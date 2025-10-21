Eclipse（ES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.11306 $ 0.11306 $ 0.11306 24H最低价 $ 0.12487 $ 0.12487 $ 0.12487 24H最高价 24H最低价 $ 0.11306$ 0.11306 $ 0.11306 24H最高价 $ 0.12487$ 0.12487 $ 0.12487 历史最高 $ 0.7106542736874376$ 0.7106542736874376 $ 0.7106542736874376 最低价 $ 0.07407824397399612$ 0.07407824397399612 $ 0.07407824397399612 涨跌幅（1H） +1.36% 涨跌幅（1D） +1.64% 漲跌幅（7D） +10.66% 漲跌幅（7D） +10.66%

Eclipse（ES）当前实时价格为 $ 0.11581。过去 24 小时内，ES 的交易价格在 $ 0.11306 至 $ 0.12487 之间波动，市场活跃度显著。ES 的历史最高价为 $ 0.7106542736874376，历史最低价为 $ 0.07407824397399612。

从短期表现来看，ES 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.36%，过去 24 小时内变动为 +1.64%，过去 7 天内累计变动为 +10.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eclipse（ES）市场信息

排名 No.974 市值 $ 15.36M$ 15.36M $ 15.36M 成交量（24H） $ 481.98K$ 481.98K $ 481.98K 完全稀释市值 $ 115.81M$ 115.81M $ 115.81M 流通量 132.65M 132.65M 132.65M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 13.26% 所属公链 ECLIPSE

Eclipse 的当前市值为 $ 15.36M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 481.98K。ES 的流通量为 132.65M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 115.81M。