IdleTradeX（IDLETRADEX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.001835 $ 0.001835 $ 0.001835 24H最低价 $ 0.002164 $ 0.002164 $ 0.002164 24H最高价 24H最低价 $ 0.001835$ 0.001835 $ 0.001835 24H最高价 $ 0.002164$ 0.002164 $ 0.002164 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -3.51% 涨跌幅（1D） -14.32% 漲跌幅（7D） -84.30% 漲跌幅（7D） -84.30%

IdleTradeX（IDLETRADEX）当前实时价格为 $ 0.001842。过去 24 小时内，IDLETRADEX 的交易价格在 $ 0.001835 至 $ 0.002164 之间波动，市场活跃度显著。IDLETRADEX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，IDLETRADEX 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.51%，过去 24 小时内变动为 -14.32%，过去 7 天内累计变动为 -84.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

IdleTradeX（IDLETRADEX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 296.69K$ 296.69K $ 296.69K 完全稀释市值 $ 92.10M$ 92.10M $ 92.10M 流通量 ---- -- 总供应量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 所属公链 BASE

IdleTradeX 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 296.69K。IDLETRADEX 的流通量为 --，总供应量是 50000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.10M。