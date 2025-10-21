Cypher（CYPR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.04782 24H最高价 $ 0.06362 历史最高 $ 0.4680578929249782 最低价 $ 0.03851365132680709 涨跌幅（1H） +1.62% 涨跌幅（1D） +5.88% 漲跌幅（7D） -19.05%

Cypher（CYPR）当前实时价格为 $ 0.05937。过去 24 小时内，CYPR 的交易价格在 $ 0.04782 至 $ 0.06362 之间波动，市场活跃度显著。CYPR 的历史最高价为 $ 0.4680578929249782，历史最低价为 $ 0.03851365132680709。

从短期表现来看，CYPR 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.62%，过去 24 小时内变动为 +5.88%，过去 7 天内累计变动为 -19.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cypher（CYPR）市场信息

排名 No.1454 市值 $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M 成交量（24H） $ 108.55K$ 108.55K $ 108.55K 完全稀释市值 $ 59.37M$ 59.37M $ 59.37M 流通量 94.83M 94.83M 94.83M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 9.48% 所属公链 BASE

Cypher 的当前市值为 $ 5.63M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 108.55K。CYPR 的流通量为 94.83M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 59.37M。