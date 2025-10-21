ERA（ERA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.3306 24H最高价 $ 0.3473 历史最高 $ 2.002420427794785 最低价 $ 0.2815714145169596 涨跌幅（1H） +1.32% 涨跌幅（1D） +1.08% 漲跌幅（7D） -10.94%

ERA（ERA）当前实时价格为 $ 0.3452。过去 24 小时内，ERA 的交易价格在 $ 0.3306 至 $ 0.3473 之间波动，市场活跃度显著。ERA 的历史最高价为 $ 2.002420427794785，历史最低价为 $ 0.2815714145169596。

从短期表现来看，ERA 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.32%，过去 24 小时内变动为 +1.08%，过去 7 天内累计变动为 -10.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ERA（ERA）市场信息

排名 No.520 市值 $ 51.26M$ 51.26M $ 51.26M 成交量（24H） $ 156.42K$ 156.42K $ 156.42K 完全稀释市值 $ 345.20M$ 345.20M $ 345.20M 流通量 148.50M 148.50M 148.50M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 14.85% 所属公链 ETH

ERA 的当前市值为 $ 51.26M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 156.42K。ERA 的流通量为 148.50M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 345.20M。