Dragonswap 当前实时价格为 0.04 USD。跟踪 DRG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DRG 价格趋势。

Dragonswap实时价格 (DRG)

$0.04
$0.04
-0.19%1D
Dragonswap (DRG) 实时价格图表
Dragonswap（DRG）价格信息 (USD)

$ 0.03956
$ 0.03956
$ 0.04152
$ 0.04152
$ 0.03956
$ 0.03956

$ 0.04152
$ 0.04152

--
--

--
--

-0.35%

-0.19%

-3.67%

-3.67%

Dragonswap（DRG）当前实时价格为 $ 0.04。过去 24 小时内，DRG 的交易价格在 $ 0.03956$ 0.04152 之间波动，市场活跃度显著。DRG 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，DRG 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.35%，过去 24 小时内变动为 -0.19%，过去 7 天内累计变动为 -3.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

--
--

$ 8.08K
$ 8.08K

$ 40.00M
$ 40.00M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

SEIEVM

Dragonswap 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.08K。DRG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.00M

跟踪 Dragonswap 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

今日$ -0.0000761-0.19%
30天$ -0.00173-4.15%
60天$ -0.01225-23.45%
90天$ +0.015+60.00%
今天，DRG 记录了 $ -0.0000761 (-0.19%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00173 (-4.15%)，显示了该代币在短期内的表现。

将视图扩展到 60 天，DRG 的变化为 $ -0.01225 (-23.45%)，从而更广泛地了解其表现。

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.015 (+60.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

什么是Dragonswap (DRG)

DragonSwap 是 Sei Network 的原生流动性中心。它作为 Sei 的原生自动做市商 (AMM)，支持多种流动性类型，包括恒定乘积 (XYK) 池、集中流动性池和无需许可的收益农场，以激励各种交易对的流动性供应。

Dragonswap在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Dragonswap 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 DRG 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Dragonswap 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Dragonswap 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Dragonswap（DRG）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Dragonswap（DRG）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Dragonswap 的长期和短期价格预测。

了解 Dragonswap（DRG）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DRG 代币的完整经济学

正在寻找如何购买 Dragonswap？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Dragonswap。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

