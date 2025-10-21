JDcom 当前实时价格为 33.35 USD。跟踪 JDON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 JDON 价格趋势。JDcom 当前实时价格为 33.35 USD。跟踪 JDON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 JDON 价格趋势。

JDcom 图标

JDcom实时价格 (JDON)

1 JDON 兑换为 USD 的实时价格：

$33.35
$33.35$33.35
+0.84%1D
USD
JDcom (JDON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:26:48 (UTC+8)

JDcom（JDON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 32.89
$ 32.89$ 32.89
24H最低价
$ 33.44
$ 33.44$ 33.44
24H最高价

$ 32.89
$ 32.89$ 32.89

$ 33.44
$ 33.44$ 33.44

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

-0.03%

+0.84%

+1.02%

+1.02%

JDcom（JDON）当前实时价格为 $ 33.35。过去 24 小时内，JDON 的交易价格在 $ 32.89$ 33.44 之间波动，市场活跃度显著。JDON 的历史最高价为 $ 36.90868486875765，历史最低价为 $ 30.590269632126216

从短期表现来看，JDON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 +0.84%，过去 7 天内累计变动为 +1.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

JDcom（JDON）市场信息

No.2204

$ 994.91K
$ 994.91K$ 994.91K

$ 56.99K
$ 56.99K$ 56.99K

$ 994.91K
$ 994.91K$ 994.91K

29.83K
29.83K 29.83K

29,832.29231112
29,832.29231112 29,832.29231112

ETH

JDcom 的当前市值为 $ 994.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.99K。JDON 的流通量为 29.83K，总供应量是 29832.29231112，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 994.91K

JDcom（JDON）价格历史 USD

跟踪 JDcom 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.2778+0.84%
30天$ -1.29-3.73%
60天$ +13.35+66.75%
90天$ +13.35+66.75%
JDcom 今日价格变化

今天，JDON 记录了 $ +0.2778 (+0.84%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

JDcom 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -1.29 (-3.73%)，显示了该代币在短期内的表现。

JDcom 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，JDON 的变化为 $ +13.35 (+66.75%)，从而更广泛地了解其表现。

JDcom 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +13.35 (+66.75%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 JDcom（JDON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 JDcom 价格历史页面

什么是JDcom (JDON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

JDcom在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 JDcom 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 JDON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 JDcom 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 JDcom 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

JDcom 价格预测 (USD)

JDcom（JDON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 JDcom（JDON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 JDcom 的长期和短期价格预测。

现在就查看 JDcom 价格预测

JDcom（JDON）代币经济

了解 JDcom（JDON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 JDON 代币的完整经济学

如何购买JDcom (JDON)

正在寻找如何购买 JDcom？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买JDcom。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

