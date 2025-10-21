Hims Hers Health（HIMSON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 49.06 $ 49.06 $ 49.06 24H最低价 $ 49.53 $ 49.53 $ 49.53 24H最高价 24H最低价 $ 49.06$ 49.06 $ 49.06 24H最高价 $ 49.53$ 49.53 $ 49.53 历史最高 $ 64.87097006673565$ 64.87097006673565 $ 64.87097006673565 最低价 $ 42.91605561045867$ 42.91605561045867 $ 42.91605561045867 涨跌幅（1H） +0.08% 涨跌幅（1D） +0.38% 漲跌幅（7D） -3.37% 漲跌幅（7D） -3.37%

Hims Hers Health（HIMSON）当前实时价格为 $ 49.41。过去 24 小时内，HIMSON 的交易价格在 $ 49.06 至 $ 49.53 之间波动，市场活跃度显著。HIMSON 的历史最高价为 $ 64.87097006673565，历史最低价为 $ 42.91605561045867。

从短期表现来看，HIMSON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.08%，过去 24 小时内变动为 +0.38%，过去 7 天内累计变动为 -3.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hims Hers Health（HIMSON）市场信息

排名 No.2767 市值 $ 292.76K$ 292.76K $ 292.76K 成交量（24H） $ 55.44K$ 55.44K $ 55.44K 完全稀释市值 $ 292.76K$ 292.76K $ 292.76K 流通量 5.93K 5.93K 5.93K 总供应量 5,925.19731373 5,925.19731373 5,925.19731373 所属公链 ETH

Hims Hers Health 的当前市值为 $ 292.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.44K。HIMSON 的流通量为 5.93K，总供应量是 5925.19731373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 292.76K。