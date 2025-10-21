Roboton 当前实时价格为 0.005301 USD。跟踪 DCT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DCT 价格趋势。Roboton 当前实时价格为 0.005301 USD。跟踪 DCT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DCT 价格趋势。

更多关于 DCT

DCT 价格信息

DCT 币种官网

DCT 代币经济

DCT 价格预测

DCT 价格历史

DCT 购买指南

DCT 兑换法币计算

DCT 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Roboton 图标

Roboton实时价格 (DCT)

1 DCT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.005302
$0.005302$0.005302
-0.07%1D
USD
Roboton (DCT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:57:39 (UTC+8)

Roboton（DCT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00529
$ 0.00529$ 0.00529
24H最低价
$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532
24H最高价

$ 0.00529
$ 0.00529$ 0.00529

$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532

--
----

--
----

-0.06%

-0.06%

-6.78%

-6.78%

Roboton（DCT）当前实时价格为 $ 0.005301。过去 24 小时内，DCT 的交易价格在 $ 0.00529$ 0.00532 之间波动，市场活跃度显著。DCT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，DCT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 -0.06%，过去 7 天内累计变动为 -6.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Roboton（DCT）市场信息

--
----

$ 56.28K
$ 56.28K$ 56.28K

$ 265.05M
$ 265.05M$ 265.05M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

TRX

Roboton 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.28K。DCT 的流通量为 --，总供应量是 50000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 265.05M

Roboton（DCT）价格历史 USD

跟踪 Roboton 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00000371-0.06%
30天$ -0.000749-12.39%
60天$ -0.000057-1.07%
90天$ +0.00251+89.93%
Roboton 今日价格变化

今天，DCT 记录了 $ -0.00000371 (-0.06%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Roboton 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000749 (-12.39%)，显示了该代币在短期内的表现。

Roboton 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DCT 的变化为 $ -0.000057 (-1.07%)，从而更广泛地了解其表现。

Roboton 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00251 (+89.93%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Roboton（DCT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Roboton 价格历史页面

什么是Roboton (DCT)

Roboton 是一款由 DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 推出的混合型 meme 小程序，提供点击赚钱、PVP 游戏和其他赚钱功能。该项目已覆盖 Ton 生态系统的数十万用户，并致力于通过向 Tron 生态系统转型实现进一步发展。

Roboton在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Roboton 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 DCT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Roboton 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Roboton 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Roboton 价格预测 (USD)

Roboton（DCT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Roboton（DCT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Roboton 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Roboton 价格预测

Roboton（DCT）代币经济

了解 Roboton（DCT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DCT 代币的完整经济学

如何购买Roboton (DCT)

正在寻找如何购买 Roboton？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Roboton。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

