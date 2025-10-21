Black Mirror（MIRROR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00962 24H最高价 $ 0.014387 历史最高 $ 0.08619121021102388 最低价 $ 0.008786149593027325 涨跌幅（1H） -1.03% 涨跌幅（1D） -3.35% 漲跌幅（7D） +6.02%

Black Mirror（MIRROR）当前实时价格为 $ 0.011612。过去 24 小时内，MIRROR 的交易价格在 $ 0.00962 至 $ 0.014387 之间波动，市场活跃度显著。MIRROR 的历史最高价为 $ 0.08619121021102388，历史最低价为 $ 0.008786149593027325。

从短期表现来看，MIRROR 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.03%，过去 24 小时内变动为 -3.35%，过去 7 天内累计变动为 +6.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Black Mirror（MIRROR）市场信息

排名 No.2044 市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） $ 160.64K$ 160.64K $ 160.64K 完全稀释市值 $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M 流通量 95.98M 95.98M 95.98M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 9.59% 所属公链 BASE

Black Mirror 的当前市值为 $ 1.11M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 160.64K。MIRROR 的流通量为 95.98M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.61M。