Gata（GATA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01877 24H最高价 $ 0.02561 历史最高 $ 0.17518834628959326 最低价 $ 0.01443447445100292 涨跌幅（1H） +3.28% 涨跌幅（1D） -0.10% 漲跌幅（7D） +21.66%

Gata（GATA）当前实时价格为 $ 0.01949。过去 24 小时内，GATA 的交易价格在 $ 0.01877 至 $ 0.02561 之间波动，市场活跃度显著。GATA 的历史最高价为 $ 0.17518834628959326，历史最低价为 $ 0.01443447445100292。

从短期表现来看，GATA 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.28%，过去 24 小时内变动为 -0.10%，过去 7 天内累计变动为 +21.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gata（GATA）市场信息

排名 No.1767 市值 $ 1.88M 成交量（24H） $ 224.65K 完全稀释市值 $ 19.49M 流通量 96.24M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 流通率 9.62% 所属公链 BSC

Gata 的当前市值为 $ 1.88M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 224.65K。GATA 的流通量为 96.24M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.49M。