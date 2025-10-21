LOOK 当前实时价格为 0.04767 USD。跟踪 LOOK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LOOK 价格趋势。LOOK 当前实时价格为 0.04767 USD。跟踪 LOOK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LOOK 价格趋势。

LOOK (LOOK) 实时价格图表
LOOK（LOOK）价格信息 (USD)

LOOK（LOOK）当前实时价格为 $ 0.04767。过去 24 小时内，LOOK 的交易价格在 $ 0.04539 至 $ 0.04964 之间波动，市场活跃度显著。LOOK 的历史最高价为 $ 0.1328680034498692，历史最低价为 $ 0.000165344904285249

从短期表现来看，LOOK 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.90%，过去 24 小时内变动为 -1.35%，过去 7 天内累计变动为 +24.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LOOK（LOOK）市场信息

$ 43.97M
$ 43.97M$ 43.97M

$ 130.92K
$ 130.92K$ 130.92K

$ 43.97M
$ 43.97M$ 43.97M

922.38M
922.38M 922.38M

922,375,851
922,375,851 922,375,851

922,375,851
922,375,851 922,375,851

100.00%

LOOK 的当前市值为 $ 43.97M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 130.92K。LOOK 的流通量为 922.38M，总供应量是 922375851，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.97M

LOOK（LOOK）价格历史 USD

跟踪 LOOK 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0006571-1.35%
30天$ +0.01442+43.36%
60天$ +0.02767+138.35%
90天$ +0.02767+138.35%
LOOK 今日价格变化

今天，LOOK 记录了 $ -0.0006571 (-1.35%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

LOOK 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.01442 (+43.36%)，显示了该代币在短期内的表现。

LOOK 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，LOOK 的变化为 $ +0.02767 (+138.35%)，从而更广泛地了解其表现。

LOOK 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.02767 (+138.35%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 LOOK（LOOK）的全部历史价格和价格走势吗？

什么是LOOK (LOOK)

一眼就够了。

LOOK在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 LOOK 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 LOOK 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 LOOK 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 LOOK 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

LOOK 价格预测 (USD)

LOOK（LOOK）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 LOOK（LOOK）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 LOOK 的长期和短期价格预测。

LOOK（LOOK）代币经济

了解 LOOK（LOOK）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 LOOK 代币的完整经济学

如何购买LOOK (LOOK)

正在寻找如何购买 LOOK？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买LOOK。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

