McDonalds 当前实时价格为 312.74 USD。跟踪 MCDON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MCDON 价格趋势。

McDonalds 图标

McDonalds实时价格 (MCDON)

1 MCDON 兑换为 USD 的实时价格：

$312.74
$312.74$312.74
+0.02%1D
USD
McDonalds (MCDON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:41:20 (UTC+8)

McDonalds（MCDON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 307.15
$ 307.15$ 307.15
24H最低价
$ 312.75
$ 312.75$ 312.75
24H最高价

$ 307.15
$ 307.15$ 307.15

$ 312.75
$ 312.75$ 312.75

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

+0.57%

+0.02%

+1.91%

+1.91%

McDonalds（MCDON）当前实时价格为 $ 312.74。过去 24 小时内，MCDON 的交易价格在 $ 307.15$ 312.75 之间波动，市场活跃度显著。MCDON 的历史最高价为 $ 323.00794651626467，历史最低价为 $ 290.77283731780426

从短期表现来看，MCDON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.57%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +1.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

McDonalds（MCDON）市场信息

No.1694

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

$ 57.07K
$ 57.07K$ 57.07K

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

8.76K
8.76K 8.76K

8,758.55379547
8,758.55379547 8,758.55379547

ETH

McDonalds 的当前市值为 $ 2.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.07K。MCDON 的流通量为 8.76K，总供应量是 8758.55379547，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.74M

McDonalds（MCDON）价格历史 USD

跟踪 McDonalds 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0625+0.02%
30天$ +6.14+2.00%
60天$ +32.74+11.69%
90天$ +32.74+11.69%
McDonalds 今日价格变化

今天，MCDON 记录了 $ +0.0625 (+0.02%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

McDonalds 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +6.14 (+2.00%)，显示了该代币在短期内的表现。

McDonalds 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MCDON 的变化为 $ +32.74 (+11.69%)，从而更广泛地了解其表现。

McDonalds 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +32.74 (+11.69%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 McDonalds（MCDON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 McDonalds 价格历史页面

什么是McDonalds (MCDON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

McDonalds在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 McDonalds 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 MCDON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 McDonalds 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 McDonalds 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

McDonalds 价格预测 (USD)

McDonalds（MCDON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 McDonalds（MCDON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 McDonalds 的长期和短期价格预测。

现在就查看 McDonalds 价格预测

McDonalds（MCDON）代币经济

了解 McDonalds（MCDON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MCDON 代币的完整经济学

如何购买McDonalds (MCDON)

正在寻找如何购买 McDonalds？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买McDonalds。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

