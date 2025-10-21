Mavryk Network（MVRK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0386 $ 0.0386 $ 0.0386 24H最低价 $ 0.0438 $ 0.0438 $ 0.0438 24H最高价 24H最低价 $ 0.0386$ 0.0386 $ 0.0386 24H最高价 $ 0.0438$ 0.0438 $ 0.0438 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.49% 涨跌幅（1D） -1.22% 漲跌幅（7D） -26.33% 漲跌幅（7D） -26.33%

Mavryk Network（MVRK）当前实时价格为 $ 0.0403。过去 24 小时内，MVRK 的交易价格在 $ 0.0386 至 $ 0.0438 之间波动，市场活跃度显著。MVRK 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，MVRK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.49%，过去 24 小时内变动为 -1.22%，过去 7 天内累计变动为 -26.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mavryk Network（MVRK）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K 完全稀释市值 $ 40.30M$ 40.30M $ 40.30M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 MAVRYK

Mavryk Network 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.16K。MVRK 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.30M。