D） +2.01% 漲跌幅（7D） +25.19%

NTHChain（NTH）当前实时价格为 $ 0.081。过去 24 小时内，NTH 的交易价格在 $ 0.0761 至 $ 0.0814 之间波动，市场活跃度显著。NTH 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，NTH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.74%，过去 24 小时内变动为 +2.01%，过去 7 天内累计变动为 +25.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NTHChain（NTH）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 70.48K 完全稀释市值 $ 81.00M 流通量 ---- 总供应量 1,000,000,000 所属公链 ETH

NTHChain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 70.48K。NTH 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 81.00M。