MCDON 兑换为当地货币

1 McDonalds（MCDON） to VND
8,229,753.1
1 McDonalds（MCDON） to AUD
A$475.3648
1 McDonalds（MCDON） to GBP
234.555
1 McDonalds（MCDON） to EUR
265.829
1 McDonalds（MCDON） to USD
$312.74
1 McDonalds（MCDON） to MYR
RM1,319.7628
1 McDonalds（MCDON） to TRY
13,138.2074
1 McDonalds（MCDON） to JPY
¥47,849.22
1 McDonalds（MCDON） to ARS
ARS$465,385.2666
1 McDonalds（MCDON） to RUB
24,884.7218
1 McDonalds（MCDON） to INR
27,467.9542
1 McDonalds（MCDON） to IDR
Rp5,212,331.2484
1 McDonalds（MCDON） to PHP
18,364.0928
1 McDonalds（MCDON） to EGP
￡E.14,852.0226
1 McDonalds（MCDON） to BRL
R$1,682.5412
1 McDonalds（MCDON） to CAD
C$434.7086
1 McDonalds（MCDON） to BDT
38,273.1212
1 McDonalds（MCDON） to NGN
456,553.489
1 McDonalds（MCDON） to COP
$1,212,167.7304
1 McDonalds（MCDON） to ZAR
R.5,379.128
1 McDonalds（MCDON） to UAH
13,135.08
1 McDonalds（MCDON） to TZS
T.Sh.774,106.5576
1 McDonalds（MCDON） to VES
Bs66,300.88
1 McDonalds（MCDON） to CLP
$294,601.08
1 McDonalds（MCDON） to PKR
Rs88,367.8144
1 McDonalds（MCDON） to KZT
168,229.1008
1 McDonalds（MCDON） to THB
฿10,207.8336
1 McDonalds（MCDON） to TWD
NT$9,644.9016
1 McDonalds（MCDON） to AED
د.إ1,147.7558
1 McDonalds（MCDON） to CHF
Fr247.0646
1 McDonalds（MCDON） to HKD
HK$2,426.8624
1 McDonalds（MCDON） to AMD
֏119,547.9924
1 McDonalds（MCDON） to MAD
.د.م2,880.3354
1 McDonalds（MCDON） to MXN
$5,754.416
1 McDonalds（MCDON） to SAR
ريال1,172.775
1 McDonalds（MCDON） to ETB
Br47,767.9076
1 McDonalds（MCDON） to KES
KSh40,315.3134
1 McDonalds（MCDON） to JOD
د.أ221.73266
1 McDonalds（MCDON） to PLN
1,138.3736
1 McDonalds（MCDON） to RON
лв1,366.6738
1 McDonalds（MCDON） to SEK
kr2,933.5012
1 McDonalds（MCDON） to BGN
лв525.4032
1 McDonalds（MCDON） to HUF
Ft104,839.8302
1 McDonalds（MCDON） to CZK
6,533.1386
1 McDonalds（MCDON） to KWD
د.ك95.69844
1 McDonalds（MCDON） to ILS
1,025.7872
1 McDonalds（MCDON） to BOB
Bs2,157.906
1 McDonalds（MCDON） to AZN
531.658
1 McDonalds（MCDON） to TJS
SM2,911.6094
1 McDonalds（MCDON） to GEL
847.5254
1 McDonalds（MCDON） to AOA
Kz286,128.9534
1 McDonalds（MCDON） to BHD
.د.ب117.59024
1 McDonalds（MCDON） to BMD
$312.74
1 McDonalds（MCDON） to DKK
kr2,007.7908
1 McDonalds（MCDON） to HNL
L8,200.0428
1 McDonalds（MCDON） to MUR
14,235.9248
1 McDonalds（MCDON） to NAD
$5,413.5294
1 McDonalds（MCDON） to NOK
kr3,127.4
1 McDonalds（MCDON） to NZD
$541.0402
1 McDonalds（MCDON） to PAB
B/.312.74
1 McDonalds（MCDON） to PGK
K1,329.145
1 McDonalds（MCDON） to QAR
ر.ق1,138.3736
1 McDonalds（MCDON） to RSD
дин.31,546.0838
1 McDonalds（MCDON） to UZS
soʻm3,767,950.9406
1 McDonalds（MCDON） to ALL
L25,985.5666
1 McDonalds（MCDON） to ANG
ƒ559.8046
1 McDonalds（MCDON） to AWG
ƒ559.8046
1 McDonalds（MCDON） to BBD
$625.48
1 McDonalds（MCDON） to BAM
KM525.4032
1 McDonalds（MCDON） to BIF
Fr922,270.26
1 McDonalds（MCDON） to BND
$403.4346
1 McDonalds（MCDON） to BSD
$312.74
1 McDonalds（MCDON） to JMD
$50,091.5658
1 McDonalds（MCDON） to KHR
1,261,045.865
1 McDonalds（MCDON） to KMF
Fr132,601.76
1 McDonalds（MCDON） to LAK
6,798,695.5162
1 McDonalds（MCDON） to LKR
රු94,854.042
1 McDonalds（MCDON） to MDL
L5,338.4718
1 McDonalds（MCDON） to MGA
Ar1,415,110.9712
1 McDonalds（MCDON） to MOP
P2,498.7926
1 McDonalds（MCDON） to MVR
4,784.922
1 McDonalds（MCDON） to MWK
MK542,009.694
1 McDonalds（MCDON） to MZN
MT19,984.086
1 McDonalds（MCDON） to NPR
रु43,855.5302
1 McDonalds（MCDON） to PYG
2,217,952.08
1 McDonalds（MCDON） to RWF
Fr453,160.26
1 McDonalds（MCDON） to SBD
$2,576.9776
1 McDonalds（MCDON） to SCR
4,347.086
1 McDonalds（MCDON） to SRD
$12,425.1602
1 McDonalds（MCDON） to SVC
$2,730.2202
1 McDonalds（MCDON） to SZL
L5,413.5294
1 McDonalds（MCDON） to TMT
m1,097.7174
1 McDonalds（MCDON） to TND
د.ت917.26642
1 McDonalds（MCDON） to TTD
$2,120.3772
1 McDonalds（MCDON） to UGX
Sh1,085,833.28
1 McDonalds（MCDON） to XAF
Fr176,385.36
1 McDonalds（MCDON） to XCD
$844.398
1 McDonalds（MCDON） to XOF
Fr176,385.36
1 McDonalds（MCDON） to XPF
Fr31,899.48
1 McDonalds（MCDON） to BWP
P4,459.6724
1 McDonalds（MCDON） to BZD
$625.48
1 McDonalds（MCDON） to CVE
$29,685.2808
1 McDonalds（MCDON） to DJF
Fr55,354.98
1 McDonalds（MCDON） to DOP
$20,015.36
1 McDonalds（MCDON） to DZD
د.ج40,703.111
1 McDonalds（MCDON） to FJD
$709.9198
1 McDonalds（MCDON） to GNF
Fr2,719,274.3
1 McDonalds（MCDON） to GTQ
Q2,392.461
1 McDonalds（MCDON） to GYD
$65,356.4052
1 McDonalds（MCDON） to ISK
kr38,154.28

要更深入地了解 McDonalds，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方McDonalds网站
区块查询

人们还问：关于McDonalds的其他问题

McDonalds（MCDON）今日价格是多少？
MCDON 实时价格为 312.74 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 MCDON 兑 USD 的价格是多少？
当前 MCDON 兑 USD 的价格为 $ 312.74。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
McDonalds 的市值是多少？
MCDON 的市值为 $ 2.74M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
MCDON 的流通供应量是多少？
MCDON 的流通供应量为 8.76K USD
MCDON 的历史最高价（ATH）是多少？
MCDON 的历史最高价是 323.00794651626467 USD
MCDON 的历史最低价（ATL）是多少？
MCDON 的历史最低价是 290.77283731780426 USD
MCDON 的交易量是多少？
MCDON 的 24 小时实时交易量为 $ 57.07K USD
MCDON 今年会涨吗？
MCDON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 MCDON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:41:20 (UTC+8)

McDonalds（MCDON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

