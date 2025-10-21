Lucidai 当前实时价格为 0.000013 USD。跟踪 LUCI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LUCI 价格趋势。Lucidai 当前实时价格为 0.000013 USD。跟踪 LUCI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LUCI 价格趋势。

Lucidai 图标

Lucidai实时价格 (LUCI)

1 LUCI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000013
-7.14%1D
USD
Lucidai (LUCI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:08:29 (UTC+8)

Lucidai（LUCI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000012
24H最低价
$ 0.000026
24H最高价

$ 0.000012
$ 0.000026
--
--
0.00%

-7.14%

-43.48%

-43.48%

Lucidai（LUCI）当前实时价格为 $ 0.000013。过去 24 小时内，LUCI 的交易价格在 $ 0.000012 至 $ 0.000026 之间波动，市场活跃度显著。LUCI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，LUCI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -7.14%，过去 7 天内累计变动为 -43.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lucidai（LUCI）市场信息

--
$ 1.12K
$ 130.00K
--
10,000,000,000
SOL

Lucidai 的当前市值为 --，它过去 24 小时的交易量为 $ 1.12K。LUCI 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 130.00K

Lucidai（LUCI）价格历史 USD

跟踪 Lucidai 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000001-7.14%
30天$ -0.00003-69.77%
60天$ -0.000987-98.70%
90天$ -0.000987-98.70%
Lucidai 今日价格变化

今天，LUCI 记录了 $ -0.000001 (-7.14%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Lucidai 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00003 (-69.77%)，显示了该代币在短期内的表现。

Lucidai 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，LUCI 的变化为 $ -0.000987 (-98.70%)，从而更广泛地了解其表现。

Lucidai 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000987 (-98.70%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Lucidai（LUCI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Lucidai 价格历史页面

什么是Lucidai (LUCI)

Lucidai 的诞生旨在连接人类情感与去中心化技术。通过解读潜意识中最私密的表达——梦境——并将其与精心策划的加密机会相连接，Lucidai 为通往 Web3 开辟了一条全新的情感化入口。

Lucidai在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Lucidai 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 LUCI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Lucidai 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Lucidai 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Lucidai 价格预测 (USD)

Lucidai（LUCI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Lucidai（LUCI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Lucidai 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Lucidai 价格预测

Lucidai（LUCI）代币经济

了解 Lucidai（LUCI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 LUCI 代币的完整经济学

如何购买Lucidai (LUCI)

正在寻找如何购买 Lucidai？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Lucidai。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

