WorldAssets 当前实时价格为 0.7122 USD。跟踪 INC 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 INC 价格趋势。

WorldAssets实时价格 (INC)

$0.7122
$0.7122$0.7122
+24.88%1D
WorldAssets (INC) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:54:06 (UTC+8)

WorldAssets（INC）价格信息 (USD)

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

-0.94%

+24.88%

+612.20%

+612.20%

WorldAssets（INC）当前实时价格为 $ 0.7122。过去 24 小时内，INC 的交易价格在 $ 0.5552$ 0.98 之间波动，市场活跃度显著。INC 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，INC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.94%，过去 24 小时内变动为 +24.88%，过去 7 天内累计变动为 +612.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WorldAssets（INC）市场信息

----

$ 41.60K
$ 41.60K$ 41.60K

$ 213.66M
$ 213.66M$ 213.66M

----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

WorldAssets 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 41.60K。INC 的流通量为 --，总供应量是 300000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 213.66M

WorldAssets（INC）价格历史 USD

跟踪 WorldAssets 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.141893+24.88%
30天$ +0.6122+612.20%
60天$ +0.6122+612.20%
90天$ +0.6122+612.20%
WorldAssets 今日价格变化

今天，INC 记录了 $ +0.141893 (+24.88%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

WorldAssets 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.6122 (+612.20%)，显示了该代币在短期内的表现。

WorldAssets 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，INC 的变化为 $ +0.6122 (+612.20%)，从而更广泛地了解其表现。

WorldAssets 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.6122 (+612.20%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 WorldAssets（INC）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 WorldAssets 价格历史页面

什么是WorldAssets (INC)

WORLDASSETS（WAT Protocol）平台是一个面向现实世界资产通证化（RWA）的创新金融服务平台，平台通过WAT Protocol整合链上实体资产、双通证模型（资产所有权通证+资产收益通证）、RWAFi（RWA+DeFi）、AMM流动性、POS-DAO资产委员会、资产合规性以及完善的通证化退出机制，实现RWA的真正落地。

WorldAssets在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 WorldAssets 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 INC 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 WorldAssets 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 WorldAssets 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

WorldAssets 价格预测 (USD)

WorldAssets（INC）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 WorldAssets（INC）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 WorldAssets 的长期和短期价格预测。

现在就查看 WorldAssets 价格预测

WorldAssets（INC）代币经济

了解 WorldAssets（INC）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 INC 代币的完整经济学

如何购买WorldAssets (INC)

正在寻找如何购买 WorldAssets？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买WorldAssets。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

INC 兑换为当地货币

要更深入地了解 WorldAssets，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方WorldAssets网站
区块查询

人们还问：关于WorldAssets的其他问题

WorldAssets（INC）今日价格是多少？
INC 实时价格为 0.7122 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 INC 兑 USD 的价格是多少？
当前 INC 兑 USD 的价格为 $ 0.7122。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
WorldAssets 的市值是多少？
INC 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
INC 的流通供应量是多少？
INC 的流通供应量为 -- USD
INC 的历史最高价（ATH）是多少？
INC 的历史最高价是 -- USD
INC 的历史最低价（ATL）是多少？
INC 的历史最低价是 -- USD
INC 的交易量是多少？
INC 的 24 小时实时交易量为 $ 41.60K USD
INC 今年会涨吗？
INC 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 INC 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:54:06 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

1 INC = 0.7122 USD

