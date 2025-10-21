Edwin 当前实时价格为 0.00145 USD。跟踪 EDWIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 EDWIN 价格趋势。Edwin 当前实时价格为 0.00145 USD。跟踪 EDWIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 EDWIN 价格趋势。

更多关于 EDWIN

EDWIN 价格信息

EDWIN 白皮书

EDWIN 币种官网

EDWIN 代币经济

EDWIN 价格预测

EDWIN 价格历史

EDWIN 购买指南

EDWIN 兑换法币计算

EDWIN 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Edwin 图标

Edwin实时价格 (EDWIN)

1 EDWIN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00145
$0.00145$0.00145
+1.82%1D
USD
Edwin (EDWIN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:17 (UTC+8)

Edwin（EDWIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.001393
$ 0.001393$ 0.001393
24H最低价
$ 0.001486
$ 0.001486$ 0.001486
24H最高价

$ 0.001393
$ 0.001393$ 0.001393

$ 0.001486
$ 0.001486$ 0.001486

$ 0.01385086645919871
$ 0.01385086645919871$ 0.01385086645919871

$ 0.000137537924593378
$ 0.000137537924593378$ 0.000137537924593378

-0.21%

+1.82%

-20.94%

-20.94%

Edwin（EDWIN）当前实时价格为 $ 0.00145。过去 24 小时内，EDWIN 的交易价格在 $ 0.001393$ 0.001486 之间波动，市场活跃度显著。EDWIN 的历史最高价为 $ 0.01385086645919871，历史最低价为 $ 0.000137537924593378

从短期表现来看，EDWIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.21%，过去 24 小时内变动为 +1.82%，过去 7 天内累计变动为 -20.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Edwin（EDWIN）市场信息

No.1991

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 38.02K
$ 38.02K$ 38.02K

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Edwin 的当前市值为 $ 1.45M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 38.02K。EDWIN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.45M

Edwin（EDWIN）价格历史 USD

跟踪 Edwin 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00002592+1.82%
30天$ -0.002354-61.89%
60天$ -0.002723-65.26%
90天$ -0.00155-51.67%
Edwin 今日价格变化

今天，EDWIN 记录了 $ +0.00002592 (+1.82%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Edwin 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.002354 (-61.89%)，显示了该代币在短期内的表现。

Edwin 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，EDWIN 的变化为 $ -0.002723 (-65.26%)，从而更广泛地了解其表现。

Edwin 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00155 (-51.67%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Edwin（EDWIN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Edwin 价格历史页面

什么是Edwin (EDWIN)

Edwin 将您喜爱的 AI 助手直接连接到 DeFi 协议。通过提供安全的桥梁并以隐形的方式处理区块链操作，Edwin 允许 ChatGPT、Claude 和其他 AI 接口管理您的投资，让您能够访问未来的交易界面。

Edwin在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Edwin 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 EDWIN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Edwin 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Edwin 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Edwin 价格预测 (USD)

Edwin（EDWIN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Edwin（EDWIN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Edwin 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Edwin 价格预测

Edwin（EDWIN）代币经济

了解 Edwin（EDWIN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 EDWIN 代币的完整经济学

如何购买Edwin (EDWIN)

正在寻找如何购买 Edwin？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Edwin。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

