DMCC 是一个由区块链赋能的音乐生态系统，创作者可以使用 DAIM 创作 AI 生成的音乐，通过 MyTube 等平台进行分发，并直接与粉丝互动，粉丝可以通过发送 DMCC 代币来支持艺术家。它为音乐制作、分享和奖励构建了一个去中心化的、创作者驱动的经济体系。