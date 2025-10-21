Roboton（DCT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00529 $ 0.00529 $ 0.00529 24H最低价 $ 0.00532 $ 0.00532 $ 0.00532 24H最高价 24H最低价 $ 0.00529$ 0.00529 $ 0.00529 24H最高价 $ 0.00532$ 0.00532 $ 0.00532 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.06% 涨跌幅（1D） -0.06% 漲跌幅（7D） -6.78% 漲跌幅（7D） -6.78%

Roboton（DCT）当前实时价格为 $ 0.005301。过去 24 小时内，DCT 的交易价格在 $ 0.00529 至 $ 0.00532 之间波动，市场活跃度显著。DCT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，DCT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 -0.06%，过去 7 天内累计变动为 -6.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Roboton（DCT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 56.28K$ 56.28K $ 56.28K 完全稀释市值 $ 265.05M$ 265.05M $ 265.05M 流通量 ---- -- 总供应量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 所属公链 TRX

Roboton 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.28K。DCT 的流通量为 --，总供应量是 50000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 265.05M。