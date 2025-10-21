Microsoft（MSFTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 517.43 $ 517.43 $ 517.43 24H最低价 $ 534.91 $ 534.91 $ 534.91 24H最高价 24H最低价 $ 517.43$ 517.43 $ 517.43 24H最高价 $ 534.91$ 534.91 $ 534.91 历史最高 $ 529.467399415356$ 529.467399415356 $ 529.467399415356 最低价 $ 492.8458515171225$ 492.8458515171225 $ 492.8458515171225 涨跌幅（1H） +1.21% 涨跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） +6.57% 漲跌幅（7D） +6.57%

Microsoft（MSFTON）当前实时价格为 $ 534.72。过去 24 小时内，MSFTON 的交易价格在 $ 517.43 至 $ 534.91 之间波动，市场活跃度显著。MSFTON 的历史最高价为 $ 529.467399415356，历史最低价为 $ 492.8458515171225。

从短期表现来看，MSFTON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.21%，过去 24 小时内变动为 -0.01%，过去 7 天内累计变动为 +6.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Microsoft（MSFTON）市场信息

排名 No.1733 市值 $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M 成交量（24H） $ 55.10K$ 55.10K $ 55.10K 完全稀释市值 $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M 流通量 4.78K 4.78K 4.78K 总供应量 4,784.9222912 4,784.9222912 4,784.9222912 所属公链 ETH

Microsoft 的当前市值为 $ 2.56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.10K。MSFTON 的流通量为 4.78K，总供应量是 4784.9222912，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.56M。