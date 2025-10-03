WorldAssets（INC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.5552 24H最高价 $ 0.98 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.94% 涨跌幅（1D） +24.88% 漲跌幅（7D） +612.20%

WorldAssets（INC）当前实时价格为 $ 0.7122。过去 24 小时内，INC 的交易价格在 $ 0.5552 至 $ 0.98 之间波动，市场活跃度显著。INC 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，INC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.94%，过去 24 小时内变动为 +24.88%，过去 7 天内累计变动为 +612.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WorldAssets（INC）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 41.60K 完全稀释市值 $ 213.66M 流通量 ---- 总供应量 300,000,000 所属公链 ETH

WorldAssets 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 41.60K。INC 的流通量为 --，总供应量是 300000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 213.66M。