JDcom（JDON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 32.89 24H最高价 $ 33.44 历史最高 $ 36.90868486875765 最低价 $ 30.590269632126216 涨跌幅（1H） -0.03% 涨跌幅（1D） +0.84% 漲跌幅（7D） +1.02%

JDcom（JDON）当前实时价格为 $ 33.35。过去 24 小时内，JDON 的交易价格在 $ 32.89 至 $ 33.44 之间波动，市场活跃度显著。JDON 的历史最高价为 $ 36.90868486875765，历史最低价为 $ 30.590269632126216。

从短期表现来看，JDON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 +0.84%，过去 7 天内累计变动为 +1.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

JDcom（JDON）市场信息

排名 No.2204 市值 $ 994.91K 成交量（24H） $ 56.99K 完全稀释市值 $ 994.91K 流通量 29.83K 总供应量 29,832.29231112 所属公链 ETH

JDcom 的当前市值为 $ 994.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.99K。JDON 的流通量为 29.83K，总供应量是 29832.29231112，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 994.91K。