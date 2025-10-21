Meta Platforms（METAON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 737.64 24H最高价 $ 759.98 历史最高 $ 783.5142352704004 最低价 $ 697.2743680767724 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） -0.19% 漲跌幅（7D） +3.31%

Meta Platforms（METAON）当前实时价格为 $ 739.84。过去 24 小时内，METAON 的交易价格在 $ 737.64 至 $ 759.98 之间波动，市场活跃度显著。METAON 的历史最高价为 $ 783.5142352704004，历史最低价为 $ 697.2743680767724。

从短期表现来看，METAON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 -0.19%，过去 7 天内累计变动为 +3.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Meta Platforms（METAON）市场信息

排名 No.1883 市值 $ 1.83M 成交量（24H） $ 57.40K 完全稀释市值 $ 1.83M 流通量 2.48K 总供应量 2,478.70645686 所属公链 ETH

Meta Platforms 的当前市值为 $ 1.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.40K。METAON 的流通量为 2.48K，总供应量是 2478.70645686，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.83M。