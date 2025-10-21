Karma Coin（KARMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002026 $ 0.002026 $ 0.002026 24H最低价 $ 0.002154 $ 0.002154 $ 0.002154 24H最高价 24H最低价 $ 0.002026$ 0.002026 $ 0.002026 24H最高价 $ 0.002154$ 0.002154 $ 0.002154 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -3.01% 漲跌幅（7D） +3.05% 漲跌幅（7D） +3.05%

Karma Coin（KARMA）当前实时价格为 $ 0.002089。过去 24 小时内，KARMA 的交易价格在 $ 0.002026 至 $ 0.002154 之间波动，市场活跃度显著。KARMA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，KARMA 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -3.01%，过去 7 天内累计变动为 +3.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Karma Coin（KARMA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 149.56$ 149.56 $ 149.56 完全稀释市值 $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M 流通量 ---- -- 总供应量 999,988,284 999,988,284 999,988,284 所属公链 SOL

Karma Coin 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 149.56。KARMA 的流通量为 --，总供应量是 999988284，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.09M。