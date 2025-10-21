IdleTradeX 当前实时价格为 0.001842 USD。跟踪 IDLETRADEX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 IDLETRADEX 价格趋势。IdleTradeX 当前实时价格为 0.001842 USD。跟踪 IDLETRADEX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 IDLETRADEX 价格趋势。

IdleTradeX 图标

IdleTradeX实时价格 (IDLETRADEX)

1 IDLETRADEX 兑换为 USD 的实时价格：

$0.001842
-14.32%1D
USD
IdleTradeX (IDLETRADEX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:59:11 (UTC+8)

IdleTradeX（IDLETRADEX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.001835
24H最低价
$ 0.002164
24H最高价

$ 0.001835
$ 0.002164
--
--
-3.51%

-14.32%

-84.30%

-84.30%

IdleTradeX（IDLETRADEX）当前实时价格为 $ 0.001842。过去 24 小时内，IDLETRADEX 的交易价格在 $ 0.001835$ 0.002164 之间波动，市场活跃度显著。IDLETRADEX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，IDLETRADEX 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.51%，过去 24 小时内变动为 -14.32%，过去 7 天内累计变动为 -84.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

IdleTradeX（IDLETRADEX）市场信息

--
$ 296.69K
$ 92.10M
--
50,000,000,000
BASE

IdleTradeX 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 296.69K。IDLETRADEX 的流通量为 --，总供应量是 50000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.10M

IdleTradeX（IDLETRADEX）价格历史 USD

跟踪 IdleTradeX 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00030786-14.32%
30天$ -0.003158-63.16%
60天$ -0.003158-63.16%
90天$ -0.003158-63.16%
IdleTradeX 今日价格变化

今天，IDLETRADEX 记录了 $ -0.00030786 (-14.32%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

IdleTradeX 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.003158 (-63.16%)，显示了该代币在短期内的表现。

IdleTradeX 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，IDLETRADEX 的变化为 $ -0.003158 (-63.16%)，从而更广泛地了解其表现。

IdleTradeX 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.003158 (-63.16%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 IdleTradeX（IDLETRADEX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 IdleTradeX 价格历史页面

什么是IdleTradeX (IDLETRADEX)

IdleTradeX 是一个去中心化的闲置商品交易平台，融合了 NFT 认证、现实世界资产 (RWA) 代币化和链上结算等技术。它确保二手商品交易的真实性、透明度和可持续的激励机制。

IdleTradeX在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 IdleTradeX 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 IDLETRADEX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 IdleTradeX 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 IdleTradeX 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

IdleTradeX 价格预测 (USD)

IdleTradeX（IDLETRADEX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 IdleTradeX（IDLETRADEX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 IdleTradeX 的长期和短期价格预测。

现在就查看 IdleTradeX 价格预测

IdleTradeX（IDLETRADEX）代币经济

了解 IdleTradeX（IDLETRADEX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 IDLETRADEX 代币的完整经济学

如何购买IdleTradeX (IDLETRADEX)

正在寻找如何购买 IdleTradeX？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买IdleTradeX。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