LOOK 兑换为当地货币

1 LOOK（LOOK） to VND
1,254.43605
1 LOOK（LOOK） to AUD
A$0.0724584
1 LOOK（LOOK） to GBP
0.0357525
1 LOOK（LOOK） to EUR
0.0405195
1 LOOK（LOOK） to USD
$0.04767
1 LOOK（LOOK） to MYR
RM0.2011674
1 LOOK（LOOK） to TRY
2.0026167
1 LOOK（LOOK） to JPY
¥7.29351
1 LOOK（LOOK） to ARS
ARS$70.9372503
1 LOOK（LOOK） to RUB
3.7931019
1 LOOK（LOOK） to INR
4.1868561
1 LOOK（LOOK） to IDR
Rp794.4996822
1 LOOK（LOOK） to PHP
2.7991824
1 LOOK（LOOK） to EGP
￡E.2.2638483
1 LOOK（LOOK） to BRL
R$0.2564646
1 LOOK（LOOK） to CAD
C$0.0662613
1 LOOK（LOOK） to BDT
5.8338546
1 LOOK（LOOK） to NGN
69.5910495
1 LOOK（LOOK） to COP
$184.7670132
1 LOOK（LOOK） to ZAR
R.0.819924
1 LOOK（LOOK） to UAH
2.00214
1 LOOK（LOOK） to TZS
T.Sh.117.9946908
1 LOOK（LOOK） to VES
Bs10.10604
1 LOOK（LOOK） to CLP
$44.90514
1 LOOK（LOOK） to PKR
Rs13.4696352
1 LOOK（LOOK） to KZT
25.6426464
1 LOOK（LOOK） to THB
฿1.5559488
1 LOOK（LOOK） to TWD
NT$1.4701428
1 LOOK（LOOK） to AED
د.إ0.1749489
1 LOOK（LOOK） to CHF
Fr0.0376593
1 LOOK（LOOK） to HKD
HK$0.3699192
1 LOOK（LOOK） to AMD
֏18.2223342
1 LOOK（LOOK） to MAD
.د.م0.4390407
1 LOOK（LOOK） to MXN
$0.877128
1 LOOK（LOOK） to SAR
ريال0.1787625
1 LOOK（LOOK） to ETB
Br7.2811158
1 LOOK（LOOK） to KES
KSh6.1451397
1 LOOK（LOOK） to JOD
د.أ0.03379803
1 LOOK（LOOK） to PLN
0.1735188
1 LOOK（LOOK） to RON
лв0.2083179
1 LOOK（LOOK） to SEK
kr0.4471446
1 LOOK（LOOK） to BGN
лв0.0800856
1 LOOK（LOOK） to HUF
Ft15.9804141
1 LOOK（LOOK） to CZK
0.9958263
1 LOOK（LOOK） to KWD
د.ك0.01458702
1 LOOK（LOOK） to ILS
0.1563576
1 LOOK（LOOK） to BOB
Bs0.328923
1 LOOK（LOOK） to AZN
0.081039
1 LOOK（LOOK） to TJS
SM0.4438077
1 LOOK（LOOK） to GEL
0.1291857
1 LOOK（LOOK） to AOA
Kz43.6137597
1 LOOK（LOOK） to BHD
.د.ب0.01792392
1 LOOK（LOOK） to BMD
$0.04767
1 LOOK（LOOK） to DKK
kr0.3060414
1 LOOK（LOOK） to HNL
L1.2499074
1 LOOK（LOOK） to MUR
2.1699384
1 LOOK（LOOK） to NAD
$0.8251677
1 LOOK（LOOK） to NOK
kr0.4767
1 LOOK（LOOK） to NZD
$0.0824691
1 LOOK（LOOK） to PAB
B/.0.04767
1 LOOK（LOOK） to PGK
K0.2025975
1 LOOK（LOOK） to QAR
ر.ق0.1735188
1 LOOK（LOOK） to RSD
дин.4.8084729
1 LOOK（LOOK） to UZS
soʻm574.3372173
1 LOOK（LOOK） to ALL
L3.9609003
1 LOOK（LOOK） to ANG
ƒ0.0853293
1 LOOK（LOOK） to AWG
ƒ0.0853293
1 LOOK（LOOK） to BBD
$0.09534
1 LOOK（LOOK） to BAM
KM0.0800856
1 LOOK（LOOK） to BIF
Fr140.57883
1 LOOK（LOOK） to BND
$0.0614943
1 LOOK（LOOK） to BSD
$0.04767
1 LOOK（LOOK） to JMD
$7.6353039
1 LOOK（LOOK） to KHR
192.2173575
1 LOOK（LOOK） to KMF
Fr20.21208
1 LOOK（LOOK） to LAK
1,036.3043271
1 LOOK（LOOK） to LKR
රු14.458311
1 LOOK（LOOK） to MDL
L0.8137269
1 LOOK（LOOK） to MGA
Ar215.7010296
1 LOOK（LOOK） to MOP
P0.3808833
1 LOOK（LOOK） to MVR
0.729351
1 LOOK（LOOK） to MWK
MK82.616877
1 LOOK（LOOK） to MZN
MT3.046113
1 LOOK（LOOK） to NPR
रु6.6847641
1 LOOK（LOOK） to PYG
338.07564
1 LOOK（LOOK） to RWF
Fr69.07383
1 LOOK（LOOK） to SBD
$0.3928008
1 LOOK（LOOK） to SCR
0.662613
1 LOOK（LOOK） to SRD
$1.8939291
1 LOOK（LOOK） to SVC
$0.4161591
1 LOOK（LOOK） to SZL
L0.8251677
1 LOOK（LOOK） to TMT
m0.1673217
1 LOOK（LOOK） to TND
د.ت0.13981611
1 LOOK（LOOK） to TTD
$0.3232026
1 LOOK（LOOK） to UGX
Sh165.51024
1 LOOK（LOOK） to XAF
Fr26.88588
1 LOOK（LOOK） to XCD
$0.128709
1 LOOK（LOOK） to XOF
Fr26.88588
1 LOOK（LOOK） to XPF
Fr4.86234
1 LOOK（LOOK） to BWP
P0.6797742
1 LOOK（LOOK） to BZD
$0.09534
1 LOOK（LOOK） to CVE
$4.5248364
1 LOOK（LOOK） to DJF
Fr8.43759
1 LOOK（LOOK） to DOP
$3.05088
1 LOOK（LOOK） to DZD
د.ج6.2042505
1 LOOK（LOOK） to FJD
$0.1082109
1 LOOK（LOOK） to GNF
Fr414.49065
1 LOOK（LOOK） to GTQ
Q0.3646755
1 LOOK（LOOK） to GYD
$9.9620766
1 LOOK（LOOK） to ISK
kr5.81574

要更深入地了解 LOOK，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方LOOK网站
区块查询

人们还问：关于LOOK的其他问题

LOOK（LOOK）今日价格是多少？
LOOK 实时价格为 0.04767 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 LOOK 兑 USD 的价格是多少？
当前 LOOK 兑 USD 的价格为 $ 0.04767。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
LOOK 的市值是多少？
LOOK 的市值为 $ 43.97M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
LOOK 的流通供应量是多少？
LOOK 的流通供应量为 922.38M USD
LOOK 的历史最高价（ATH）是多少？
LOOK 的历史最高价是 0.1328680034498692 USD
LOOK 的历史最低价（ATL）是多少？
LOOK 的历史最低价是 0.000165344904285249 USD
LOOK 的交易量是多少？
LOOK 的 24 小时实时交易量为 $ 130.92K USD
LOOK 今年会涨吗？
LOOK 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 LOOK 价格预测 获取更深入的分析。
LOOK（LOOK）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

