Lucidai（LUCI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 24H最低价 $ 0.000026 $ 0.000026 $ 0.000026 24H最高价 24H最低价 $ 0.000012$ 0.000012 $ 0.000012 24H最高价 $ 0.000026$ 0.000026 $ 0.000026 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -7.14% 漲跌幅（7D） -43.48% 漲跌幅（7D） -43.48%

Lucidai（LUCI）当前实时价格为 $ 0.000013。过去 24 小时内，LUCI 的交易价格在 $ 0.000012 至 $ 0.000026 之间波动，市场活跃度显著。LUCI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，LUCI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -7.14%，过去 7 天内累计变动为 -43.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lucidai（LUCI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.12K$ 1.12K $ 1.12K 完全稀释市值 $ 130.00K$ 130.00K $ 130.00K 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 SOL

Lucidai 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.12K。LUCI 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 130.00K。