Futu Holdings（FUTUON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 177.98 $ 177.98 $ 177.98 24H最低价 $ 179.9 $ 179.9 $ 179.9 24H最高价 24H最低价 $ 177.98$ 177.98 $ 177.98 24H最高价 $ 179.9$ 179.9 $ 179.9 历史最高 $ 194.05605335665007$ 194.05605335665007 $ 194.05605335665007 最低价 $ 150.44906962587248$ 150.44906962587248 $ 150.44906962587248 涨跌幅（1H） +0.89% 涨跌幅（1D） -0.06% 漲跌幅（7D） +9.86% 漲跌幅（7D） +9.86%

Futu Holdings（FUTUON）当前实时价格为 $ 179.72。过去 24 小时内，FUTUON 的交易价格在 $ 177.98 至 $ 179.9 之间波动，市场活跃度显著。FUTUON 的历史最高价为 $ 194.05605335665007，历史最低价为 $ 150.44906962587248。

从短期表现来看，FUTUON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.89%，过去 24 小时内变动为 -0.06%，过去 7 天内累计变动为 +9.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Futu Holdings（FUTUON）市场信息

排名 No.2106 市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 成交量（24H） $ 53.57K$ 53.57K $ 53.57K 完全稀释市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 流通量 6.74K 6.74K 6.74K 总供应量 6,743.41729152 6,743.41729152 6,743.41729152 所属公链 ETH

Futu Holdings 的当前市值为 $ 1.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.57K。FUTUON 的流通量为 6.74K，总供应量是 6743.41729152，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.21M。