EDWIN 兑换为当地货币

1 Edwin（EDWIN） to VND
38.15675
1 Edwin（EDWIN） to AUD
A$0.002204
1 Edwin（EDWIN） to GBP
0.0010875
1 Edwin（EDWIN） to EUR
0.0012325
1 Edwin（EDWIN） to USD
$0.00145
1 Edwin（EDWIN） to MYR
RM0.006119
1 Edwin（EDWIN） to TRY
0.0609145
1 Edwin（EDWIN） to JPY
¥0.22185
1 Edwin（EDWIN） to ARS
ARS$2.1577305
1 Edwin（EDWIN） to RUB
0.1153765
1 Edwin（EDWIN） to INR
0.1273535
1 Edwin（EDWIN） to IDR
Rp24.166657
1 Edwin（EDWIN） to PHP
0.085144
1 Edwin（EDWIN） to EGP
￡E.0.0688605
1 Edwin（EDWIN） to BRL
R$0.007801
1 Edwin（EDWIN） to CAD
C$0.0020155
1 Edwin（EDWIN） to BDT
0.177451
1 Edwin（EDWIN） to NGN
2.1167825
1 Edwin（EDWIN） to COP
$5.620142
1 Edwin（EDWIN） to ZAR
R.0.02494
1 Edwin（EDWIN） to UAH
0.0609
1 Edwin（EDWIN） to TZS
T.Sh.3.589098
1 Edwin（EDWIN） to VES
Bs0.3074
1 Edwin（EDWIN） to CLP
$1.3659
1 Edwin（EDWIN） to PKR
Rs0.409712
1 Edwin（EDWIN） to KZT
0.779984
1 Edwin（EDWIN） to THB
฿0.047328
1 Edwin（EDWIN） to TWD
NT$0.044718
1 Edwin（EDWIN） to AED
د.إ0.0053215
1 Edwin（EDWIN） to CHF
Fr0.0011455
1 Edwin（EDWIN） to HKD
HK$0.011252
1 Edwin（EDWIN） to AMD
֏0.554277
1 Edwin（EDWIN） to MAD
.د.م0.0133545
1 Edwin（EDWIN） to MXN
$0.02668
1 Edwin（EDWIN） to SAR
ريال0.0054375
1 Edwin（EDWIN） to ETB
Br0.221473
1 Edwin（EDWIN） to KES
KSh0.1869195
1 Edwin（EDWIN） to JOD
د.أ0.00102805
1 Edwin（EDWIN） to PLN
0.005278
1 Edwin（EDWIN） to RON
лв0.0063365
1 Edwin（EDWIN） to SEK
kr0.013601
1 Edwin（EDWIN） to BGN
лв0.002436
1 Edwin（EDWIN） to HUF
Ft0.4860835
1 Edwin（EDWIN） to CZK
0.0302905
1 Edwin（EDWIN） to KWD
د.ك0.0004437
1 Edwin（EDWIN） to ILS
0.004756
1 Edwin（EDWIN） to BOB
Bs0.010005
1 Edwin（EDWIN） to AZN
0.002465
1 Edwin（EDWIN） to TJS
SM0.0134995
1 Edwin（EDWIN） to GEL
0.0039295
1 Edwin（EDWIN） to AOA
Kz1.3266195
1 Edwin（EDWIN） to BHD
.د.ب0.0005452
1 Edwin（EDWIN） to BMD
$0.00145
1 Edwin（EDWIN） to DKK
kr0.009309
1 Edwin（EDWIN） to HNL
L0.038019
1 Edwin（EDWIN） to MUR
0.066004
1 Edwin（EDWIN） to NAD
$0.0250995
1 Edwin（EDWIN） to NOK
kr0.0145
1 Edwin（EDWIN） to NZD
$0.0025085
1 Edwin（EDWIN） to PAB
B/.0.00145
1 Edwin（EDWIN） to PGK
K0.0061625
1 Edwin（EDWIN） to QAR
ر.ق0.005278
1 Edwin（EDWIN） to RSD
дин.0.1462615
1 Edwin（EDWIN） to UZS
soʻm17.4698755
1 Edwin（EDWIN） to ALL
L0.1204805
1 Edwin（EDWIN） to ANG
ƒ0.0025955
1 Edwin（EDWIN） to AWG
ƒ0.0025955
1 Edwin（EDWIN） to BBD
$0.0029
1 Edwin（EDWIN） to BAM
KM0.002436
1 Edwin（EDWIN） to BIF
Fr4.27605
1 Edwin（EDWIN） to BND
$0.0018705
1 Edwin（EDWIN） to BSD
$0.00145
1 Edwin（EDWIN） to JMD
$0.2322465
1 Edwin（EDWIN） to KHR
5.8467625
1 Edwin（EDWIN） to KMF
Fr0.6148
1 Edwin（EDWIN） to LAK
31.5217385
1 Edwin（EDWIN） to LKR
රු0.439785
1 Edwin（EDWIN） to MDL
L0.0247515
1 Edwin（EDWIN） to MGA
Ar6.561076
1 Edwin（EDWIN） to MOP
P0.0115855
1 Edwin（EDWIN） to MVR
0.022185
1 Edwin（EDWIN） to MWK
MK2.512995
1 Edwin（EDWIN） to MZN
MT0.092655
1 Edwin（EDWIN） to NPR
रु0.2033335
1 Edwin（EDWIN） to PYG
10.2834
1 Edwin（EDWIN） to RWF
Fr2.10105
1 Edwin（EDWIN） to SBD
$0.011948
1 Edwin（EDWIN） to SCR
0.020155
1 Edwin（EDWIN） to SRD
$0.0576085
1 Edwin（EDWIN） to SVC
$0.0126585
1 Edwin（EDWIN） to SZL
L0.0250995
1 Edwin（EDWIN） to TMT
m0.0050895
1 Edwin（EDWIN） to TND
د.ت0.00425285
1 Edwin（EDWIN） to TTD
$0.009831
1 Edwin（EDWIN） to UGX
Sh5.0344
1 Edwin（EDWIN） to XAF
Fr0.8178
1 Edwin（EDWIN） to XCD
$0.003915
1 Edwin（EDWIN） to XOF
Fr0.8178
1 Edwin（EDWIN） to XPF
Fr0.1479
1 Edwin（EDWIN） to BWP
P0.020677
1 Edwin（EDWIN） to BZD
$0.0029
1 Edwin（EDWIN） to CVE
$0.137634
1 Edwin（EDWIN） to DJF
Fr0.25665
1 Edwin（EDWIN） to DOP
$0.0928
1 Edwin（EDWIN） to DZD
د.ج0.1887175
1 Edwin（EDWIN） to FJD
$0.0032915
1 Edwin（EDWIN） to GNF
Fr12.60775
1 Edwin（EDWIN） to GTQ
Q0.0110925
1 Edwin（EDWIN） to GYD
$0.303021
1 Edwin（EDWIN） to ISK
kr0.1769

