Dragonswap（DRG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03956 $ 0.03956 $ 0.03956 24H最低价 $ 0.04152 $ 0.04152 $ 0.04152 24H最高价 24H最低价 $ 0.03956$ 0.03956 $ 0.03956 24H最高价 $ 0.04152$ 0.04152 $ 0.04152 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.35% 涨跌幅（1D） -0.19% 漲跌幅（7D） -3.67% 漲跌幅（7D） -3.67%

Dragonswap（DRG）当前实时价格为 $ 0.04。过去 24 小时内，DRG 的交易价格在 $ 0.03956 至 $ 0.04152 之间波动，市场活跃度显著。DRG 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，DRG 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.35%，过去 24 小时内变动为 -0.19%，过去 7 天内累计变动为 -3.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dragonswap（DRG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K 完全稀释市值 $ 40.00M$ 40.00M $ 40.00M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 SEIEVM

Dragonswap 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.08K。DRG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.00M。