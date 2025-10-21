OFFICIAL K-POP（KPOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0002825 $ 0.0002825 $ 0.0002825 24H最低价 $ 0.0002903 $ 0.0002903 $ 0.0002903 24H最高价 24H最低价 $ 0.0002825$ 0.0002825 $ 0.0002825 24H最高价 $ 0.0002903$ 0.0002903 $ 0.0002903 历史最高 $ 0.001003499785734869$ 0.001003499785734869 $ 0.001003499785734869 最低价 $ 0.000002025104729961$ 0.000002025104729961 $ 0.000002025104729961 涨跌幅（1H） +0.76% 涨跌幅（1D） +0.69% 漲跌幅（7D） -3.65% 漲跌幅（7D） -3.65%

OFFICIAL K-POP（KPOP）当前实时价格为 $ 0.0002883。过去 24 小时内，KPOP 的交易价格在 $ 0.0002825 至 $ 0.0002903 之间波动，市场活跃度显著。KPOP 的历史最高价为 $ 0.001003499785734869，历史最低价为 $ 0.000002025104729961。

从短期表现来看，KPOP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.76%，过去 24 小时内变动为 +0.69%，过去 7 天内累计变动为 -3.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OFFICIAL K-POP（KPOP）市场信息

排名 No.1885 市值 $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M 成交量（24H） $ 59.36K$ 59.36K $ 59.36K 完全稀释市值 $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M 流通量 6.48B 6.48B 6.48B 最大供应量 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 总供应量 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 流通率 81.05% 所属公链 ETH

OFFICIAL K-POP 的当前市值为 $ 1.87M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.36K。KPOP 的流通量为 6.48B，总供应量是 8000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.31M。