Edwin资源

要更深入地了解 Edwin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Edwin网站
区块查询

人们还问：关于Edwin的其他问题

Edwin（EDWIN）今日价格是多少？
EDWIN 实时价格为 0.00145 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 EDWIN 兑 USD 的价格是多少？
当前 EDWIN 兑 USD 的价格为 $ 0.00145。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Edwin 的市值是多少？
EDWIN 的市值为 $ 1.45M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
EDWIN 的流通供应量是多少？
EDWIN 的流通供应量为 1.00B USD
EDWIN 的历史最高价（ATH）是多少？
EDWIN 的历史最高价是 0.01385086645919871 USD
EDWIN 的历史最低价（ATL）是多少？
EDWIN 的历史最低价是 0.000137537924593378 USD
EDWIN 的交易量是多少？
EDWIN 的 24 小时实时交易量为 $ 38.02K USD
EDWIN 今年会涨吗？
EDWIN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 EDWIN 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:17 (UTC+8)

Edwin（EDWIN）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

EDWIN 兑 USD 计算器

数量

EDWIN
EDWIN
USD
USD

1 EDWIN = 0.00145 USD

交易 EDWIN

EDWIN/USDT
$0.00145
$0.00145$0.00145
+1.82%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,337.16
$114,337.16$114,337.16

+0.56%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,135.40
$4,135.40$4,135.40

+1.47%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03748
$0.03748$0.03748

-6.06%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4476
$5.4476$5.4476

-12.70%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.03
$199.03$199.03

-0.26%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,135.40
$4,135.40$4,135.40

+1.47%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,337.16
$114,337.16$114,337.16

+0.56%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.03
$199.03$199.03

-0.26%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6360
$2.6360$2.6360

-0.17%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20432
$0.20432$0.20432

+0.62%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0166
$0.0166$0.0166

-72.33%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000016000
$0.000000000000000000016000$0.000000000000000000016000

+2,030.49%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000020
$0.000000000000020$0.000000000000020

+300.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003101
$0.0003101$0.0003101

+55.59%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0540
$0.0540$0.0540

+50.00%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%