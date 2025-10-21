Robinhood Markets（HOODON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 138.73 $ 138.73 $ 138.73 24H最低价 $ 144.86 $ 144.86 $ 144.86 24H最高价 24H最低价 $ 138.73$ 138.73 $ 138.73 24H最高价 $ 144.86$ 144.86 $ 144.86 历史最高 $ 152.93948357313678$ 152.93948357313678 $ 152.93948357313678 最低价 $ 96.19355397433952$ 96.19355397433952 $ 96.19355397433952 涨跌幅（1H） -0.41% 涨跌幅（1D） -2.05% 漲跌幅（7D） +7.72% 漲跌幅（7D） +7.72%

Robinhood Markets（HOODON）当前实时价格为 $ 138.82。过去 24 小时内，HOODON 的交易价格在 $ 138.73 至 $ 144.86 之间波动，市场活跃度显著。HOODON 的历史最高价为 $ 152.93948357313678，历史最低价为 $ 96.19355397433952。

从短期表现来看，HOODON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.41%，过去 24 小时内变动为 -2.05%，过去 7 天内累计变动为 +7.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Robinhood Markets（HOODON）市场信息

排名 No.2552 市值 $ 486.61K$ 486.61K $ 486.61K 成交量（24H） $ 58.51K$ 58.51K $ 58.51K 完全稀释市值 $ 486.61K$ 486.61K $ 486.61K 流通量 3.51K 3.51K 3.51K 总供应量 3,505.34511093 3,505.34511093 3,505.34511093 所属公链 ETH

Robinhood Markets 的当前市值为 $ 486.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.51K。HOODON 的流通量为 3.51K，总供应量是 3505.34511093，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 486.61K。