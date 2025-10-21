Fleek 当前实时价格为 0.1881 USD。跟踪 FLK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FLK 价格趋势。Fleek 当前实时价格为 0.1881 USD。跟踪 FLK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FLK 价格趋势。

Fleek 图标

Fleek实时价格 (FLK)

1 FLK 兑换为 USD 的实时价格：

$0.188
$0.188$0.188
-9.22%1D
USD
Fleek (FLK) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:58:16 (UTC+8)

Fleek（FLK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.1801
$ 0.1801$ 0.1801
24H最低价
$ 0.2418
$ 0.2418$ 0.2418
24H最高价

$ 0.1801
$ 0.1801$ 0.1801

$ 0.2418
$ 0.2418$ 0.2418

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

-0.32%

-9.22%

-24.76%

-24.76%

Fleek（FLK）当前实时价格为 $ 0.1881。过去 24 小时内，FLK 的交易价格在 $ 0.1801$ 0.2418 之间波动，市场活跃度显著。FLK 的历史最高价为 $ 0.6289933396082115，历史最低价为 $ 0.11349214572806128

从短期表现来看，FLK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.32%，过去 24 小时内变动为 -9.22%，过去 7 天内累计变动为 -24.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fleek（FLK）市场信息

No.1524

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

$ 186.50K
$ 186.50K$ 186.50K

$ 18.81M
$ 18.81M$ 18.81M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

Fleek 的当前市值为 $ 3.76M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 186.50K。FLK 的流通量为 20.00M，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.81M

Fleek（FLK）价格历史 USD

跟踪 Fleek 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.019094-9.22%
30天$ -0.0619-24.76%
60天$ -0.0619-24.76%
90天$ -0.0619-24.76%
Fleek 今日价格变化

今天，FLK 记录了 $ -0.019094 (-9.22%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Fleek 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0619 (-24.76%)，显示了该代币在短期内的表现。

Fleek 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FLK 的变化为 $ -0.0619 (-24.76%)，从而更广泛地了解其表现。

Fleek 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0619 (-24.76%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Fleek（FLK）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Fleek 价格历史页面

什么是Fleek (FLK)

该平台是一个人工智能社交平台，允许用户利用人工智能生成和增强内容，并在社交媒体上分享。它是首批融合人工智能和区块链技术，打造独特全新社交体验的社交平台之一。

Fleek在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Fleek 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 FLK 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Fleek 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Fleek 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Fleek 价格预测 (USD)

Fleek（FLK）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Fleek（FLK）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Fleek 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Fleek 价格预测

Fleek（FLK）代币经济

了解 Fleek（FLK）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FLK 代币的完整经济学

如何购买Fleek (FLK)

正在寻找如何购买 Fleek？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Fleek。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

FLK 兑换为当地货币

Fleek资源

要更深入地了解 Fleek，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Fleek网站
区块查询

人们还问：关于Fleek的其他问题

Fleek（FLK）今日价格是多少？
FLK 实时价格为 0.1881 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FLK 兑 USD 的价格是多少？
当前 FLK 兑 USD 的价格为 $ 0.1881。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Fleek 的市值是多少？
FLK 的市值为 $ 3.76M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FLK 的流通供应量是多少？
FLK 的流通供应量为 20.00M USD
FLK 的历史最高价（ATH）是多少？
FLK 的历史最高价是 0.6289933396082115 USD
FLK 的历史最低价（ATL）是多少？
FLK 的历史最低价是 0.11349214572806128 USD
FLK 的交易量是多少？
FLK 的 24 小时实时交易量为 $ 186.50K USD
FLK 今年会涨吗？
FLK 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FLK 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:58:16 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

FLK 兑 USD 计算器

数量

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.1881 USD

交易 FLK

FLK/USDC
$0.1883
$0.1883$0.1883
-9.20%
FLK/USDT
$0.188
$0.188$0.188
-9.44%

