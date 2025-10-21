MON Protocol（MONPRO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01725 24H最高价 $ 0.01887 历史最高 $ 0.9595624143978051 最低价 $ 0.014962049622685736 涨跌幅（1H） +0.21% 涨跌幅（1D） +2.37% 漲跌幅（7D） +12.20%

MON Protocol（MONPRO）当前实时价格为 $ 0.01857。过去 24 小时内，MONPRO 的交易价格在 $ 0.01725 至 $ 0.01887 之间波动，市场活跃度显著。MONPRO 的历史最高价为 $ 0.9595624143978051，历史最低价为 $ 0.014962049622685736。

从短期表现来看，MONPRO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.21%，过去 24 小时内变动为 +2.37%，过去 7 天内累计变动为 +12.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MON Protocol（MONPRO）市场信息

排名 No.1148 市值 $ 10.86M 成交量（24H） $ 57.25K 完全稀释市值 $ 18.56M 流通量 585.00M 总供应量 999,517,431 所属公链 ETH

MON Protocol 的当前市值为 $ 10.86M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.25K。MONPRO 的流通量为 585.00M，总供应量是 999517431，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.56M。