LUCI 兑换为当地货币

1 Lucidai（LUCI） to VND
0.342095
1 Lucidai（LUCI） to AUD
A$0.00001989
1 Lucidai（LUCI） to GBP
0.00000975
1 Lucidai（LUCI） to EUR
0.00001118
1 Lucidai（LUCI） to USD
$0.000013
1 Lucidai（LUCI） to MYR
RM0.00005486
1 Lucidai（LUCI） to TRY
0.00054613
1 Lucidai（LUCI） to JPY
¥0.001989
1 Lucidai（LUCI） to ARS
ARS$0.01925924
1 Lucidai（LUCI） to RUB
0.00104923
1 Lucidai（LUCI） to INR
0.00114179
1 Lucidai（LUCI） to IDR
Rp0.21666658
1 Lucidai（LUCI） to PHP
0.00076336
1 Lucidai（LUCI） to EGP
￡E.0.00061763
1 Lucidai（LUCI） to BRL
R$0.00006994
1 Lucidai（LUCI） to CAD
C$0.00001807
1 Lucidai（LUCI） to BDT
0.00159055
1 Lucidai（LUCI） to NGN
0.01895036
1 Lucidai（LUCI） to COP
$0.05038748
1 Lucidai（LUCI） to ZAR
R.0.0002236
1 Lucidai（LUCI） to UAH
0.00054587
1 Lucidai（LUCI） to TZS
T.Sh.0.03209869
1 Lucidai（LUCI） to VES
Bs0.002756
1 Lucidai（LUCI） to CLP
$0.012259
1 Lucidai（LUCI） to PKR
Rs0.00367744
1 Lucidai（LUCI） to KZT
0.00698919
1 Lucidai（LUCI） to THB
฿0.00042432
1 Lucidai（LUCI） to TWD
NT$0.00040092
1 Lucidai（LUCI） to AED
د.إ0.00004771
1 Lucidai（LUCI） to CHF
Fr0.00001027
1 Lucidai（LUCI） to HKD
HK$0.00010088
1 Lucidai（LUCI） to AMD
֏0.00496561
1 Lucidai（LUCI） to MAD
.د.م0.00011973
1 Lucidai（LUCI） to MXN
$0.0002392
1 Lucidai（LUCI） to SAR
ريال0.00004862
1 Lucidai（LUCI） to ETB
Br0.00198705
1 Lucidai（LUCI） to KES
KSh0.00167427
1 Lucidai（LUCI） to JOD
د.أ0.000009217
1 Lucidai（LUCI） to PLN
0.00004732
1 Lucidai（LUCI） to RON
лв0.00005681
1 Lucidai（LUCI） to SEK
kr0.00012207
1 Lucidai（LUCI） to BGN
лв0.00002184
1 Lucidai（LUCI） to HUF
Ft0.00436085
1 Lucidai（LUCI） to CZK
0.0002717
1 Lucidai（LUCI） to KWD
د.ك0.000003978
1 Lucidai（LUCI） to ILS
0.00004264
1 Lucidai（LUCI） to BOB
Bs0.00008957
1 Lucidai（LUCI） to AZN
0.0000221
1 Lucidai（LUCI） to TJS
SM0.00012103
1 Lucidai（LUCI） to GEL
0.00003523
1 Lucidai（LUCI） to AOA
Kz0.01189383
1 Lucidai（LUCI） to BHD
.د.ب0.000004888
1 Lucidai（LUCI） to BMD
$0.000013
1 Lucidai（LUCI） to DKK
kr0.00008346
1 Lucidai（LUCI） to HNL
L0.00034099
1 Lucidai（LUCI） to MUR
0.00059176
1 Lucidai（LUCI） to NAD
$0.00022516
1 Lucidai（LUCI） to NOK
kr0.00013
1 Lucidai（LUCI） to NZD
$0.00002249
1 Lucidai（LUCI） to PAB
B/.0.000013
1 Lucidai（LUCI） to PGK
K0.00005538
1 Lucidai（LUCI） to QAR
ر.ق0.00004732
1 Lucidai（LUCI） to RSD
дин.0.00131053
1 Lucidai（LUCI） to UZS
soʻm0.15662647
1 Lucidai（LUCI） to ALL
L0.00108017
1 Lucidai（LUCI） to ANG
ƒ0.00002327
1 Lucidai（LUCI） to AWG
ƒ0.00002327
1 Lucidai（LUCI） to BBD
$0.000026
1 Lucidai（LUCI） to BAM
KM0.00002184
1 Lucidai（LUCI） to BIF
Fr0.038233
1 Lucidai（LUCI） to BND
$0.00001677
1 Lucidai（LUCI） to BSD
$0.000013
1 Lucidai（LUCI） to JMD
$0.00208156
1 Lucidai（LUCI） to KHR
0.05220878
1 Lucidai（LUCI） to KMF
Fr0.005512
1 Lucidai（LUCI） to LAK
0.28260869
1 Lucidai（LUCI） to LKR
රු0.00394173
1 Lucidai（LUCI） to MDL
L0.00022217
1 Lucidai（LUCI） to MGA
Ar0.0585585
1 Lucidai（LUCI） to MOP
P0.00010387
1 Lucidai（LUCI） to MVR
0.0001989
1 Lucidai（LUCI） to MWK
MK0.0224913
1 Lucidai（LUCI） to MZN
MT0.0008307
1 Lucidai（LUCI） to NPR
रु0.00182247
1 Lucidai（LUCI） to PYG
0.091546
1 Lucidai（LUCI） to RWF
Fr0.018837
1 Lucidai（LUCI） to SBD
$0.00010712
1 Lucidai（LUCI） to SCR
0.00018018
1 Lucidai（LUCI） to SRD
$0.00051649
1 Lucidai（LUCI） to SVC
$0.00011349
1 Lucidai（LUCI） to SZL
L0.00022516
1 Lucidai（LUCI） to TMT
m0.00004563
1 Lucidai（LUCI） to TND
د.ت0.000038142
1 Lucidai（LUCI） to TTD
$0.00008801
1 Lucidai（LUCI） to UGX
Sh0.045136
1 Lucidai（LUCI） to XAF
Fr0.007332
1 Lucidai（LUCI） to XCD
$0.0000351
1 Lucidai（LUCI） to XOF
Fr0.007332
1 Lucidai（LUCI） to XPF
Fr0.001326
1 Lucidai（LUCI） to BWP
P0.00018525
1 Lucidai（LUCI） to BZD
$0.000026
1 Lucidai（LUCI） to CVE
$0.00123253
1 Lucidai（LUCI） to DJF
Fr0.002301
1 Lucidai（LUCI） to DOP
$0.00083161
1 Lucidai（LUCI） to DZD
د.ج0.00169182
1 Lucidai（LUCI） to FJD
$0.00002951
1 Lucidai（LUCI） to GNF
Fr0.113035
1 Lucidai（LUCI） to GTQ
Q0.00009932
1 Lucidai（LUCI） to GYD
$0.00271557
1 Lucidai（LUCI） to ISK
kr0.001586

Lucidai资源

要更深入地了解 Lucidai，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Lucidai网站
区块查询

人们还问：关于Lucidai的其他问题

Lucidai（LUCI）今日价格是多少？
LUCI 实时价格为 0.000013 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 LUCI 兑 USD 的价格是多少？
当前 LUCI 兑 USD 的价格为 $ 0.000013。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Lucidai 的市值是多少？
LUCI 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
LUCI 的流通供应量是多少？
LUCI 的流通供应量为 -- USD
LUCI 的历史最高价（ATH）是多少？
LUCI 的历史最高价是 -- USD
LUCI 的历史最低价（ATL）是多少？
LUCI 的历史最低价是 -- USD
LUCI 的交易量是多少？
LUCI 的 24 小时实时交易量为 $ 1.12K USD
LUCI 今年会涨吗？
LUCI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 LUCI 价格预测 获取更深入的分析。
Lucidai（LUCI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

