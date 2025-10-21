Edwin（EDWIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.001393 24H最高价 $ 0.001486 历史最高 $ 0.01385086645919871 最低价 $ 0.000137537924593378 涨跌幅（1H） -0.21% 涨跌幅（1D） +1.82% 漲跌幅（7D） -20.94%

Edwin（EDWIN）当前实时价格为 $ 0.00145。过去 24 小时内，EDWIN 的交易价格在 $ 0.001393 至 $ 0.001486 之间波动，市场活跃度显著。EDWIN 的历史最高价为 $ 0.01385086645919871，历史最低价为 $ 0.000137537924593378。

从短期表现来看，EDWIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.21%，过去 24 小时内变动为 +1.82%，过去 7 天内累计变动为 -20.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Edwin（EDWIN）市场信息

排名 No.1991 市值 $ 1.45M 成交量（24H） $ 38.02K 完全稀释市值 $ 1.45M 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000 所属公链 SOL

Edwin 的当前市值为 $ 1.45M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 38.02K。EDWIN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.45M。