1 Dragonswap（DRG） to VND
1,052.6
1 Dragonswap（DRG） to AUD
A$0.0608
1 Dragonswap（DRG） to GBP
0.03
1 Dragonswap（DRG） to EUR
0.034
1 Dragonswap（DRG） to USD
$0.04
1 Dragonswap（DRG） to MYR
RM0.1688
1 Dragonswap（DRG） to TRY
1.6804
1 Dragonswap（DRG） to JPY
¥6.12
1 Dragonswap（DRG） to ARS
ARS$59.5236
1 Dragonswap（DRG） to RUB
3.1828
1 Dragonswap（DRG） to INR
3.5132
1 Dragonswap（DRG） to IDR
Rp666.6664
1 Dragonswap（DRG） to PHP
2.3488
1 Dragonswap（DRG） to EGP
￡E.1.8996
1 Dragonswap（DRG） to BRL
R$0.2152
1 Dragonswap（DRG） to CAD
C$0.0556
1 Dragonswap（DRG） to BDT
4.8952
1 Dragonswap（DRG） to NGN
58.394
1 Dragonswap（DRG） to COP
$155.0384
1 Dragonswap（DRG） to ZAR
R.0.688
1 Dragonswap（DRG） to UAH
1.68
1 Dragonswap（DRG） to TZS
T.Sh.99.0096
1 Dragonswap（DRG） to VES
Bs8.48
1 Dragonswap（DRG） to CLP
$37.68
1 Dragonswap（DRG） to PKR
Rs11.3024
1 Dragonswap（DRG） to KZT
21.5168
1 Dragonswap（DRG） to THB
฿1.3056
1 Dragonswap（DRG） to TWD
NT$1.2336
1 Dragonswap（DRG） to AED
د.إ0.1468
1 Dragonswap（DRG） to CHF
Fr0.0316
1 Dragonswap（DRG） to HKD
HK$0.3104
1 Dragonswap（DRG） to AMD
֏15.2904
1 Dragonswap（DRG） to MAD
.د.م0.3684
1 Dragonswap（DRG） to MXN
$0.736
1 Dragonswap（DRG） to SAR
ريال0.15
1 Dragonswap（DRG） to ETB
Br6.1096
1 Dragonswap（DRG） to KES
KSh5.1564
1 Dragonswap（DRG） to JOD
د.أ0.02836
1 Dragonswap（DRG） to PLN
0.1456
1 Dragonswap（DRG） to RON
лв0.1748
1 Dragonswap（DRG） to SEK
kr0.3752
1 Dragonswap（DRG） to BGN
лв0.0672
1 Dragonswap（DRG） to HUF
Ft13.4092
1 Dragonswap（DRG） to CZK
0.8356
1 Dragonswap（DRG） to KWD
د.ك0.01224
1 Dragonswap（DRG） to ILS
0.1312
1 Dragonswap（DRG） to BOB
Bs0.276
1 Dragonswap（DRG） to AZN
0.068
1 Dragonswap（DRG） to TJS
SM0.3724
1 Dragonswap（DRG） to GEL
0.1084
1 Dragonswap（DRG） to AOA
Kz36.5964
1 Dragonswap（DRG） to BHD
.د.ب0.01504
1 Dragonswap（DRG） to BMD
$0.04
1 Dragonswap（DRG） to DKK
kr0.2568
1 Dragonswap（DRG） to HNL
L1.0488
1 Dragonswap（DRG） to MUR
1.8208
1 Dragonswap（DRG） to NAD
$0.6924
1 Dragonswap（DRG） to NOK
kr0.4
1 Dragonswap（DRG） to NZD
$0.0692
1 Dragonswap（DRG） to PAB
B/.0.04
1 Dragonswap（DRG） to PGK
K0.17
1 Dragonswap（DRG） to QAR
ر.ق0.1456
1 Dragonswap（DRG） to RSD
дин.4.0348
1 Dragonswap（DRG） to UZS
soʻm481.9276
1 Dragonswap（DRG） to ALL
L3.3236
1 Dragonswap（DRG） to ANG
ƒ0.0716
1 Dragonswap（DRG） to AWG
ƒ0.0716
1 Dragonswap（DRG） to BBD
$0.08
1 Dragonswap（DRG） to BAM
KM0.0672
1 Dragonswap（DRG） to BIF
Fr117.96
1 Dragonswap（DRG） to BND
$0.0516
1 Dragonswap（DRG） to BSD
$0.04
1 Dragonswap（DRG） to JMD
$6.4068
1 Dragonswap（DRG） to KHR
161.29
1 Dragonswap（DRG） to KMF
Fr16.96
1 Dragonswap（DRG） to LAK
869.5652
1 Dragonswap（DRG） to LKR
රු12.132
1 Dragonswap（DRG） to MDL
L0.6828
1 Dragonswap（DRG） to MGA
Ar180.9952
1 Dragonswap（DRG） to MOP
P0.3196
1 Dragonswap（DRG） to MVR
0.612
1 Dragonswap（DRG） to MWK
MK69.324
1 Dragonswap（DRG） to MZN
MT2.556
1 Dragonswap（DRG） to NPR
रु5.6092
1 Dragonswap（DRG） to PYG
283.68
1 Dragonswap（DRG） to RWF
Fr57.96
1 Dragonswap（DRG） to SBD
$0.3296
1 Dragonswap（DRG） to SCR
0.556
1 Dragonswap（DRG） to SRD
$1.5892
1 Dragonswap（DRG） to SVC
$0.3492
1 Dragonswap（DRG） to SZL
L0.6924
1 Dragonswap（DRG） to TMT
m0.1404
1 Dragonswap（DRG） to TND
د.ت0.11732
1 Dragonswap（DRG） to TTD
$0.2712
1 Dragonswap（DRG） to UGX
Sh138.88
1 Dragonswap（DRG） to XAF
Fr22.56
1 Dragonswap（DRG） to XCD
$0.108
1 Dragonswap（DRG） to XOF
Fr22.56
1 Dragonswap（DRG） to XPF
Fr4.08
1 Dragonswap（DRG） to BWP
P0.5704
1 Dragonswap（DRG） to BZD
$0.08
1 Dragonswap（DRG） to CVE
$3.7968
1 Dragonswap（DRG） to DJF
Fr7.08
1 Dragonswap（DRG） to DOP
$2.56
1 Dragonswap（DRG） to DZD
د.ج5.206
1 Dragonswap（DRG） to FJD
$0.0908
1 Dragonswap（DRG） to GNF
Fr347.8
1 Dragonswap（DRG） to GTQ
Q0.306
1 Dragonswap（DRG） to GYD
$8.3592
1 Dragonswap（DRG） to ISK
kr4.88

要更深入地了解 Dragonswap，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Dragonswap网站
区块查询

Dragonswap（DRG）今日价格是多少？
DRG 实时价格为 0.04 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 DRG 兑 USD 的价格是多少？
当前 DRG 兑 USD 的价格为 $ 0.04。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Dragonswap 的市值是多少？
DRG 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
DRG 的流通供应量是多少？
DRG 的流通供应量为 -- USD
DRG 的历史最高价（ATH）是多少？
DRG 的历史最高价是 -- USD
DRG 的历史最低价（ATL）是多少？
DRG 的历史最低价是 -- USD
DRG 的交易量是多少？
DRG 的 24 小时实时交易量为 $ 8.08K USD
DRG 今年会涨吗？
DRG 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 DRG 价格预测 获取更深入的分析。
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DRG
DRG
USD
1 DRG = 0.04 USD

DRG/USDT
$0.04
$0.04
-0.19%

$114,447.41

$4,145.05

$0.03790

$5.4639

$199.19

$4,145.05

$114,447.41

$199.19

$2.6424

$0.20403

$0.00000

$0.00000

$0.0183

$0.000000000000097

$0.010042

$0.000000000000000000014739

$0.000000000000018

$0.0615

$0.0003212

$0.0000000000000000000087

