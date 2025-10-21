FreeStyle Classic（FST）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.06278 24H最高价 $ 0.06626 历史最高 $ 0.16619478956911515 最低价 $ 0.025653004858575232 涨跌幅（1H） -0.10% 涨跌幅（1D） -4.21% 漲跌幅（7D） -35.15%

FreeStyle Classic（FST）当前实时价格为 $ 0.0631。过去 24 小时内，FST 的交易价格在 $ 0.06278 至 $ 0.06626 之间波动，市场活跃度显著。FST 的历史最高价为 $ 0.16619478956911515，历史最低价为 $ 0.025653004858575232。

从短期表现来看，FST 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.10%，过去 24 小时内变动为 -4.21%，过去 7 天内累计变动为 -35.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FreeStyle Classic（FST）市场信息

排名 No.1405 市值 $ 5.16M 成交量（24H） $ 56.11K 完全稀释市值 $ 63.10M 流通量 81.85M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 流通率 8.18% 所属公链 BSC

FreeStyle Classic 的当前市值为 $ 5.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.11K。FST 的流通量为 81.85M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.10M。