JDON 兑换为当地货币

1 JDcom（JDON） to VND
877,605.25
1 JDcom（JDON） to AUD
A$50.692
1 JDcom（JDON） to GBP
25.0125
1 JDcom（JDON） to EUR
28.3475
1 JDcom（JDON） to USD
$33.35
1 JDcom（JDON） to MYR
RM140.737
1 JDcom（JDON） to TRY
1,401.0335
1 JDcom（JDON） to JPY
¥5,102.55
1 JDcom（JDON） to ARS
ARS$49,627.8015
1 JDcom（JDON） to RUB
2,653.6595
1 JDcom（JDON） to INR
2,929.1305
1 JDcom（JDON） to IDR
Rp555,833.111
1 JDcom（JDON） to PHP
1,958.312
1 JDcom（JDON） to EGP
￡E.1,583.7915
1 JDcom（JDON） to BRL
R$179.423
1 JDcom（JDON） to CAD
C$46.3565
1 JDcom（JDON） to BDT
4,081.373
1 JDcom（JDON） to NGN
48,685.9975
1 JDcom（JDON） to COP
$129,263.266
1 JDcom（JDON） to ZAR
R.573.62
1 JDcom（JDON） to UAH
1,400.7
1 JDcom（JDON） to TZS
T.Sh.82,549.254
1 JDcom（JDON） to VES
Bs7,070.2
1 JDcom（JDON） to CLP
$31,415.7
1 JDcom（JDON） to PKR
Rs9,423.376
1 JDcom（JDON） to KZT
17,939.632
1 JDcom（JDON） to THB
฿1,088.544
1 JDcom（JDON） to TWD
NT$1,028.514
1 JDcom（JDON） to AED
د.إ122.3945
1 JDcom（JDON） to CHF
Fr26.3465
1 JDcom（JDON） to HKD
HK$258.796
1 JDcom（JDON） to AMD
֏12,748.371
1 JDcom（JDON） to MAD
.د.م307.1535
1 JDcom（JDON） to MXN
$613.64
1 JDcom（JDON） to SAR
ريال125.0625
1 JDcom（JDON） to ETB
Br5,093.879
1 JDcom（JDON） to KES
KSh4,299.1485
1 JDcom（JDON） to JOD
د.أ23.64515
1 JDcom（JDON） to PLN
121.394
1 JDcom（JDON） to RON
лв145.7395
1 JDcom（JDON） to SEK
kr312.823
1 JDcom（JDON） to BGN
лв56.028
1 JDcom（JDON） to HUF
Ft11,179.9205
1 JDcom（JDON） to CZK
696.6815
1 JDcom（JDON） to KWD
د.ك10.2051
1 JDcom（JDON） to ILS
109.388
1 JDcom（JDON） to BOB
Bs230.115
1 JDcom（JDON） to AZN
56.695
1 JDcom（JDON） to TJS
SM310.4885
1 JDcom（JDON） to GEL
90.3785
1 JDcom（JDON） to AOA
Kz30,512.2485
1 JDcom（JDON） to BHD
.د.ب12.5396
1 JDcom（JDON） to BMD
$33.35
1 JDcom（JDON） to DKK
kr214.107
1 JDcom（JDON） to HNL
L874.437
1 JDcom（JDON） to MUR
1,518.092
1 JDcom（JDON） to NAD
$577.2885
1 JDcom（JDON） to NOK
kr333.5
1 JDcom（JDON） to NZD
$57.6955
1 JDcom（JDON） to PAB
B/.33.35
1 JDcom（JDON） to PGK
K141.7375
1 JDcom（JDON） to QAR
ر.ق121.394
1 JDcom（JDON） to RSD
дин.3,364.0145
1 JDcom（JDON） to UZS
soʻm401,807.1365
1 JDcom（JDON） to ALL
L2,771.0515
1 JDcom（JDON） to ANG
ƒ59.6965
1 JDcom（JDON） to AWG
ƒ59.6965
1 JDcom（JDON） to BBD
$66.7
1 JDcom（JDON） to BAM
KM56.028
1 JDcom（JDON） to BIF
Fr98,349.15
1 JDcom（JDON） to BND
$43.0215
1 JDcom（JDON） to BSD
$33.35
1 JDcom（JDON） to JMD
$5,341.6695
1 JDcom（JDON） to KHR
134,475.5375
1 JDcom（JDON） to KMF
Fr14,140.4
1 JDcom（JDON） to LAK
724,999.9855
1 JDcom（JDON） to LKR
රු10,115.055
1 JDcom（JDON） to MDL
L569.2845
1 JDcom（JDON） to MGA
Ar150,904.748
1 JDcom（JDON） to MOP
P266.4665
1 JDcom（JDON） to MVR
510.255
1 JDcom（JDON） to MWK
MK57,798.885
1 JDcom（JDON） to MZN
MT2,131.065
1 JDcom（JDON） to NPR
रु4,676.6705
1 JDcom（JDON） to PYG
236,518.2
1 JDcom（JDON） to RWF
Fr48,324.15
1 JDcom（JDON） to SBD
$274.804
1 JDcom（JDON） to SCR
463.565
1 JDcom（JDON） to SRD
$1,324.9955
1 JDcom（JDON） to SVC
$291.1455
1 JDcom（JDON） to SZL
L577.2885
1 JDcom（JDON） to TMT
m117.0585
1 JDcom（JDON） to TND
د.ت97.81555
1 JDcom（JDON） to TTD
$226.113
1 JDcom（JDON） to UGX
Sh115,791.2
1 JDcom（JDON） to XAF
Fr18,809.4
1 JDcom（JDON） to XCD
$90.045
1 JDcom（JDON） to XOF
Fr18,809.4
1 JDcom（JDON） to XPF
Fr3,401.7
1 JDcom（JDON） to BWP
P475.571
1 JDcom（JDON） to BZD
$66.7
1 JDcom（JDON） to CVE
$3,165.582
1 JDcom（JDON） to DJF
Fr5,902.95
1 JDcom（JDON） to DOP
$2,134.4
1 JDcom（JDON） to DZD
د.ج4,340.5025
1 JDcom（JDON） to FJD
$75.7045
1 JDcom（JDON） to GNF
Fr289,978.25
1 JDcom（JDON） to GTQ
Q255.1275
1 JDcom（JDON） to GYD
$6,969.483
1 JDcom（JDON） to ISK
kr4,068.7

要更深入地了解 JDcom，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方JDcom网站
区块查询

人们还问：关于JDcom的其他问题

JDcom（JDON）今日价格是多少？
JDON 实时价格为 33.35 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 JDON 兑 USD 的价格是多少？
当前 JDON 兑 USD 的价格为 $ 33.35。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
JDcom 的市值是多少？
JDON 的市值为 $ 994.91K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
JDON 的流通供应量是多少？
JDON 的流通供应量为 29.83K USD
JDON 的历史最高价（ATH）是多少？
JDON 的历史最高价是 36.90868486875765 USD
JDON 的历史最低价（ATL）是多少？
JDON 的历史最低价是 30.590269632126216 USD
JDON 的交易量是多少？
JDON 的 24 小时实时交易量为 $ 56.99K USD
JDON 今年会涨吗？
JDON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 JDON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:26:48 (UTC+8)

JDcom（JDON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
