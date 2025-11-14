IRIS Chain 今日价格

IRIS Chain (IRC) 今日实时价格为 $ 0.02231，过去 24 小时内变化了 4.29%。当前 IRC 兑 USD 的汇率为 $ 0.02231 每 IRC。

IRIS Chain 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3851，流通供应量为 0.00 IRC。过去 24 小时内，IRC 的交易价格在 $ 0.02098（低点）和 $ 0.0246（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.213517579217701，而历史最低价为 $ 0.00832572179997189。

短期表现方面，IRC 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 +10.50%。过去一天，总交易量达到 $ 376.48K。

IRIS Chain（IRC）市场信息

排名 No.3851 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 376.48K$ 376.48K $ 376.48K 完全稀释市值 $ 44.62M$ 44.62M $ 44.62M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 总供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 MATIC

IRIS Chain 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 376.48K。IRC 的流通量为 0.00，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.62M。