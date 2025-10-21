McDonalds（MCDON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 307.15 $ 307.15 $ 307.15 24H最低价 $ 312.75 $ 312.75 $ 312.75 24H最高价 24H最低价 $ 307.15$ 307.15 $ 307.15 24H最高价 $ 312.75$ 312.75 $ 312.75 历史最高 $ 323.00794651626467$ 323.00794651626467 $ 323.00794651626467 最低价 $ 290.77283731780426$ 290.77283731780426 $ 290.77283731780426 涨跌幅（1H） +0.57% 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +1.91% 漲跌幅（7D） +1.91%

McDonalds（MCDON）当前实时价格为 $ 312.74。过去 24 小时内，MCDON 的交易价格在 $ 307.15 至 $ 312.75 之间波动，市场活跃度显著。MCDON 的历史最高价为 $ 323.00794651626467，历史最低价为 $ 290.77283731780426。

从短期表现来看，MCDON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.57%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +1.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

McDonalds（MCDON）市场信息

排名 No.1694 市值 $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M 成交量（24H） $ 57.07K$ 57.07K $ 57.07K 完全稀释市值 $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M 流通量 8.76K 8.76K 8.76K 总供应量 8,758.55379547 8,758.55379547 8,758.55379547 所属公链 ETH

McDonalds 的当前市值为 $ 2.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.07K。MCDON 的流通量为 8.76K，总供应量是 8758.55379547，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.74M。