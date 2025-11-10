Elympics 是一个多链娱乐基础设施，旨在透过连接品牌与 IP 到 Web3，将数百万人引入加密世界，并让开发者能轻松建立并部署区块链驱动的技术型游戏，这些游戏可分发至热门的超级应用程式、社交平台与钱包中。