DCT 兑换为当地货币

1 Roboton（DCT） to VND
139.495815
1 Roboton（DCT） to AUD
A$0.00805752
1 Roboton（DCT） to GBP
0.00397575
1 Roboton（DCT） to EUR
0.00450585
1 Roboton（DCT） to USD
$0.005301
1 Roboton（DCT） to MYR
RM0.02237022
1 Roboton（DCT） to TRY
0.22269501
1 Roboton（DCT） to JPY
¥0.811053
1 Roboton（DCT） to ARS
ARS$7.88836509
1 Roboton（DCT） to RUB
0.42190659
1 Roboton（DCT） to INR
0.46558683
1 Roboton（DCT） to IDR
Rp88.34996466
1 Roboton（DCT） to PHP
0.31127472
1 Roboton（DCT） to EGP
￡E.0.25174449
1 Roboton（DCT） to BRL
R$0.02851938
1 Roboton（DCT） to CAD
C$0.00736839
1 Roboton（DCT） to BDT
0.64857735
1 Roboton（DCT） to NGN
7.72737372
1 Roboton（DCT） to COP
$20.54646396
1 Roboton（DCT） to ZAR
R.0.09107118
1 Roboton（DCT） to UAH
0.22258899
1 Roboton（DCT） to TZS
T.Sh.13.08885813
1 Roboton（DCT） to VES
Bs1.123812
1 Roboton（DCT） to CLP
$4.998843
1 Roboton（DCT） to PKR
Rs1.49954688
1 Roboton（DCT） to KZT
2.84997663
1 Roboton（DCT） to THB
฿0.17297163
1 Roboton（DCT） to TWD
NT$0.16348284
1 Roboton（DCT） to AED
د.إ0.01945467
1 Roboton（DCT） to CHF
Fr0.00418779
1 Roboton（DCT） to HKD
HK$0.04113576
1 Roboton（DCT） to AMD
֏2.02482297
1 Roboton（DCT） to MAD
.د.م0.04882221
1 Roboton（DCT） to MXN
$0.0975384
1 Roboton（DCT） to SAR
ريال0.01987875
1 Roboton（DCT） to ETB
Br0.81025785
1 Roboton（DCT） to KES
KSh0.68271579
1 Roboton（DCT） to JOD
د.أ0.003758409
1 Roboton（DCT） to PLN
0.01929564
1 Roboton（DCT） to RON
лв0.02316537
1 Roboton（DCT） to SEK
kr0.04972338
1 Roboton（DCT） to BGN
лв0.00890568
1 Roboton（DCT） to HUF
Ft1.77763734
1 Roboton（DCT） to CZK
0.11073789
1 Roboton（DCT） to KWD
د.ك0.001622106
1 Roboton（DCT） to ILS
0.01738728
1 Roboton（DCT） to BOB
Bs0.03652389
1 Roboton（DCT） to AZN
0.0090117
1 Roboton（DCT） to TJS
SM0.04935231
1 Roboton（DCT） to GEL
0.01436571
1 Roboton（DCT） to AOA
Kz4.84993791
1 Roboton（DCT） to BHD
.د.ب0.001993176
1 Roboton（DCT） to BMD
$0.005301
1 Roboton（DCT） to DKK
kr0.03403242
1 Roboton（DCT） to HNL
L0.13904523
1 Roboton（DCT） to MUR
0.24130152
1 Roboton（DCT） to NAD
$0.09181332
1 Roboton（DCT） to NOK
kr0.05295699
1 Roboton（DCT） to NZD
$0.00917073
1 Roboton（DCT） to PAB
B/.0.005301
1 Roboton（DCT） to PGK
K0.02258226
1 Roboton（DCT） to QAR
ر.ق0.01929564
1 Roboton（DCT） to RSD
дин.0.53439381
1 Roboton（DCT） to UZS
soʻm63.86745519
1 Roboton（DCT） to ALL
L0.44046009
1 Roboton（DCT） to ANG
ƒ0.00948879
1 Roboton（DCT） to AWG
ƒ0.00948879
1 Roboton（DCT） to BBD
$0.010602
1 Roboton（DCT） to BAM
KM0.00890568
1 Roboton（DCT） to BIF
Fr15.590241
1 Roboton（DCT） to BND
$0.00683829
1 Roboton（DCT） to BSD
$0.005301
1 Roboton（DCT） to JMD
$0.84879612
1 Roboton（DCT） to KHR
21.28913406
1 Roboton（DCT） to KMF
Fr2.247624
1 Roboton（DCT） to LAK
115.23912813
1 Roboton（DCT） to LKR
රු1.60731621
1 Roboton（DCT） to MDL
L0.09059409
1 Roboton（DCT） to MGA
Ar23.8783545
1 Roboton（DCT） to MOP
P0.04235499
1 Roboton（DCT） to MVR
0.0811053
1 Roboton（DCT） to MWK
MK9.1712601
1 Roboton（DCT） to MZN
MT0.3387339
1 Roboton（DCT） to NPR
रु0.74314719
1 Roboton（DCT） to PYG
37.329642
1 Roboton（DCT） to RWF
Fr7.681149
1 Roboton（DCT） to SBD
$0.04368024
1 Roboton（DCT） to SCR
0.07347186
1 Roboton（DCT） to SRD
$0.21060873
1 Roboton（DCT） to SVC
$0.04627773
1 Roboton（DCT） to SZL
L0.09181332
1 Roboton（DCT） to TMT
m0.01860651
1 Roboton（DCT） to TND
د.ت0.015553134
1 Roboton（DCT） to TTD
$0.03588777
1 Roboton（DCT） to UGX
Sh18.405072
1 Roboton（DCT） to XAF
Fr2.989764
1 Roboton（DCT） to XCD
$0.0143127
1 Roboton（DCT） to XOF
Fr2.989764
1 Roboton（DCT） to XPF
Fr0.540702
1 Roboton（DCT） to BWP
P0.07553925
1 Roboton（DCT） to BZD
$0.010602
1 Roboton（DCT） to CVE
$0.50258781
1 Roboton（DCT） to DJF
Fr0.938277
1 Roboton（DCT） to DOP
$0.33910497
1 Roboton（DCT） to DZD
د.ج0.68987214
1 Roboton（DCT） to FJD
$0.01203327
1 Roboton（DCT） to GNF
Fr46.092195
1 Roboton（DCT） to GTQ
Q0.04049964
1 Roboton（DCT） to GYD
$1.10732589
1 Roboton（DCT） to ISK
kr0.646722

Roboton资源

要更深入地了解 Roboton，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Roboton网站
区块查询

人们还问：关于Roboton的其他问题

Roboton（DCT）今日价格是多少？
DCT 实时价格为 0.005301 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 DCT 兑 USD 的价格是多少？
当前 DCT 兑 USD 的价格为 $ 0.005301。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Roboton 的市值是多少？
DCT 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
DCT 的流通供应量是多少？
DCT 的流通供应量为 -- USD
DCT 的历史最高价（ATH）是多少？
DCT 的历史最高价是 -- USD
DCT 的历史最低价（ATL）是多少？
DCT 的历史最低价是 -- USD
DCT 的交易量是多少？
DCT 的 24 小时实时交易量为 $ 56.28K USD
DCT 今年会涨吗？
DCT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 DCT 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:57:39 (UTC+8)

Roboton（DCT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DCT 兑 USD 计算器

数量

DCT
DCT
USD
USD

1 DCT = 0.005301 USD

交易 DCT

DCT/USDT
$0.005302
$0.005302$0.005302
-0.05%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,776.87
$114,776.87$114,776.87

+0.95%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,166.47
$4,166.47$4,166.47

+2.23%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03759
$0.03759$0.03759

-5.78%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4653
$5.4653$5.4653

-12.42%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.31
$200.31$200.31

+0.37%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,166.47
$4,166.47$4,166.47

+2.23%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,776.87
$114,776.87$114,776.87

+0.95%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.31
$200.31$200.31

+0.37%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6553
$2.6553$2.6553

+0.55%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20562
$0.20562$0.20562

+1.26%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0150
$0.0150$0.0150

-75.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000094
$0.000000000000094$0.000000000000094

+28.76%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010482
$0.010482$0.010482

-9.78%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015649
$0.000000000000000000015649$0.000000000000000000015649

+1,983.75%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000011
$0.000000000000011$0.000000000000011

+120.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003238
$0.0003238$0.0003238

+62.46%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000090
$0.0000000000000000000090$0.0000000000000000000090

+57.89%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.14563
$0.14563$0.14563

+52.60%