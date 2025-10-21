MBOOM（MBOOM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0015997 $ 0.0015997 $ 0.0015997 24H最低价 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 24H最高价 24H最低价 $ 0.0015997$ 0.0015997 $ 0.0015997 24H最高价 $ 0.0025$ 0.0025 $ 0.0025 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +82.48% 漲跌幅（7D） +82.48%

MBOOM（MBOOM）当前实时价格为 $ 0.0025。过去 24 小时内，MBOOM 的交易价格在 $ 0.0015997 至 $ 0.0025 之间波动，市场活跃度显著。MBOOM 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，MBOOM 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 +82.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MBOOM（MBOOM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 631.95$ 631.95 $ 631.95 完全稀释市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

MBOOM 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 631.95。MBOOM 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.50M。