IDLETRADEX 兑换为当地货币

1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to VND
48.47223
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to AUD
A$0.00281826
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to GBP
0.0013815
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to EUR
0.0015657
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to USD
$0.001842
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MYR
RM0.00775482
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to TRY
0.077364
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to JPY
¥0.279984
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to ARS
ARS$2.72888616
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to RUB
0.14863098
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to INR
0.16196706
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to IDR
Rp30.69998772
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to PHP
0.10814382
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to EGP
￡E.0.08747658
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BRL
R$0.00992838
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to CAD
C$0.00256038
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BDT
0.2253687
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to NGN
2.6890437
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to COP
$7.13951832
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to ZAR
R.0.0316824
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to UAH
0.07734558
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to TZS
T.Sh.4.54813746
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to VES
Bs0.390504
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to CLP
$1.735164
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to PKR
Rs0.52106496
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to KZT
0.99031446
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to THB
฿0.06017814
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to TWD
NT$0.0566415
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to AED
د.إ0.00676014
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to CHF
Fr0.00145518
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to HKD
HK$0.01429392
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to AMD
֏0.70358874
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MAD
.د.م0.01696482
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MXN
$0.03392964
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to SAR
ريال0.00688908
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to ETB
Br0.2815497
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to KES
KSh0.23726802
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to JOD
د.أ0.001305978
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to PLN
0.0067233
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to RON
лв0.00803112
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to SEK
kr0.01727796
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BGN
лв0.00309456
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to HUF
Ft0.61769628
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to CZK
0.0384978
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to KWD
د.ك0.000563652
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to ILS
0.00604176
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BOB
Bs0.01269138
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to AZN
0.0031314
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to TJS
SM0.01714902
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to GEL
0.00499182
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to AOA
Kz1.68526422
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BHD
.د.ب0.000692592
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BMD
$0.001842
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to DKK
kr0.01182564
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to HNL
L0.04831566
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MUR
0.08384784
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to NAD
$0.03190344
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to NOK
kr0.01842
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to NZD
$0.00318666
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to PAB
B/.0.001842
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to PGK
K0.00784692
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to QAR
ر.ق0.00670488
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to RSD
дин.0.18569202
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to UZS
soʻm22.19276598
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to ALL
L0.15305178
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to ANG
ƒ0.00329718
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to AWG
ƒ0.00329718
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BBD
$0.003684
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BAM
KM0.00309456
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BIF
Fr5.417322
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BND
$0.00237618
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BSD
$0.001842
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to JMD
$0.29494104
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to KHR
7.39758252
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to KMF
Fr0.781008
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to LAK
40.04347746
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to LKR
රු0.55851282
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MDL
L0.03147978
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MGA
Ar8.297289
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MOP
P0.01471758
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MVR
0.0281826
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MWK
MK3.1868442
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to MZN
MT0.1177038
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to NPR
रु0.25822998
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to PYG
12.971364
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to RWF
Fr2.669058
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to SBD
$0.01517808
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to SCR
0.02553012
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to SRD
$0.07318266
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to SVC
$0.01608066
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to SZL
L0.03190344
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to TMT
m0.00646542
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to TND
د.ت0.005404428
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to TTD
$0.01247034
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to UGX
Sh6.395424
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to XAF
Fr1.038888
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to XCD
$0.0049734
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to XOF
Fr1.038888
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to XPF
Fr0.187884
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BWP
P0.0262485
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to BZD
$0.003684
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to CVE
$0.17464002
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to DJF
Fr0.326034
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to DOP
$0.11783274
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to DZD
د.ج0.23971788
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to FJD
$0.00418134
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to GNF
Fr16.01619
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to GTQ
Q0.01407288
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to GYD
$0.38477538
1 IdleTradeX（IDLETRADEX） to ISK
kr0.226566

IdleTradeX资源

要更深入地了解 IdleTradeX，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方IdleTradeX网站
区块查询

人们还问：关于IdleTradeX的其他问题

IdleTradeX（IDLETRADEX）今日价格是多少？
IDLETRADEX 实时价格为 0.001842 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 IDLETRADEX 兑 USD 的价格是多少？
当前 IDLETRADEX 兑 USD 的价格为 $ 0.001842。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
IdleTradeX 的市值是多少？
IDLETRADEX 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
IDLETRADEX 的流通供应量是多少？
IDLETRADEX 的流通供应量为 -- USD
IDLETRADEX 的历史最高价（ATH）是多少？
IDLETRADEX 的历史最高价是 -- USD
IDLETRADEX 的历史最低价（ATL）是多少？
IDLETRADEX 的历史最低价是 -- USD
IDLETRADEX 的交易量是多少？
IDLETRADEX 的 24 小时实时交易量为 $ 296.69K USD
IDLETRADEX 今年会涨吗？
IDLETRADEX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 IDLETRADEX 价格预测 获取更深入的分析。
IdleTradeX（IDLETRADEX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

