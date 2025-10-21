Fleek（FLK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.1801 $ 0.1801 $ 0.1801 24H最低价 $ 0.2418 $ 0.2418 $ 0.2418 24H最高价 24H最低价 $ 0.1801$ 0.1801 $ 0.1801 24H最高价 $ 0.2418$ 0.2418 $ 0.2418 历史最高 $ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115 $ 0.6289933396082115 最低价 $ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128 $ 0.11349214572806128 涨跌幅（1H） -0.32% 涨跌幅（1D） -9.22% 漲跌幅（7D） -24.76% 漲跌幅（7D） -24.76%

Fleek（FLK）当前实时价格为 $ 0.1881。过去 24 小时内，FLK 的交易价格在 $ 0.1801 至 $ 0.2418 之间波动，市场活跃度显著。FLK 的历史最高价为 $ 0.6289933396082115，历史最低价为 $ 0.11349214572806128。

从短期表现来看，FLK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.32%，过去 24 小时内变动为 -9.22%，过去 7 天内累计变动为 -24.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fleek（FLK）市场信息

排名 No.1524 市值 $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M 成交量（24H） $ 186.50K$ 186.50K $ 186.50K 完全稀释市值 $ 18.81M$ 18.81M $ 18.81M 流通量 20.00M 20.00M 20.00M 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 20.00% 所属公链 BASE

Fleek 的当前市值为 $ 3.76M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 186.50K。FLK 的流通量为 20.00M，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.81M。